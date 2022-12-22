Bước ra khỏi tòa, chồng cũ lạnh lùng quay đi, bỗng có một người ôm chầm lấy tôi từ phía sau rồi nói một câu sững sờ

Tâm sự 22/12/2022 08:53

Ngày ra tòa, nghĩ đến cảnh sau này phải một mình thui thủi nuôi con, tôi không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Dù trước đó đã dặn lòng phải thật mạnh mẽ và cứng rắn để làm chỗ dựa cho con.

Còn gì đau khổ hơn là chồng ngoại tình về nhà ruồng rẫy vợ con? Sau 6 năm chung sống thì chồng tôi phải lòng người phụ nữ khác bên ngoài, nhất quyết đòi ly hôn để cho người kia danh phận. Làm sao có thể giữ được người muốn ra đi. Tôi chỉ còn cách ký vào đơn ly hôn chồng đưa với điều kiện để tôi được nuôi con.

Ngày ra tòa, nghĩ đến cảnh sau này phải một mình thui thủi nuôi con, tôi không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Dù trước đó đã dặn lòng phải thật mạnh mẽ và cứng rắn để làm chỗ dựa cho con. Khi tôi từ tòa án đi ra, trên tay là tờ phán quyết ly hôn, chồng cũ lạnh lùng rẽ sang hướng khác, nơi có người tình yêu dấu của anh ta đang chờ đợi. Tôi lẻ loi một mình một ngả. Ai ngờ vừa cất bước đi thì có người bỗng ôm chầm lấy tôi từ phía sau. 

Bước ra khỏi tòa, chồng cũ lạnh lùng quay đi, bỗng có một người ôm chầm lấy tôi từ phía sau rồi nói một câu sững sờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi sững sờ quay đầu lại thì sốc nặng khi nhận ra người ôm mình lại là một người đàn ông không hề xa lạ. Người đó chính là Huy - anh trai của chồng tôi, lúc đó đã là chồng cũ. Tôi vội đẩy vội Huy ra. Tôi hỏi tại sao anh lại làm như vậy? Huy nắm chặt bàn tay tôi rồi bảo hãy ra một quán cà phê yên tĩnh nói chuyện, anh sẽ giải thích với tôi mọi thứ.

Chúng tôi chọn một quán cà phê yên tĩnh rồi Huy mở đầu câu chuyện bằng việc anh đã thích thôi ngay từ ngày đầu tôi mới về làm dâu. Nhưng tất nhiên tôi đã là em dâu của anh, do đó anh chỉ có thể giữ chặt những cảm xúc trong lòng mình.  Qua những tháng ngày chung sống dưới một mái nhà, chứng kiến những khi tôi phải đau buồn và rơi nước mắt vì chồng, Huy thương tôi vô vàn. Nhưng anh vẫn phải giữ giới hạn, không dám làm gì vượt quá mối quan hệ anh trai chồng - em dâu thông thường.

Lần này chồng tôi ngoại tình bỏ vợ bỏ con. Thứ nhất tôi đã được tự do, không phải là em dâu của anh nữa, thứ hai vì anh thương xót cho tôi nên anh quyết định bày tỏ nỗi lòng mình. Huy hơn chồng tôi 1 tuổi nhưng anh vẫn độc thân. Anh bảo sau mối tình đầu nhiều đau khổ thì anh không còn hứng thú yêu đương và cũng gần như mất niềm tin vào phụ nữ.

Tôi lặng người trước lời tỏ tình đầy bất ngờ của Huy. Bình thường anh đối xử với tôi rất đúng mực và không hề có có điều gì mờ ám cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến khả năng trong lòng anh cất giấu thứ tình cảm khác lạ đối với mình. 

Bước ra khỏi tòa, chồng cũ lạnh lùng quay đi, bỗng có một người ôm chầm lấy tôi từ phía sau rồi nói một câu sững sờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thấy tôi bần thần không đáp lời mình, Huy bỗng nắm chặt tay tôi rồi nghẹn ngào thốt lên những lời gan ruột. Anh bảo anh muốn chăm sóc cho hai mẹ con tôi, muốn thấy tôi được hạnh phúc. Tôi lặng người nhìn ánh mắt đầy tha thiết và dịu dàng của Huy. Giữa lúc đau khổ cùng cực vì bị chồng bỏ rơi một cách phũ phàng, lời tỏ tình của anh khiến tôi có cảm giác an tâm và ấm áp vô cùng. Hóa ra trên đời này tôi không lẻ loi và cô độc, vẫn có người yêu thương tôi và muốn chăm sóc cho tôi.

Sau lời tỏ tình hôm ấy, Huy hẹn cho tôi một tháng suy nghĩ. Thực sự khi trở về nhà rồi mà trong đầu tôi lúc nào cũng văng vẳng những lời nói tha thiết và trìu mến của anh. Tôi phải làm thế nào đây hả mọi người? Tôi có nên nắm lấy hạnh phúc này hay không? Bởi tôi sợ nếu tôi từ chối thì sau này sẽ không còn người đàn ông nào có thể si tình, yêu thương tôi nhiều như anh nữa!

Nửa đêm giật mình vì tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, tôi bật dậy lao sang thì đờ người khi thấy bộ dạng của chồng mình

Nửa đêm giật mình vì tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, tôi bật dậy lao sang thì đờ người khi thấy bộ dạng của chồng mình

Cả đêm ấy tôi mất ngủ. Đúng là bình thường không thấy chồng tôi và người phụ nữ hàng xóm đó có qua lại gì.

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