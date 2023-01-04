Muốn vợ bầu bất ngờ, chồng trốn trong tủ, rồi phải 'hóa đá' khi phát hiện ra bí mật tày đình này

Hôm trước tôi phải đi công tác 5 ngày nhưng vì nhớ vợ quá nên cố gắng hoàn thành xong công việc, về trước một hôm. Vừa về đến nhà, cất hành lý xong thì vợ cũng về tới nơi. Nghe tiếng mở cửa, muốn cho vợ bất ngờ, tôi vội trốn vào trong tủ quần áo. Đợi lát nữa cô ấy lấy quần áo đi tắm, thấy chồng bên trong chắc chắn sẽ ngạc nhiên lắm.

Vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm rồi, vợ tôi đang mang thai con đầu lòng được 2 tháng. Hiện tại hai chúng tôi đang ở riêng bên ngoài, cách không xa nhà bố mẹ.

- Theo thời gian thông báo thì bây giờ được 2 tháng rồi mày ạ. Đợi một tháng nữa tao sẽ thông báo là bị sảy rồi. Sảy thai xong ít cũng nghỉ ngơi khoảng nửa năm mới có thể mang thai lại. Làm tiếp khoảng hai lần như vậy nữa, lúc đó tao ngoài 30 tuổi, sinh con là vừa!

Vợ tôi vừa vào phòng ngủ thì điện thoại kêu vang. Cô ấy nói chuyện với người bạn thân nhưng nội dung câu chuyện mới khiến tôi hóa đá:

Ảnh minh họa: Internet

Tôi giận điên người khi biết hóa ra vợ mang thai giả, cô ấy không hề có bầu, thậm chí còn âm mưu nói dối thêm hai lần nữa mới chịu sinh con. Đẩy tung cánh cửa ra, tôi quát hỏi vợ tại sao lại làm như thế.

Cô ấy giật nảy mình khi thấy tôi đột nhiên xuất hiện, định thần lại vợ cũng to giọng chất vấn lại:

- Anh còn hỏi em tại sao ư? Em chưa muốn sinh con nhưng hết bố mẹ anh tới em gái, chị gái anh, rồi cô bác họ hàng xúm vào trách móc. Em mới 28 tuổi, còn quá trẻ để làm mẹ, em muốn dành thời gian cho bản thân, phấn đấu sự nghiệp thêm nữa. Không chịu được áp lực từ mọi người nên em buộc phải làm vậy, nếu ai cũng thoải mái để em tự do quyết định việc mang thai thì làm sao em phải nói dối!

Vợ nói vậy tôi thật sự không biết đáp lại ra sao. Ngay sau đám cưới cô ấy đã đòi kế hoạch chưa vội sinh con. Khi đó nghĩ vợ mới 25 tuổi còn trẻ nên tôi đồng ý. Sau một năm bố mẹ tôi sốt ruột, họ hàng ai cũng hỏi thăm. Hơn một năm tiếp theo chúng tôi khá mệt mỏi trước sự giục giã từ mọi người, cho đến gần đây vợ thông báo mang thai.

Cả đại gia đình nhà tôi vui mừng khôn xiết, áp lực chuyện con cái cũng được cởi bỏ. Nhưng làm sao ngờ được là vợ tôi nói dối, thực tế cô ấy vẫn đang uống thuốc tránh thai!

Giờ mà nói ra sự thật với bố mẹ, chắc chắn ông bà càng có thành kiến với con dâu. Vợ tôi 28 tuổi còn tôi 29, tôi rất mong có con rồi nhưng cô ấy lại thấy mình vẫn còn trẻ. Tôi không hiểu 28 tuổi làm mẹ thì còn trẻ trung gì nữa? Ý vợ tôi là ngoài 30 cô ấy mới định sinh con. Vợ còn lấy ví dụ nhiều người phụ nữ 35, 40 tuổi vẫn sinh con bình thường.