Đi mua sắm cùng bạn thì thấy bố chồng làm việc này trước mắt, nửa đêm, bỗng ông ấy dúi vào tay 2 tỷ để giữ kín mọi chuyện

Tâm sự 29/09/2023 05:56

Sau 30 phút chờ đợi, tôi cũng có câu trả lời. Không ngờ những gì bạn tôi nói là sự thật.

Tôi lấy chồng được 3 năm rồi. Kể từ khi về làm dâu, tôi luôn ngưỡng mộ bố chồng và xem ông như một tấm gương sống. Trên đời này, hiếm ai đồng ý để mẹ vợ về sống cùng. Đã vậy, bà còn mắc bệnh mất trí nhớ, nhiều lúc bà đi lạc khiến cả nhà tôi tìm đến phát điên. Vậy mà bố chồng tôi vẫn rất điềm tĩnh, ông nói ai rồi cũng sẽ có lúc như vậy, chỉ là tuổi già chưa ập đến nên chúng tôi chưa thấy mà thôi.

Dù là lớp trẻ nhưng vợ chồng tôi vẫn không lãng mạn được như bố mẹ. Từ ngày bố chồng tôi về hưu, năm nào hai ông bà cũng đi du lịch. Năm ngoái không đi được, bố cố tình học lớp làm bánh chỉ để làm một chiếc bánh sinh nhật trọn vẹn tặng vợ. Chứng kiến tất cả những điều đó, tôi ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ vô cùng.

Vậy mà hôm ấy, khi tôi đang ở công ty thì nhận được điện thoại của cô bạn thân. Trong điện thoại, bạn tôi hớt hải: "Tớ vừa thấy bố chồng cậu đi vào khách sạn". Lúc đầu tôi định không đi. Có điều sau khi nghĩ lại, tôi muốn đến đó để chắc chắn người đàn ông kia không phải bố chồng của mình.

Đi mua sắm cùng bạn thì thấy bố chồng làm việc này trước mắt, nửa đêm, bỗng ông ấy dúi vào tay 2 tỷ để giữ kín mọi chuyện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau 30 phút chờ đợi, tôi cũng có câu trả lời. Không ngờ những gì bạn tôi nói là sự thật. Đúng là bố chồng tôi đang ngoại tình, người phụ nữ kia là cô giáo dạy làm bánh của ông.

Chạm mặt tôi, bố chồng biết sẽ khó giải thích nên đã đưa ra một thỏa thuận. Ông bảo sẽ đưa cho tôi 2 tỷ. Đổi lại, tôi không được tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai trong nhà. Nói thật lòng, không mất một giọt mồ hôi vẫn có 2 tỷ trong tay, chẳng ai có thể từ chối. Chưa kể nếu bây giờ mà nói ra để nhà tan cửa nát thì tôi cũng áy náy. Sau hai ngày suy nghĩ, tôi quyết định chấp nhận yêu cầu của bố chồng.

Chuyện trôi qua được hơn một tháng, tôi cũng cố tình khuất mắt trông coi. Thế nhưng là một người phụ nữ, tôi luôn cảm thấy thương mẹ chồng. Đặc biệt là những lúc bà nói về chồng với giọng đầy tự hào. Tôi dự định sẽ để mẹ chồng biết chuyện mà bản thân không ra mặt, theo mọi người điều này có khả thi không? Tôi sẽ không phá vỡ hạnh phúc gia đình mình chứ?

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