Con trai ngoại tình công khai, vợ còng lưng nuôi con khốn khổ, mẹ chồng liền tuyên bố tài sản cho hết con dâu

Tâm sự 08/01/2023 05:15

Từ khi cưới đến bây giờ, anh càng ngày càng ham chơi và hời hợt với vợ con hơn. Em biết anh có bồ cách đây 2 năm, cũng tưởng chỉ qua đường thôi. Ai ngờ tháng trước về nhà, anh nói bồ đã có bầu nên phải chịu trách nhiệm với đứa bé.

Chắc kiếp trước em may mắn nên kiếp này mới gặp được người mẹ chồng tốt như vậy các chị ạ. Nói thật, đời em không ra gì khi bước đi lấy chồng. Nhưng các cụ nhà mình nói chẳng sai đâu. Ông trời không lấy của ai tất cả. Mất thứ này thì lại được bù đắp bằng thứ khác. 

Có lẽ đây là lần cuối em gọi người đàn ông đầu ấp tay gối với mình 6 năm qua là chồng. Nên dù đã ra tòa, em vẫn xin phép chưa gọi anh là chồng cũ.

Ngày ấy mới yêu được 6 tháng, em còn chưa kịp xác định gì thì phát hiện mình có bầu. Nhìn thấy người yêu, nói thật là em chẳng muốn cưới xin gì cả.

Mặc dù anh sinh ra trong gia đình có điều kiện nhưng lại ham chơi và chưa chín chắn. Mà một người đàn ông nếu muốn làm trụ cột gia đình thì phải trưởng thành chứ. Cho nên lúc ấy em băn khoăn lắm. Cứ nghĩ chẳng biết nên cưới cho con có bố hay là thôi, chấp nhận làm mẹ đơn thân.

Gia đình em thì cũng tôn trọng quyết định của con gái. Còn nhớ khi biết đứa bé trong bụng em được 8 tuần rồi, mẹ vẫn ôn tồn khuyên: “Con cứ từ từ mà suy nghĩ. Cưới xin là chuyện hệ trọng, đừng vì đứa con mà vội vã quyết định. Sau này ân hận lại không kịp đâu. Bố mẹ lúc nào cũng ủng hộ con, bất kể con có làm mẹ đơn thân hay là lấy cậu ấy”.

Thú thật là lời nói đó của mẹ khiến em thấy mình có lỗi vô cùng. Hôm sau, em sang nhà người yêu thưa chuyện. Như biết được nỗi băn khoăn của em, mẹ anh mới động viên:

“Con ạ, không phải là con trai bác mà bác bênh đâu. Nhưng đàn ông ấy, lấy vợ sinh con vào nó khắc trưởng thành lên. Bác trai ngày xưa cũng thế, vậy mà quay đi quay lại cũng ở với nhau gần 30 năm rồi”.

Thế rồi em đồng ý kết hôn, mở ra những tháng ngày bất hạnh trong hôn nhân.

Để mà nói thì so với nhiều người, em không khó khăn về mặt vật chất. Cưới nhau xong, bố mẹ chồng cho bọn em một căn chung cư ngay gần chỗ làm. Thế là làm được bao nhiêu thì để ra bấy nhiêu, chẳng phải lo nghĩ việc mua nhà cửa. 

Đợt ấy em đi xe máy bị người ta tông trúng. Chồng mải rượu chè với bạn, nghe vợ gọi nói đang trong bệnh viện nhưng giọng vẫn tỉnh bơ:

“Còn gọi điện thông báo được chắc không nặng lắm nhỉ? Anh đang bận tí, thôi để anh gọi mẹ qua nhé. Nhắn địa chỉ đây”.

Thế rồi chồng em làm thế thật. 30 phút sau, người vào viện là mẹ chứ chẳng phải anh. Trần đời có người đàn ông nào vô tâm như vậy, chưa kể là vợ đang mang bầu 5 tháng nữa chứ. Đến viện, mẹ chồng em sốt sắng hỏi tình trạng của con dâu khiến ai cũng nghĩ là hai mẹ con ruột. 

Con trai ngoại tình công khai, vợ còng lưng nuôi con khốn khổ, mẹ chồng liền tuyên bố tài sản cho hết con dâu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm em ra viện, mẹ chồng mới đưa một cọc tiền. Thấy em còn đang ngơ ngác, bà nói luôn:

“Mua xe đi con, thiếu bao nhiêu mẹ bù vào cho. Xe cộ bây giờ tí khó tí dễ. Mà con đang bầu bí thế này nữa mẹ không yên tâm chút nào. Hôm bữa con kể là có bằng lái rồi nhỉ, mua cái xe vừa tầm rồi đi lại cho tiện”.

Nghe mẹ chồng nói mà em rưng rưng nước mắt vì cảm động. Thế mà trước khi ra về, bà còn phải quay lại để dặn đó là xe của em chứ tuyệt đối không được để chồng đụng vào.

Đến lúc em sinh con, cũng một tay mẹ chồng chăm cháu. Con em lúc mấy tháng đầu rất khó nuôi. Bà nội thì hay bị đau đầu nên đêm thằng bé khóc là em đều tự mình dậy bế. Nhưng mẹ chồng em tỉnh ngủ lắm. Vừa nghe cháu ọ ẹ là bà đã dậy rồi bảo em cứ ngủ tiếp, người đẻ như cua lột ấy, kiêng được thì chịu khó mà kiêng.

Có điều về phía chồng em lại khác. Từ khi cưới đến bây giờ, anh càng ngày càng ham chơi và hời hợt với vợ con hơn. Em biết anh có bồ cách đây 2 năm, cũng tưởng chỉ qua đường thôi. Ai ngờ tháng trước về nhà, anh nói bồ đã có bầu nên phải chịu trách nhiệm với đứa bé.

Trong khi em còn đang lưỡng lự vì nghĩ đến con mình, mẹ chồng đã khuyên: "Bỏ nó đi, mẹ ủng hộ. Còn mẹ cũng nói luôn, nó mà ly hôn con thì bố mẹ từ mặt. Con cứ yên tâm”.

Có lẽ trên đời này hiếm ai như nhà em, khi mà ra tòa, mẹ chồng lại đứng cùng phía với em, còn tuyên bố tài sản sẽ để lại cho con dâu và cháu nội hết.

Hôm tòa giải quyết thủ tục xong xuôi, em cũng buồn lắm. Đi đường cứ khóc mãi, mẹ chồng em thấy vậy liền gọi mọi người đến ăn uống tụ tập, bảo là liên hoan mừng em được giải thoát.

Vì thế mà bây giờ em cũng đỡ nặng lòng hơn. Suy cho cùng thì khi bước vào cuộc hôn nhân này, em mất đi 6 năm thanh xuân nhưng đổi lại, em có thêm một người mẹ và cậu con trai kháu khỉnh. Chỉ cần như thế cũng đủ để mình đánh đổi, em nói vậy đúng không các chị? 

Lén lút theo dõi vì nghi chồng ngoại tình, lao vào đánh ghen giữa phố, tôi đau đớn tột cùng khi nghe chồng nói lời này

Lén lút theo dõi vì nghi chồng ngoại tình, lao vào đánh ghen giữa phố, tôi đau đớn tột cùng khi nghe chồng nói lời này

Khi nghe tin báo chồng lại đang đi với bồ, tôi không đánh ghen một mình. Tôi kéo theo rất nhiều người trong gia đình đi cùng, có chị gái, chị dâu, và mấy người bạn gái nữa của tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 1 giờ 16 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 1 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 31 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích