Đi mua sắm cùng bạn thì thấy bố chồng làm việc này trước mắt, nửa đêm, bỗng ông ấy dúi vào tay 2 tỷ để giữ kín mọi chuyện

Tôi lấy chồng được 3 năm rồi. Kể từ khi về làm dâu, tôi luôn ngưỡng mộ bố chồng và xem ông như một tấm gương sống. Trên đời này, hiếm ai đồng ý để mẹ vợ về sống cùng. Đã vậy, bà còn mắc bệnh mất trí nhớ, nhiều lúc bà đi lạc khiến cả nhà tôi tìm đến phát điên. Vậy mà bố chồng tôi vẫn rất điềm tĩnh, ông nói ai rồi cũng sẽ có lúc như vậy, chỉ là tuổi già chưa ập đến nên chúng tôi chưa thấy mà thôi.

Vậy mà hôm ấy, khi tôi đang ở công ty thì nhận được điện thoại của cô bạn thân. Trong điện thoại, bạn tôi hớt hải: "Tớ vừa thấy bố chồng cậu đi vào khách sạn". Lúc đầu tôi định không đi. Có điều sau khi nghĩ lại, tôi muốn đến đó để chắc chắn người đàn ông kia không phải bố chồng của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Sau 30 phút chờ đợi, tôi cũng có câu trả lời. Không ngờ những gì bạn tôi nói là sự thật. Đúng là bố chồng tôi đang ngoại tình, người phụ nữ kia là cô giáo dạy làm bánh của ông.