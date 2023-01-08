Có lẽ đây là lần cuối em gọi người đàn ông đầu ấp tay gối với mình 6 năm qua là chồng. Nên dù đã ra tòa, em vẫn xin phép chưa gọi anh là chồng cũ.

Chắc kiếp trước em may mắn nên kiếp này mới gặp được người mẹ chồng tốt như vậy các chị ạ. Nói thật, đời em không ra gì khi bước đi lấy chồng. Nhưng các cụ nhà mình nói chẳng sai đâu. Ông trời không lấy của ai tất cả. Mất thứ này thì lại được bù đắp bằng thứ khác.

Mặc dù anh sinh ra trong gia đình có điều kiện nhưng lại ham chơi và chưa chín chắn. Mà một người đàn ông nếu muốn làm trụ cột gia đình thì phải trưởng thành chứ. Cho nên lúc ấy em băn khoăn lắm. Cứ nghĩ chẳng biết nên cưới cho con có bố hay là thôi, chấp nhận làm mẹ đơn thân.

Ngày ấy mới yêu được 6 tháng, em còn chưa kịp xác định gì thì phát hiện mình có bầu. Nhìn thấy người yêu, nói thật là em chẳng muốn cưới xin gì cả.

Gia đình em thì cũng tôn trọng quyết định của con gái. Còn nhớ khi biết đứa bé trong bụng em được 8 tuần rồi, mẹ vẫn ôn tồn khuyên: “Con cứ từ từ mà suy nghĩ. Cưới xin là chuyện hệ trọng, đừng vì đứa con mà vội vã quyết định. Sau này ân hận lại không kịp đâu. Bố mẹ lúc nào cũng ủng hộ con, bất kể con có làm mẹ đơn thân hay là lấy cậu ấy”.

Thú thật là lời nói đó của mẹ khiến em thấy mình có lỗi vô cùng. Hôm sau, em sang nhà người yêu thưa chuyện. Như biết được nỗi băn khoăn của em, mẹ anh mới động viên:

“Con ạ, không phải là con trai bác mà bác bênh đâu. Nhưng đàn ông ấy, lấy vợ sinh con vào nó khắc trưởng thành lên. Bác trai ngày xưa cũng thế, vậy mà quay đi quay lại cũng ở với nhau gần 30 năm rồi”.

Thế rồi em đồng ý kết hôn, mở ra những tháng ngày bất hạnh trong hôn nhân.

Để mà nói thì so với nhiều người, em không khó khăn về mặt vật chất. Cưới nhau xong, bố mẹ chồng cho bọn em một căn chung cư ngay gần chỗ làm. Thế là làm được bao nhiêu thì để ra bấy nhiêu, chẳng phải lo nghĩ việc mua nhà cửa.

Đợt ấy em đi xe máy bị người ta tông trúng. Chồng mải rượu chè với bạn, nghe vợ gọi nói đang trong bệnh viện nhưng giọng vẫn tỉnh bơ:

“Còn gọi điện thông báo được chắc không nặng lắm nhỉ? Anh đang bận tí, thôi để anh gọi mẹ qua nhé. Nhắn địa chỉ đây”.

Thế rồi chồng em làm thế thật. 30 phút sau, người vào viện là mẹ chứ chẳng phải anh. Trần đời có người đàn ông nào vô tâm như vậy, chưa kể là vợ đang mang bầu 5 tháng nữa chứ. Đến viện, mẹ chồng em sốt sắng hỏi tình trạng của con dâu khiến ai cũng nghĩ là hai mẹ con ruột.

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Hôm em ra viện, mẹ chồng mới đưa một cọc tiền. Thấy em còn đang ngơ ngác, bà nói luôn:

“Mua xe đi con, thiếu bao nhiêu mẹ bù vào cho. Xe cộ bây giờ tí khó tí dễ. Mà con đang bầu bí thế này nữa mẹ không yên tâm chút nào. Hôm bữa con kể là có bằng lái rồi nhỉ, mua cái xe vừa tầm rồi đi lại cho tiện”.

Nghe mẹ chồng nói mà em rưng rưng nước mắt vì cảm động. Thế mà trước khi ra về, bà còn phải quay lại để dặn đó là xe của em chứ tuyệt đối không được để chồng đụng vào.

Đến lúc em sinh con, cũng một tay mẹ chồng chăm cháu. Con em lúc mấy tháng đầu rất khó nuôi. Bà nội thì hay bị đau đầu nên đêm thằng bé khóc là em đều tự mình dậy bế. Nhưng mẹ chồng em tỉnh ngủ lắm. Vừa nghe cháu ọ ẹ là bà đã dậy rồi bảo em cứ ngủ tiếp, người đẻ như cua lột ấy, kiêng được thì chịu khó mà kiêng.

Có điều về phía chồng em lại khác. Từ khi cưới đến bây giờ, anh càng ngày càng ham chơi và hời hợt với vợ con hơn. Em biết anh có bồ cách đây 2 năm, cũng tưởng chỉ qua đường thôi. Ai ngờ tháng trước về nhà, anh nói bồ đã có bầu nên phải chịu trách nhiệm với đứa bé.

Trong khi em còn đang lưỡng lự vì nghĩ đến con mình, mẹ chồng đã khuyên: "Bỏ nó đi, mẹ ủng hộ. Còn mẹ cũng nói luôn, nó mà ly hôn con thì bố mẹ từ mặt. Con cứ yên tâm”.

Có lẽ trên đời này hiếm ai như nhà em, khi mà ra tòa, mẹ chồng lại đứng cùng phía với em, còn tuyên bố tài sản sẽ để lại cho con dâu và cháu nội hết.

Hôm tòa giải quyết thủ tục xong xuôi, em cũng buồn lắm. Đi đường cứ khóc mãi, mẹ chồng em thấy vậy liền gọi mọi người đến ăn uống tụ tập, bảo là liên hoan mừng em được giải thoát.

Vì thế mà bây giờ em cũng đỡ nặng lòng hơn. Suy cho cùng thì khi bước vào cuộc hôn nhân này, em mất đi 6 năm thanh xuân nhưng đổi lại, em có thêm một người mẹ và cậu con trai kháu khỉnh. Chỉ cần như thế cũng đủ để mình đánh đổi, em nói vậy đúng không các chị?