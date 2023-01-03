Bất ngờ về quê thăm mẹ chồng, tôi choáng váng trước vị khách lạ được bà đón tiếp nồng hậu, cung phụng hết lòng

Tâm sự 03/01/2023 20:11

Lần này về tôi không muốn báo trước với mẹ chồng, sợ bà phải chuẩn bị cơm nước vất vả, nên cứ lẳng lặng về.

Lấy chồng được gần 2 năm, vợ chồng tôi có mọi thứ, có nhà riêng ở thành phố, cả hai vợ chồng có công việc rất triển vọng, thu nhập cao... Hai vợ chồng ở thành phố, thỉnh thoảng chúng tôi có về thăm mẹ chồng và được bà quan tâm, cũng có liên lạc hỏi thăm chúng tôi. Tôi ở riêng trên thành phố, nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của mẹ chồng ở quê, mẹ chồng hay gọi điện hỏi thăm tôi… Nhiều lúc tôi chỉ muốn mẹ chồng tôi lên ở hẳn với vợ chồng tôi, vì bố chồng đã mất, mẹ chồng ở với vợ chồng cô út trong khi điều kiện kinh tế chưa được tốt như vợ chồng tôi.

Vậy nên vào dịp cuối năm dù bận bịu mấy tôi và chồng đều thu xếp về thăm mẹ chồng. Năm nay cũng vậy, chồng cuối năm đang hoàn thành nhiều công việc của công ty thì tôi tranh thủ về quê chồng thăm, tặng quà mẹ chồng. Đến Tết, chúng tôi mới về ở chơi mấy ngày. Lần này về tôi không muốn báo trước với mẹ chồng, sợ bà phải chuẩn bị cơm nước vất vả, nên cứ lẳng lặng về.

Bất ngờ về quê thăm mẹ chồng, tôi choáng váng trước vị khách lạ được bà đón tiếp nồng hậu, cung phụng hết lòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cứ tưởng được mẹ chồng ngạc nhiên, mừng rỡ, nào ngờ nghe thấy tiếng con dâu gọi cổng, mẹ chồng tôi không buồn ra mở, cứ ngồi lì trong nhà và nhờ ai đó ra mở cổng cho tôi vào. Tôi nói rõ lý do lần này về thăm và đưa quà cho mẹ chồng, bà lạnh lùng đón nhận rồi đi thẳng xuống bếp cất vào một xó. Ngồi chơi mà mẹ chồng tôi cứ mải nói chuyện với khách, quên luôn sự có mặt của tôi.

Qua cách nói chuyện giữa hai người, tôi đoán chắc là con nuôi của mẹ chồng tôi vì hai người xưng hô mẹ - con, khen ngợi nhau mọi thứ. Trông cô ta cũng chạc tuổi tôi thôi, trông cũng khá xinh xắn, sành điệu, ăn nói nhẹ nhàng và rất thích nịnh mẹ chồng tôi. Tôi cũng ngạc nhiên vì chưa thấy mẹ chồng hay chồng tôi nhắc đến, lấy chồng gần hai năm nay, đây là lần đầu tiên tôi gặp người khách đặc biệt này.

Trong lúc tôi đi gọt hoa quả để mời khách thì tôi mới biết rõ vị khách kia là ai khi nghe rõ họ nói chuyện với nhau. Mẹ chồng tôi tỏ ra tiếc nuối: "Giá như hồi đó con mà là con dâu của mẹ thì tốt biết mấy, vừa xinh đẹp, tài giỏi lại quý trọng gia đình nhà này. Đúng là nhà mẹ không có phúc, không có được người con dâu như con. Chứ giờ mẹ chán lắm, con trai lập nghiệp ở thành phố, cả năm vợ chồng nó về chơi có mấy lần. Nếu được chọn, mẹ sẽ vẫn chọn con".

Bất ngờ về quê thăm mẹ chồng, tôi choáng váng trước vị khách lạ được bà đón tiếp nồng hậu, cung phụng hết lòng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Còn con dâu "hụt" không ngượng mồm kể xấu tôi dù chưa gặp nhau lần nào: "Anh ấy lấy vợ thành phố, người ta sống thực dụng, không quan tâm gì đến những người ở nông thôn đâu mẹ. Sau này, nếu cô ta không đối xử tốt với mẹ, mẹ cứ bảo con trai bỏ quách cô ta đi, biết đâu con lại được làm con dâu mẹ".

Sau lần đối diện với dâu "hụt" của mẹ chồng tôi, qua tìm hiểu thì tôi được biết, cô ta rất hay lui tới nhà mẹ chồng tôi chơi, quà cáp, nịnh nọt mẹ chồng tôi để tìm cách chia rẽ mẹ chồng với tôi. Cô ta còn hay nhắn tin, gọi điện cho chồng tôi. Tôi sợ chuyện "tình cũ không rủ cũng tới", lo lắng cho cuộc hôn nhân của mình. Cảm thấy mẹ chồng thật quá đáng và có người thứ 3 đang phá hoại gia đình tôi. Bây giờ tôi phải làm gì để chồng và mẹ chồng tôi "cắt đứt" cô ta?

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