Chồng vắng nhà, đêm tôi bạo gan nhờ anh hàng xóm qua sửa giùm chiếc điều hòa hỏng nhưng không ngờ đã làm ra một chuyện tày đình

Tâm sự 23/12/2022 07:24

Trời hôm đó rất nóng nhưng điều hòa nhà tôi lại bị hỏng. Tôi thì không muốn ngủ ở phòng khách vì hôm đó chồng tôi đi công tác. Tầng hai thì tôi quá sợ nên không dám lên.

Vợ chồng tôi kết hôn đã được 3 năm, chồng tôi đang giữ chức phó giám đốc của một công ty liên doanh nên rất bận rộn nên chúng tôi cứ lần lữa chuyện sinh con. Đang tuổi xuân mơn mởn mà chồng cứ đi suốt khiến tôi buồn đứt ruột. Tôi không thuê ô sin vì muốn làm cái gì đó cho khỏi buồn chân buồn tay khi chồng không ở nhà. Được cái chồng tôi tâm lý, đi thì thôi chứ ở nhà là anh luôn khiến tôi cười hạnh phúc. Anh sẵn sàng đi một chặng đường dài để mua đồ ăn ngon cho tôi. Những lúc tôi mệt, anh có thể thay tôi làm việc nhà. Hôm nào chồng tôi cũng về nhà lúc 2h sáng, sớm lắm là nửa đêm mới về. Lúc đó tôi đã ngủ, mà nếu không ngủ thì chồng tôi cũng mệt. 

Một chiều nọ, khi tôi đang lúi húi ngoài vườn thì nghe tiếng gọi. Quay lại mới thấy một người đàn ông cao lớn với bộ râu quai nón rất đàn ông. Anh chỉ tay xuống bãi cỏ, nơi có quả bóng tennis đang nằm chỏng chơ, miệng tươi cười bảo: “Nhờ cô lấy hộ tôi quả bóng cho tôi với”.

Sau hôm đó, tôi mới biết anh là hàng xóm mới chuyển đến. Anh sống một mình ở ngôi nhà bên cạnh. Trông anh cũng điển trai, nghe bảo anh làm thiết kế cho một công ty lớn của Nhật. Thỉnh thoảng ra vườn, tôi lại thấy anh chơi với chú cún con rồi tỉa cây rất nhàn nhã. Đôi lúc, tôi không có việc gì làm lại cứ ngóng sang phía bên kia để xem anh đi làm về chưa.

Chồng vắng nhà, đêm tôi bạo gan nhờ anh hàng xóm qua sửa giùm chiếc điều hòa hỏng nhưng không ngờ đã làm ra một chuyện tày đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Rồi có hôm tôi nấu nhiều đồ ăn, tôi mang sang cho anh. Thấy anh vừa ăn vừa khen tấm tắc, tôi vui lắm. Tôi nấu ăn cũng ngon nhưng hầu như chồng tôi chẳng bao giờ ở nhà để thưởng thức, còn anh hàng xóm thì khi nào cũng khen tôi nức nở. Anh còn bảo rằng kiểu này chắc phải gửi gạo để nhờ tôi nấu ăn.

Chính nhờ có sự xuất hiện của anh hàng xóm mà tôi cảm thấy đỡ buồn hẳn. Anh tâm sự rằng mình đã từng có một đời vợ nhưng cô ấy không may đã ra đi trong một vụ tai nạn giao thông. Từ đó đến nay, anh sống một mình. Có tôi bầu bạn và trò chuyện khiến anh vui lên rất nhiều.

Tôi cũng cảm thấy vui, chuỗi ngày mòn mỏi chờ chồng của tôi dường như ngắn lại vì có sự xuất hiện của anh hàng xóm. Nhưng rồi chuỗi ngày đó đã trở thành nỗi ám ảnh với tôi sau sự cố ngày hôm đó.

Trời hôm đó rất nóng nhưng điều hòa nhà tôi lại bị hỏng. Tôi thì không muốn ngủ ở phòng khách vì hôm đó chồng tôi đi công tác. Tầng hai thì tôi quá sợ nên không dám lên. Thế là tôi đánh bạo, nhờ anh hàng xóm sang xem thử. Chả biết anh phù phép kiểu gì mà một lúc sau, điều hòa lại chạy vù vù. Tôi mang đĩa hoa quả ướp lạnh ra mời anh hàng xóm, chúng tôi lại ngồi nói chuyện trên trời dưới biển suốt 3 tiếng đồng hồ.

Lúc anh định ra về thì trời lại đổ mưa ào ào. Cơn mưa quá lớn đã khiến cho chúng tôi không kiềm chế được cảm xúc. Đêm hôm đó, tôi ngã vào vòng tay anh đầy đam mê. Chưa bao giờ tôi thấy mình nồng nhiệt như thế. Anh bảo rằng tôi là cô gái thứ hai sau vợ anh làm cho anh rung động đến thế. Còn tôi, tôi vừa hạnh phúc lại vừa sợ hãi.

Chồng vắng nhà, đêm tôi bạo gan nhờ anh hàng xóm qua sửa giùm chiếc điều hòa hỏng nhưng không ngờ đã làm ra một chuyện tày đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau đêm đó, tôi không dám ra ngoài để gặp anh hàng xóm nữa. Nhưng rồi sau đó mấy tuần, tôi cảm thấy bụng cứ khó chịu và nôn ọe liên tục. Tôi thử thai và tá hỏa khi biết mình đang mang bầu. Đã lâu lắm rồi vợ chồng tôi không gần gũi, giờ tôi không biết ăn nói thế nào với chồng. Chồng tôi thì chả bao giờ để ý đến những chuyện đó, giờ tôi có nói có bầu anh cũng chỉ biết mừng chứ không lăn tăn. Nhưng về phía tôi thì khác, sau đêm ân ái với anh hàng xóm, tôi đã có những xáo trộn kinh khủng về tâm lý. Tôi thấy mình yêu anh và muốn sống cạnh người đàn ông đó, hiện giờ tôi đang rất bối rối, nửa muốn giấu để sống yên ổn bên chồng nhưng nửa lại muốn cho anh hàng xóm biết sự thật. Xin hãy cho tôi một lời khuyên đúng đắn.

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