Đi công tác về nhà bất ngờ, tôi rón rén tiến đến ôm chầm lấy chồng thì ăn ngay cú tát trời giáng, gặng hỏi lý do mới khiến tôi choáng váng

Tâm sự 06/01/2023 11:35

Lúc tôi về tới nhà là khoảng 9 giờ tối. Nhẹ nhàng mở cửa vào nhà nhưng không thấy chồng đâu, cuối cùng tôi tìm thấy anh đang lúi húi trong bếp.

Tôi 28 tuổi, đã lấy chồng được 2 năm nhưng vẫn chưa sinh con. Theo dự định của vợ chồng tôi là sang năm mới có bé vì năm nay tôi có một kế hoạch công việc cần hoàn thành. Chồng tôi 30 tuổi, ngoại hình cao ráo, công việc ổn định, tính tình chín chắn, điềm đạm. Anh thực sự là một người đàn ông tốt, lấy được anh cũng là may mắn của tôi. 

Hôm vừa rồi tôi có chuyến công tác kéo dài đến chục ngày. Xa chồng lâu nên tôi rất nhớ anh. Tối nào chúng tôi cũng gọi video cho nhau mà vẫn không hết nhớ. Chính vì thế tôi cố gắng thức đêm thức hôm giải quyết xong công việc sớm và về trước dự định một ngày.  

Nhưng tôi không báo với chồng vì muốn cho anh một bất ngờ nho nhỏ. Lúc tôi về tới nhà là khoảng 9 giờ tối. Nhẹ nhàng mở cửa vào nhà nhưng không thấy chồng đâu, cuối cùng tôi tìm thấy anh đang lúi húi trong bếp. Không có vợ ở nhà, chồng tôi ăn uống thất thường, lúc ấy anh mới đang nấu món gì đó trên bếp cho bữa tối.

Đi công tác về nhà bất ngờ, tôi rón rén tiến đến ôm chầm lấy chồng thì ăn ngay cú tát trời giáng, gặng hỏi lý do mới khiến tôi choáng váng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhẹ nhàng bước lại gần anh rồi ôm chầm lấy chồng từ phía sau. Tò mò vô cùng không biết vẻ mặt và phản ứng của anh khi biết vợ về sớm sẽ thế nào. 

Đến khi thấy cảm giác bỏng rát từ bên má truyền đến mà tôi kinh hãi không thể tin nổi. Chồng tôi chẳng hề vui mừng phấn khởi khi vợ về bất ngờ, anh ấy ngay lập tức giáng cho tôi một cái tát đau điếng!

Tôi hét lên một tiếng thất thanh, lúc ấy chồng mới định thần lại và khi nhìn rõ là tôi thì anh cuống quýt xin lỗi. Cứ ôm vợ xuýt xoa rồi xoa má cho tôi đỡ đau. Anh hốt hoảng hỏi sao về mà không báo trước cho anh biết để đi đón ở sân bay. Thì tôi muốn cho chồng bất ngờ nên mới không gọi anh đi đón. Ai ngờ đâu chính tôi mới là người được bất ngờ đến ngã ngửa.

Tôi hỏi chồng tại sao lại làm như thế. Anh giải thích rằng bị giật mình nên đó là phản xạ bản năng của cơ thể mà thôi. Ai mà tin được! Rõ ràng anh cho rằng tôi là ai đó nên cố ý ra tay. 

Tra hỏi mãi cuối cùng chồng tôi mới khai thật. Hóa ra trong 10 ngày tôi đi vắng thì cô hàng xóm trẻ trung xinh đẹp cũng kiếm cớ sang chơi đến cả chục lần. 

Ban đầu cô ta còn tiết chế và chồng tôi còn giữ phép lịch sự để cô ta vào nhà. Đến khi cô ta thể hiện rõ sự rủ rê mời gọi thì anh cũng thẳng thắn ăn từ chối và khẳng định mình đã là đàn ông có vợ.

Song cô ta là người có tính hiếu thắng, càng thấy khó thì càng bừng bừng khí thế chiến đấu. Tối hôm qua cô ta gõ cửa nhà tôi với chiếc váy gợi cảm trên người, rồi đột nhiên lao vào ôm chầm lấy chồng tôi. Anh lập tức đẩy mạnh cô ta ra, tuyên bố lần sau còn hành động như vậy thì chồng tôi cũng sẽ không nể tình.

Đi công tác về nhà bất ngờ, tôi rón rén tiến đến ôm chầm lấy chồng thì ăn ngay cú tát trời giáng, gặng hỏi lý do mới khiến tôi choáng váng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay đột nhiên thấy có người ôm chầm mình từ phía sau nên anh mới lầm tưởng là cô hàng xóm. Mà quên mất rằng anh đã chốt cửa bên trong thì làm sao ta vào được khi không có chìa khóa nhà. Khổ nỗi anh vẫn đinh ninh tôi đang ở chỗ công tác hôm sau mới về, nên suy nghĩ đầu tiên mới nhận định người ôm mình là cô ả hàng xóm.

Nghe chồng nói rõ ràng mọi chuyện mà tôi lâng lâng hạnh phúc, cảm thấy cái tát của anh thật đáng yêu. Đó là minh chứng rõ nhất cho tình yêu mà anh dành cho vợ. Tìm được người đàn ông có đủ bản lĩnh để đứng vững trước cám dỗ như anh thật chẳng dễ dàng gì! Tôi đúng là vớ được của quý rồi!

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