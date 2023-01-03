Thấy túi chồng có nhiều hoa đơn đắt đỏ và chìa khóa lạ, nghi anh có 'phòng nhì' nên lén theo dõi để rồi choáng váng với diện mạo của 'tiểu tam'

Nhưng mới gần gây, tôi bất ngờ thấy trong túi chồng có một chiếc chìa khóa nhỏ, mà theo đánh giá của tôi đó là chiếc chìa khóa tủ đựng đồ của một nơi nhà đó tựa như siêu thị.

Mới đó mà tôi đã kết hôn được 7 năm, hiện giờ tôi chỉ ở nhà nội trợ và chăm con gái 5 tuổi. Chồng tôi là trưởng một một công ty lớn với mức lương khá khẩm nên tài chính trong nhà luôn dư dả. Trước đây tôi cũng từng đi làm nhưng vì đường xa vất vả quá nên chồng thương, bảo tôi nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình, làm việc vặt, còn mọi thứ tiền bạc để anh lo toan. Thấy chồng yêu mình như vậy, tôi cảm động lắm. Gia đình nhà mẹ đẻ tôi có 3 anh chị em, trên tôi là anh trai và chị gái đều lập gia đình riêng nhưng chỉ được vài năm họ đều ly hôn cả, trở về sống chung với bố mẹ tôi. Bố mẹ luôn tâm sự khuyên tôi rằng: "Con cố gắng giữ gìn gia đình, đừng để như anh chị của mình, bố mẹ xấu hổ lắm". Vì những lời nhắn nhủ của bố mẹ mà tôi luôn cố gắng sống nhường nhịn, hài hòa với chồng dù có những lúc cũng xung đột. Rất may mà chồng tôi tính tình kín đáo, ít bạn bè và không mấy khi đi chơi bời nên tôi cũng an tâm.



Ảnh minh họa: Internet Hàng ngày ở nhà, sáng ra tôi dạy sớm đi chợ nấu cơm cho chồng mang đi, sau đó đưa con đi học rồi trở về dọn dẹp nhà cửa. Thời gian rảnh tôi lại nghe nhạc và tập yoga nên dù đã sinh nở nhưng vóc dáng của tôi vẫn được khen ngợi xinh đẹp như thời con gái. Hơn nữa, tôi nghe mọi người nói rằng, nhiều phụ nữ ở nhà chẳng còn quan tâm đến diện mạo của mình khiến chồng chán, nên tôi lại càng chăm sóc bản thân hơn như việc làm đẹp da, mua những bộ quần áo ngủ quyến rũ. Tôi nghĩ, đẹp như mình rồi thì làm gì có chuyện chồng theo gái. Tôi có thói quen mỗi lần giặt quần áo của chồng đều phải lục hết túi xem anh có quên thứ gì không, một tháng qua tôi liên tục thấy trong túi anh có những tờ hóa đơn thanh toán siêu thị, hóa đơn ăn uống nhà hàng, mua rượu, mua đồ hàng hiệu... nói chung rất nhiều nhưng tôi không quan tâm, tôi thường gấp gọn gàng ở một góc bàn. Tôi đề phòng lúc chồng cần thì có thể lấy ra đưa cho anh được vì tôi nghĩ đó là hóa đơn của công ty.

Nhưng mới gần gây, tôi bất ngờ thấy trong túi chồng có một chiếc chìa khóa nhỏ, mà theo đánh giá của tôi đó là chiếc chìa khóa tủ đựng đồ của một nơi nhà đó tựa như siêu thị. Bỗng dưng trong lòng tôi có chút bất an, tôi mới nhớ lại những tờ hóa đơn trong túi chồng và vội lục lại xem kĩ càng. Tôi thấy anh thường xuyên đi siêu thị mua đồ, có hôm đi xem phim, mua túi xách... Tay tôi run lên, tim đập loạn xạ, nước mắt cứ thể dàn dụa, nghĩ đến cảnh chồng phản bội mình, tôi thật không thể chịu nổi. Chồng chưa từng đưa tôi đi xem phim, chưa từng mua túi hàng hiệu cho tôi, thậm chí chưa từng đưa tôi đến những nhà hàng sang chảnh, vậy mà lại có nhiều hóa đơn đến vậy. Ảnh minh họa: Internet Nghi ngờ chồng sống hai lòng với mình, một hôm tôi vào phòng làm việc của anh ở nhà. Căn phòng này tôi thường xuyên lau dọn nhưng chưa từng đụng vào đồ của anh. Anh cũng nói với tôi rằng: "Đồ của anh ở đâu, em để yên đó, kẻo đến khi anh tìm lại không thấy ở đâu". Tôi tôn trọng chồng nên không bao giờ lục lọi lung tung. Nhưng lần này, tôi lật xem từng quyển sách, bỗng dưng bên trong rơi ra tấm ảnh của chồng và một người phụ nữ lạ mặt. Theo nhận định của tôi, cô ấy là một phụ nữ trung niên, không trẻ trung, cũng không đặc biệt xinh đẹp. Mấy ngày sau, tôi lén đến công ty của chồng và ngồi quán cà phê đối diện. Đến buổi trưa, tôi thấy chồng cùng người phụ nữ tay trong tay vui vẻ đi ăn với nhau, trong khi sáng ra tôi đã chuẩn bị cơm cho anh ăn trưa rồi. Tôi tối mặt mày, mọi chuyện xảy ra như đứng những gì tôi đoán. Cứ tưởng lấy được người chồng chung thủy với mình ai ngờ anh phản bội sau lưng tôi, lại đi với người phụ nữ kém sắc so với tôi. Về đến nhà, tôi nảy sinh ý định ly hôn với anh, nhưng tôi vẫn còn băn khoăn vì sợ bố mẹ mình buồn lòng, chẳng nhẽ trong gia đình ba anh chị em đều ly hôn cả sao? Nhưng tôi cũng không thể tiếp tục chung sống với người chồng như vậy được. Hãy cho tôi lời khuyên?

Ly hôn cả một năm nay nhưng chồng cũ vẫn ở lì trong nhà, cứ mỗi đêm chủ nhật anh ấy lại lẻn vào phòng tôi để làm chuyện không tưởng Sau khi ra tòa, tôi phải bỏ ra 500 triệu để lấy được nhà. Nhưng tôi không có tiền để đưa cho chồng mà anh ấy cũng không có ý định cầm tiền của mẹ con tôi. Thế nên dù đã ly dị nhưng vợ chồng tôi vẫn sống chung một nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-tui-chong-co-nhieu-hoa-don-dat-do-va-chia-khoa-la-nghi-anh-co-phong-nhi-nen-len-theo-doi-de-roi-choang-vang-voi-dien-mao-cua-tieu-tam-540443.html