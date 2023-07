Tết năm nay, tôi rủ chồng về biếu quà Tết ông bà ngoại cũng như sắp xếp về ăn Tết 1 - 2 ngày cho ông bà vui. Chồng tôi lấy lý do để không đi: "Anh bận lắm, bao việc bạc cả mặt ra chưa chắc đã xong. Em cứ chủ động về nhà ngoại, quê em thì em về mới quan trọng chứ anh là rể, có hay không chắc chẳng ai quan tâm đâu"

Ảnh minh họa: Internet

Cứ nghĩ là chồng bận việc thật, nhưng tối hôm trước, khi tôi đi mua quà để về quê biếu ông bà ngoại thì chồng có vẻ không vui, càu nhàu: "Giờ ở quê thiếu gì đâu mà khuân vác về lắm thế? Cho con về chơi một hôm là ông bà vui lắm rồi, bày vẽ làm gì cho khổ ra, rồi thế nào cũng bắt các con è cổ ra khuân đồ. Chẳng ra sao cả".

Tôi không nhịn được cơn tức liền đáp trả lại chồng: "Quà Tết em biếu bên ngoại thế nào thì cũng biếu bên nội thế mà. Sao anh lại so đo việc này, chẳng nhẽ ngày Tết về quê thì biếu nhà chồng quà lớn còn em phải về nhà ngoại tay không? Anh vô lý vừa thôi".

Lúc này chồng tôi nổi cáu, nói như quát vào mặt vợ: "Cô đừng có lôi nhà tôi vào nhé, dù nhà tôi không có gì nhưng không đến nỗi có tiền mà phân biệt như nhà cô. Ông bà ngoại để cho cậu ngôi nhà to đùng, cho con gái có mảnh đất bé tẹo bên cạnh. Thời buổi này còn phân biệt trai với gái, đối xử thiếu công bằng, đáng lẽ phải chia đôi mới đúng. Cô không cần thì cũng phải đòi quyền lợi cho các con chứ". Thì ra, chồng kiếm đủ lý do để không về nhà ngoại chỉ vì chuyện bố mẹ tôi sớm phân chia tài sản cho các con. Bố mẹ tôi quá tốt, cho vợ chồng tôi tiền mua nhà giờ cho cả mảnh đất bên cạnh trị giá cả tỷ đồng. Còn ngôi nhà đang ở hiện nay có giá trị hơn, nhưng ông bà đang ở cùng vợ chồng em trai tôi, sau này em trai tôi sẽ phải lo liệu cho bố mẹ tôi đến khi mất. Không hiểu sao, chồng tôi lại ấm ức, so đo tính toán như vậy trong khi đó là chuyện riêng nhà vợ.

Chồng tôi hai hôm nay cứ gặp tôi là tỏ thái độ tức tối. Tôi không muốn vì chuyện này mà vợ chồng bất hòa kéo dài, tôi phải làm gì để chồng tôi hiểu và tôn trọng quyết định mà tôi thấy rất hợp lý của bố mẹ tôi?