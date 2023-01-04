Lén lút theo dõi vì nghi chồng ngoại tình, lao vào đánh ghen giữa phố, tôi đau đớn tột cùng khi nghe chồng nói lời này

Tâm sự 04/01/2023 18:28

Khi nghe tin báo chồng lại đang đi với bồ, tôi không đánh ghen một mình. Tôi kéo theo rất nhiều người trong gia đình đi cùng, có chị gái, chị dâu, và mấy người bạn gái nữa của tôi.

Nhưng lần ấy, tôi thân cô thế cô, đi rình bắt một mình, lại yếu đuối nên không làm gì được. Lần ấy, tôi phải nuốt căm hận lẫn nước mắt vào trong, không thể làm gì cho hả cơn giận dữ.

Lần ấy, tôi đã nói với chồng là anh ta không có quyền đối xử với tôi như thế, nếu mối quan hệ bất chính này không chấm dứt, cả anh và cô ta đều sẽ phải trả giá. Tôi tưởng chồng mình dù có đi bồ bịch thì vẫn phải biết giữ gìn mặt mũi cho vợ, và sẽ không tiếp tục mối quan hệ đó khi tôi đã phát hiện ra. Ai ngờ, anh ta không hề thay đổi, vẫn chứng nào tật nấy.

Khi nghe tin báo chồng lại đang đi với bồ, tôi không đánh ghen một mình. Tôi kéo theo rất nhiều người trong gia đình đi cùng, có chị gái, chị dâu, và mấy người bạn gái nữa của tôi. Tôi tưởng lần này mình chắc thắng và sẽ dằn mặt được con hồ ly kia, nhưng tôi đã đánh giá quá thấp quyết tâm bảo vệ tình nhân của chồng.

Khi tôi la hét ở trên phố rằng đây không phải lần đầu con ranh đó đi với chồng tôi và lao vào giật tóc, tát tai tình địch, thì chồng tôi một mực đứng giữa, dùng toàn thân mình che chắn cho nhân tình, để cô ta mặt vẫn nhơn nhơn trong khi tôi không động vào được.

Lén lút theo dõi vì nghi chồng ngoại tình, lao vào đánh ghen giữa phố, tôi đau đớn tột cùng khi nghe chồng nói lời này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi gào khóc, la hét, chồng tôi vẫn không nhượng bộ. Đúng lúc tôi điên cuồng quyết lao lên phía trước cào cho được kẻ tôi căm ghét nhất trên đời, kẻ cướp chồng tôi, tranh giành tình yêu thương của anh ấy với tôi, kẻ hủy hoại gia đình tôi, thì tôi thấy bàn tay của chồng lạnh lùng túm tóc tôi, kéo ngược lại, ấn tôi ngã xuống đất.

Tôi ngã rồi anh ta vẫn đang vòng tay che lấy nhân tình. Rồi anh ta nói với tôi: "Có giỏi thì đánh tôi đây này! Làm sao mà cứ đánh người yếu đuối hơn mình thế nhỉ. Đừng có động vào cô ấy". Rồi anh ta còn nói tiếp mấy câu đại loại như "em thích thì cứ đánh anh, anh không đánh trả, đàn ông không đánh phụ nữ bao giờ, để cho cô ấy yên", nhưng tai tôi đã ù đi, mắt cũng chẳng còn nhìn thấy gì vì nhòa nước.

Chồng tôi đấy ư? Người tôi tưởng là rất mực yêu thương mình nên mới gửi gắm cả cuộc đời. Có phải anh ta vừa giật tóc tôi, hất tôi ngã xuống đất còn miệng thì vẫn lớn tiếng bênh vực nhân tình? Tôi đang làm gì thế này? Tôi đi đánh ghen, làm ầm ĩ cả một góc đường để giành về thứ mà đã không còn muốn là của mình nữa?

 

Mọi người xung quanh khi biết đây là một cuộc đánh ghen thì lao vào xúi tôi dạy cho kẻ thứ ba một bài học. Những người bạn đi cùng thay nhau chửi rủa hai kẻ tráo trở giúp tôi. Họ bảo chồng tôi đối xử với vợ như vậy là không được, và chửi bồ của anh ta thậm tệ, dọa nạt đủ lời. Các bạn tôi còn sẵn sàng lao vào giằng kéo, giữ bồ chồng cho tôi trút cơn giận, nhưng tôi lại trở nên không còn một chút sinh khí nào. Tôi thất thần nhìn những điều đang diễn ra trước mắt, một đám hỗn độn. Làm tổn thương nhau đến thế này rồi, tôi còn lại được gì đây?

Chị chồng đưa người yêu về ra mắt, tôi run rẩy, mất ăn mất ngủ khi nhận ra người đàn ông ấy

Chị chồng đưa người yêu về ra mắt, tôi run rẩy, mất ăn mất ngủ khi nhận ra người đàn ông ấy

Chị chồng tuyên bố sẽ đưa chồng sắp cưới về nhà ra mắt. Vì thế cả nhà tôi cũng làm cơm tươm tất đón tiếp. Vừa nhìn thấy người đàn ông sánh vai với chị mà tôi đã choáng váng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 54 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 1 giờ 54 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 2 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm