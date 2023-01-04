Vợ bầu thường biến mất lúc đêm khuya, chồng đi tìm thì nhìn thấy cảnh tượng đau lòng trước mắt

Nhìn cảnh tượng đó tôi lặng người, xót xa thương vợ vô cùng.

Nửa đêm tỉnh dậy không thấy vợ nằm bên cạnh, tôi cứ ngỡ cô ấy vào nhà vệ sinh. Thế nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy vợ quay trở về phòng mà tôi thầm lo lắng. Bởi vì vợ tôi đang mang thai 5 tháng, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì có hối hận cũng không kịp.

Tôi vội vàng lật chăn ngồi dậy đi tìm vợ. Tôi gọi mấy tiếng nhưng không thấy cô ấy đáp lời. Nghĩ thế nào tôi liền đến căn phòng trước đây mẹ vợ từng ở và nghe được tiếng khóc rấm rứt nghẹn ngào từ bên trong vọng ra. Qua khe cửa, tôi thấy vợ đang ôm chặt chiếc áo mẹ từng mặc vào lòng khóc lặng đi.

Nhìn cảnh tượng đó tôi lặng người, xót xa thương vợ vô cùng. Mẹ vợ tôi vừa qua đời 2 tháng trước. Vợ tôi và mẹ vợ một mẹ một con sống nương tựa vào nhau nhiều năm nay vì bố cô ấy mất sớm. Ban đầu mẹ vợ ở dưới quê một mình nhưng khoảng thời gian bà ốm bệnh, chúng tôi đón bà lên thành phố chữa trị và dưỡng bệnh ở nhà tôi. Đó là căn phòng bà từng ở, nơi lưu giữ những kỷ vật mà bà để lại.

Ảnh minh họa: Internet

Đã vài lần tôi tỉnh dậy lúc đêm muộn và không thấy vợ đâu. Nhưng cả ngày đi làm mệt nên tôi cũng ngủ lại luôn, với suy nghĩ phụ nữ mang thai sẽ thường xuyên đi vệ sinh. Nhưng thực tế là cô ấy lén sang phòng mẹ vì không ngủ được. Đã 2 tháng rồi vợ tôi vẫn chưa nguôi nỗi đau mẹ ruột qua đời.

Tôi vừa thương vợ mà cũng lo lắng không yên. Đêm hôm cô ấy không ngủ yên giấc thế này, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vợ tôi đang mang thai, những căng thẳng tâm lý, cảm xúc đau khổ kéo dài chẳng những ảnh hưởng đến cô ấy mà còn gây ra tác động xấu đến em bé trong bụng. Tôi nghĩ mình không thể ngồi yên, cần phải có hành động thực tế để giúp vợ vượt qua cú sốc này, chứ không đơn thuần chỉ là những lời động viên suông.

Trong hoàn cảnh như thế này tôi nên làm những việc gì để khiến vợ tôi vực dậy được tinh thần? Cô ấy đã mang thai 5 tháng rồi, chẳng còn mấy thời gian nữa là con tôi sẽ chào đời.

Đưa bố mẹ sang nhà bàn chuyện cưới xin, nhìn bạn gái làm điều này khiến tôi lập tức hủy hôn Lẽ ra bố mẹ tôi phải ở lại để nói chuyện người lớn nhưng tôi xin phép đưa cả nhà về vì đi cả ngày bố mẹ tôi cũng mệt. Hơn nữa tôi cũng cần suy nghĩ nhiều hơn về việc có nên cưới em hay không.

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