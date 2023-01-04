Em chồng chế giễu vì 5 năm hiếm muộn, cuối cùng phải cúi người xin lỗi khi biết nguyên nhân đằng sau

Tâm sự 04/01/2023 19:09

Ban đầu vì nể bố mẹ và anh trai nên tôi vẫn nhịn chị dâu. Đến bây giờ 5 năm rồi anh tôi vẫn chưa có con nối dõi.

Anh tôi và chị dâu kết hôn đến nay đã tròn 5 năm nhưng vẫn chưa có con. Không phải họ không muốn mà là do chị dâu tôi không sinh được. Lỗi ở phía chị ấy, sức khỏe anh tôi hoàn toàn bình thường.

Thế mà cả nhà tôi đều bênh vực chị ấy, bao gồm cả bố mẹ. Chuyện chị dâu vô sinh do tôi tình cờ nghe được, còn mọi người không hề tiết lộ, sợ chị ấy bị người ngoài đàm tiếu. Tôi bực bội vì bố mẹ với anh trai thiên vị chị dâu quá đáng. Tôi là con gái ruột của ông bà mà còn không được bảo vệ đến thế.

Ban đầu vì nể bố mẹ và anh trai nên tôi vẫn nhịn chị dâu. Đến bây giờ 5 năm rồi anh tôi vẫn chưa có con nối dõi. Hôm trước đến chơi thấy chị dâu ở nhà một mình, tôi bực quá mới chế giễu:

- Trên đời này có một loại người mặt rất dày, dù bản thân không làm tròn vai trò làm vợ, làm dâu, như cây cau điếc không thể ra quả nhưng chẳng chịu buông tay cho chồng tìm hạnh phúc khác. Ích kỷ và mặt dày vô cùng, cố chấp bám víu bằng được. 

Em chồng chế giễu vì 5 năm hiếm muộn, cuối cùng phải cúi người xin lỗi khi biết nguyên nhân đằng sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn mặt chị dâu tái xanh, tôi thầm đắc thắng. Tôi thấy mình chẳng làm gì sai, 5 năm qua chị ấy được mọi người yêu thương nâng niu là quá đủ rồi. Bây giờ đến lúc chị ấy phải đền đáp tấm lòng của nhà tôi bằng cách tác thành cho anh tôi có hạnh phúc mới, để anh được làm bố. 

- Em nói gì vậy?

Tôi giật nảy mình vì giọng của anh trai vang lên, hóa ra anh ấy có nhà. Tôi lúng túng không biết đáp lại ra sao thì anh gọi tôi vào phòng riêng nói chuyện. Rồi anh kể cho tôi lý do vì sao chị dâu lại không sinh được con. Nghe xong mà tôi chết lặng vì cảm phục và cũng vì thương chị ấy. 

Thời điểm đó tôi đang học đại học xa nhà, anh trai và chị dâu vẫn yêu đương chưa kết hôn. Một lần họ ra ngoại ô chơi chẳng may gặp tai nạn, chính chị dâu đã che chắn cho anh tôi. Sau tai nạn đó cơ thể chị bị tổn thương và không mang thai được nữa. Biết điều ấy nhưng anh tôi vẫn quyết cưới chị. Bố mẹ tôi cảm kích và thương chị ấy còn không hết, vậy nên chỉ cần anh chị sống hạnh phúc là được, chuyện cháu chắt để tùy duyên.

 

Sau đó tôi đã thẳng thắn xin lỗi chị dâu vì cách cư xử không hay của mình. Chị ấy không giận, bảo rằng do tôi chưa hiểu đâu đuôi câu chuyện. Tôi hỏi kỹ hơn thì được biết chỉ có tử cung của chị dâu bị tổn thương, còn chức năng buồng trứng vẫn bình thường. 

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