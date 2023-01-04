Vợ mang bầu thai đôi, con ra đời nhìn giấy khai sinh khiến anh chết điếng, chân tay run lẩy bẩy

Tâm sự 04/01/2023 17:57

Vợ tôi bầu thai đôi nên sinh mổ sớm so với ngày dự sinh, cũng may con không cần nằm trong lồng kính. Một tháng ở cữ, mẹ vợ lên chăm con gái. Vợ không dậy chợ búa được, tôi đưa mẹ vợ 2 triệu mà bà không cầm, bà sẽ bỏ ra lo cho con cháu.   

Tôi và vợ yêu nhau hơn 1 năm thì phải tổ chức cưới sớm vì cô ấy nhỡ mang thai. Có con ngoài kế hoạch, về kinh tế tôi chưa chuẩn bị tốt, thành ra cuộc sống vợ chồng còn nhiều khó khăn.

Vợ tôi siêu âm bầu thai đôi, bác sĩ khuyên nên nghỉ ở nhà, thế là chỉ còn mình tôi đi làm. Tôi bảo vợ ở nhà chơi không cũng chán, cố gắng nghĩ cách kiếm việc gì làm thêm. Cô ấy có chút vốn tiếng Anh nên nhận dịch tài liệu cho người ta, thu nhập cũng được mấy triệu một tháng. 

Tôi tính sơ sơ tiền nhà với điện, nước là 3 triệu. Tôi ăn trưa và sáng ở ngoài, chỉ bữa tối mới ăn ở nhà. Vợ chồng còn nghèo cần phải tiết kiệm, tiền ăn khoảng 2,5 - 3 triệu/tháng là thoải mái. Nhẩm tính như vậy, mỗi tháng tôi đưa cho vợ 2 triệu, bảo cô ấy bỏ lương của mình ra nữa, thế là đủ chi tiêu sinh hoạt.

Mới đầu vợ tôi liên tục than hết tiền vì chồng đưa ít quá, lương 20 triệu mà đưa vợ có 2 triệu. Tôi bực bội mắng cô ấy không biết vun vén, phải tính toán chi tiêu trong số tiền ấy thôi, đừng đòi hỏi thêm, không làm được là do cô ấy kém cỏi. Con còn trong bụng mẹ cần tiêu gì đâu! Sau đó không thấy vợ đề cập tới chuyện tiền nong nữa. Vợ tôi bầu thai đôi nên sinh mổ sớm so với ngày dự sinh, cũng may con không cần nằm trong lồng kính. Một tháng ở cữ, mẹ vợ lên chăm con gái. Vợ không dậy chợ búa được, tôi đưa mẹ vợ 2 triệu mà bà không cầm, bà sẽ bỏ ra lo cho con cháu. 

Vợ mang bầu thai đôi, con ra đời nhìn giấy khai sinh khiến anh chết điếng, chân tay run lẩy bẩy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày hai con tôi tròn tháng, tôi mới nhớ ra chuyện khai sinh. Tôi vội giục vợ đi đăng ký kết hôn, lúc đám cưới lu bu nhiều việc nên chúng tôi vẫn chưa làm. Ai ngờ vợ trả lời ráo hoảnh rằng không cần đăng ký, cô ấy chưa biết có sống lâu dài với tôi không. Chuyện khai sinh cho con thì cô ấy làm rồi.

Đến khi nhìn 2 tờ giấy khai sinh mà tôi phải điếng người. Trên đó chỉ có tên mẹ là vợ tôi còn phần tên bố thì để trống, các con tôi khai sinh không có bố! 

Tôi tức điên người, gằn giọng chất vấn thì nhận được câu trả lời: “Suốt thời gian tôi mang thai, anh không hề quan tâm đến con dù là tình cảm hay vật chất. Tư cách làm bố của anh ở đâu? Anh nghĩ con anh có thể tự dưng phát triển khỏe mạnh rồi chào đời an toàn được à? Anh có biết bầu thai đôi nhiều vấn đề phát sinh cần phải khám xét, xử lý hơn bình thường rất nhiều không? May là tôi khỏe mạnh, nếu phải nằm một chỗ thì còn khổ hơn nữa. 

Anh có biết để lo đủ cho con, tôi bụng to vượt mặt vẫn ngồi thức đêm dịch tài liệu không? Xin lỗi nhé, con tôi từ khi xuất hiện trong bụng mẹ đến nay làm gì có bố, chỉ có tôi vừa làm mẹ vừa làm bố thôi. Bởi vậy trong giấy khai sinh để trống tên bố cũng là điều quá dễ hiểu!”.

Tôi tím tái mặt mày. Mọi người thấy cô ấy có quá đáng quá quắt không? Con vẫn trong bụng mẹ, có mẹ nuôi dưỡng, đâu cần nhiều chi phí như khi sinh ra rồi? Tôi cũng rất bận công việc, sao mà hỏi thăm tận tình được, vợ phải thông cảm chứ!

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