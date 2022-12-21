‘Đổi gió’ trong nhà tắm với vợ sau chuyến công tác xa, màn dạo đầu trót lọt em chiều tôi như ngày tân hôn, vừa nhìn vòi hoa sen tôi căm phẫn viết đơn ly hôn

Tâm sự 21/12/2022 17:52

Lần này, vợ quá chủ động khiến tôi vui mừng xen lẫn sung sướng. Em ngọt ngào nhỏ nhẹ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ và chúng tôi chỉ việc...

Vợ chồng tôi mới kết hôn năm ngoái thôi, hiện tại vẫn chưa có con. Chúng tôi thuê một căn hộ chung cư sinh sống và làm việc trên thành phố, nói chung cuộc sống hôn nhân bình thường như bao cặp vợ chồng khác.

Tôi thì cũng chưa phải giỏi giang hay tự nhận mình tuyệt vời, song luôn yêu thương vợ và có trách nhiệm vun đắp gia đình. Tôi đang gạ vợ sang năm sinh con mà cô ấy vẫn muốn tự do thêm nữa.

Mấy hôm trước tôi kết thúc chuyến công tác 2 tuần trở về. Vợ chồng trẻ nên xa cô ấy 2 tuần thì tôi đã nhớ lắm rồi. Lại được vợ ra tận sân bay đón khiến tôi càng mừng rỡ.

‘Đổi gió’ trong nhà tắm với vợ sau chuyến công tác xa, màn dạo đầu trót lọt em chiều tôi như ngày tân hôn, vừa nhìn vòi hoa sen tôi căm phẫn viết đơn ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vừa mở cửa vào nhà, cô ấy lập tức rủ tôi đi tắm chung cho lãng mạn. Vợ bảo đã chuẩn bị sẵn nước ấm rồi. Đi đường xa bụi bặm mệt mỏi, tôi cũng muốn tắm cho thoải mái, lại có vợ tắm chung thì còn gì tuyệt vời bằng.

Vậy nhưng khi đưa tay định mở vòi hoa sen thì tôi phải khựng lại khi phát hiện ra một điều vô cùng bất thường. Nhìn chằm chằm chiếc vòi hoa sen, tôi hỏi vợ tại sao lại như thế? Cô ấy ngơ ngác không hiểu. Không nói nhiều, tôi giáng cho vợ một cái tát, chỉ rõ sự khác thường ở chiếc vòi hoa sen thì lúc đó cô ta mới sụp xuống lắp bắp sợ hãi.

Tôi chỉ cao 1m62, có thể nói là thấp so với mặt bằng chung chiều cao của đàn ông. Nhưng tôi và vợ tương xứng với nhau vì cô ấy cũng chỉ cao 1m52. Nhà vợ không có ai sở hữu chiều cao vượt trội. Bạn bè cô ấy cũng vậy. Nhưng chiếc vòi hoa sen trong phòng tắm nhà tôi lại được điều chỉnh lên rất cao, áng chừng phải người nào sở hữu chiều cao 1m8 tới 1m85 thì mới vừa!

‘Đổi gió’ trong nhà tắm với vợ sau chuyến công tác xa, màn dạo đầu trót lọt em chiều tôi như ngày tân hôn, vừa nhìn vòi hoa sen tôi căm phẫn viết đơn ly hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đi công tác 2 tuần, ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với vợ. Tôi luôn hỏi vợ ở nhà ra sao, có ai tới chơi không song chưa bao giờ cô ta nói về vị khách nào tới chơi cả. Vậy ai là người điều chỉnh chiếc vòi hoa sen lên độ cao đó? Chỉ có thể kết luận vợ tôi nói dối, cô ta đã làm điều mờ ám, lừa dối chồng.

Tiếp theo tôi tìm thêm được một sợi tóc xoăn ngắn màu vàng sáng, chắc chắn không phải là tóc tôi rồi. Độ dài thì rõ là tóc đàn ông. Lúc ấy tôi nghĩ rất có khả năng đã có một người đàn ông nước ngoài xuất hiện trong nhà tôi!

Trước những bằng chứng khó bề chối cãi, vợ tôi buộc lòng phải thừa nhận hôm đó cô ta lên bar uống rượu với bạn thân và đã quen được một gã trai Tây. Cô ta dẫn hắn về nhà vui vẻ qua đêm.

Vợ khóc lóc xin tôi tha thứ, bảo rằng đó chỉ là tình một đêm. Sáng ra họ lập tức chia tay không hẹn ngày gặp lại. Thậm chí vợ còn trơ trẽn tuyên bố nếu tôi để bụng thì cũng hãy tìm người khác tình một đêm cho công bằng, chứ cô ta không muốn ly hôn.

Tôi cần gì phải công bằng với vợ trong chuyện này. Điều tôi cần là một người vợ chung thủy, chứ không phải là cô vợ thích nếm trải cảm giác lạ với đàn ông nước ngoài. Hơn nữa niềm tin đã mất thì làm sao có thể cùng nhau vun đắp hạnh phúc? Cuộc hôn nhân này chẳng còn kết cục nào khác ngoài ly hôn.

 

Đêm nào cũng vậy, đợi chồng thiu thiu ngủ, vợ lại rón rén ra ngoài, tim anh nghẹt thở khi chứng kiến cô làm điều này

Đêm nào cũng vậy, đợi chồng thiu thiu ngủ, vợ lại rón rén ra ngoài, tim anh nghẹt thở khi chứng kiến cô làm điều này

Đồng hồ cũng khoảng 2h sáng, hôm nay tôi quyết tâm theo dõi cô ấy đến cùng để biết những ngày qua cô ấy đã làm gì.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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