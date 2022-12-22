Anh là khách hàng khá quen thuộc với quán của chúng tôi. Anh hay có các đối tác người Hàn nên quán tôi làm là địa chỉ được anh lựa chọn để đến sau mỗi bữa ăn. Vì đã quen với quán nên khi tôi mới đến làm anh đã biết ngay. Anh để ý và chủ động theo đuổi tôi sau ít lần trò chuyện. Anh rất ga lăng và có vẻ sành sỏi hiểu đời. Dù mới gặp gỡ nhưng anh không tiếc tiền mua cho tôi những món đồ đắt tiền, đưa tôi đến những nơi ăn ngon. Từ một con bé cóp nhặt từng nghìn, tôi trở nên sành sỏi cả các loại hàng hiệu.

Tôi và chồng quen nhau khi tôi làm thu ngân cho một quán karaoke dành cho người Hàn Quốc. Tôi có được công việc này là nhờ một người bạn giới thiệu cho. Ban đầu tôi cũng ái ngại khi làm việc trong môi trường nhạy cảm nhưng cũng may là quán chủ yếu dành cho người nước ngoài nên mọi thứ cũng nhẹ nhàng.

Bố mẹ, họ hàng tôi đều mừng vì tôi tìm được người chồng đứng đắn có thể lo cho tương lai của mình. Bạn bè tôi cũng đến chúc mừng rất đông, dù tôi biết cũng có không ít lời xì xào rằng tôi lấy anh vì tiền hay anh trông như bố tôi vậy nhưng không sao.

Ban đầu tôi bị choáng ngợp trước sự chịu chi của anh, sau dần cũng thấy rung động trước sự chiều chuộng của người đàn ông này. Chỉ sau vài tháng hẹn hò, anh đã đặt vấn đề muốn cưới tôi và chúng tôi kết hôn sau đúng 6 tháng hẹn hò.

Đêm tân hôn cũng là đêm đầu tiên và vô cùng đáng nhớ của đời tôi. Hôm đó tôi đã trao cho anh thứ quý giá nhất. Chúng tôi đã có màn ân ái cuồng nhiệt. Một điều bất ngờ là sau khi ân ái, chồng đã rút ra 10 triệu đặt vào tay tôi.

Tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh nói anh muốn tôi dùng số tiền đó đi mua cái gì đó thật đẹp hoặc ăn thứ gì đó thật ngon. Anh nói cảm ơn tôi vì đã giữ gìn sự trong trắng cho anh đến giờ phút này.

Song mọi chuyện không dừng lại ở đêm đầu tiên đó. Những hôm sau đó, cứ mỗi lần ân ái xong là anh lại rút ví cho tôi 3 triệu. Khi tôi hỏi thì anh đều nói số tiền này là để tôi có thể mua sắm giải khuây. Anh nói anh muốn tôi được sống một cách thoải mái.

Với số tiền chồng cho, tôi thoải mái sắm sửa tiêu pha cho bản thân. Ngẫm lại cái thời đi siêu thị phải nhìn giá rồi đắn đo từng đồng, mua cái quần cái áo phải đi hết hàng nọ đến hàng kia để tìm chỗ rẻ hơn, tôi lại càng thấy lựa chọn của mình là đúng đắn. Họ cứ ra rả nói về túp lều tranh hai trái tim vàng, thế nhưng giờ có ai sống được bằng trái tim vàng ấy đâu.

Bạn bè thấy sự lột xác của tôi ai nấy cũng xuýt xoa. Họ nói tôi thật tốt số khi lấy được ông chồng giàu có lại chiều chuộng. Cô bạn thân tôi cũng rất ngạc nhiên khi nghe tôi tâm sự chuyện chồng cho tiền sau mỗi lần ân ái nhưng kết luận lại, cô ấy chỉ nói rằng tôi thật tốt số.

Thế rồi, mọi sự đang trôi qua trong êm đẹp thì tôi phát hiện ra một sự thật đau đến xé lòng. Hôm đó chúng tôi đã đi ăn tối ở ngoài. Chồng tôi do uống rượu tiếp khách từ chiều, tối lại làm thêm chút rượu vang nên về đến nhà là nằm ngủ tít luôn. Tôi thì chắc do ăn hải sản nên tối bị lạnh bụng, ngồi ôm nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ.

Ảnh minh họa: Internet

Vừa trở về phòng, tôi thấy điện thoại của chồng bỗng có tin nhắn đến. Bỗng nhiên có một linh cảm gì đó lạ lắm xuất hiện trong tôi. Chúng tôi chưa từng kiểm soát điện thoại hay bất cứ điều gì mang tính cá nhân của nhau, thế nhưng lần này không hiểu sao tôi lại đi đến cầm chiếc điện thoại lên. Sau khi dùng chính vân tay của anh để mở khoá, tôi chết lặng trước dòng tin nhắn gửi đến.

Qua cách nói chuyện tôi đoán đó là một người phụ nữ có lẽ hơn tuổi tôi. Kéo lên những tin nhắn trên tôi bàng hoàng khi chồng mình và chị ta thường xuyên nhắn cho nhau những lời lẽ ướt át. Sốc hơn khi tôi biết được lý do anh luôn cho tôi tiền sau mỗi lần ân ái là gì.

"Vợ anh nó biết điều lắm. Từ ngày quen anh được đổi đời nên ngoan như cún. Anh cứ cho tiền đều thì còn dám ý kiến gì."

Hóa ra anh coi những đồng tiền đó là công cụ khiến tôi trở nên ngoan ngoãn như một chú chó cún, không dám ý kiến gì với chồng mình. Anh nghĩ anh có tiền thì một người vợ như tôi sẽ phục tùng mọi yêu cầu, thậm chí là phải nhắm mắt cho qua mọi tội lỗi.

Đến bây giờ tôi mới thực sự thấm thía được phần nào những nổi khổ riêng của việc lấy chồng già mà giàu. Có lẽ tôi sẽ đi làm lại, dù lương ít hay nhiều, tôi cũng sẽ không để cho anh ta coi thường tôi thêm nữa.