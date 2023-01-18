Về nhà ra mắt ba mẹ, bạn trai mua quà Tết cho gia đình tôi nhưng tôi 'hoảng hồn' khi anh ra điều kiện vô lý này

Tâm sự 18/01/2023 16:51

Không ngờ, anh ấy lại dắt tôi đến thẳng quầy trang sức rồi lựa cho mẹ mình một chiếc lắc tay bạch kim với giá 10 triệu.

Bạn trai tôi sống khá thực dụng. Quan điểm của anh ấy là phải biết yêu thương, chăm chút cho bản thân mình trước rồi mới lo cho người khác. Bởi quan điểm sống ích kỉ như thế nên chúng tôi hay cãi nhau vì bất đồng. Có lần tôi định chia tay nhưng ảo tưởng bản thân có thể thay đổi người yêu nên lại cố chấp tiếp tục.

Hôm qua, lúc đi chơi, bạn trai đột nhiên gợi ý tôi chuyện mua quà Tết tặng bố mẹ chồng tương lai. Tôi gật đầu vì nghĩ rằng đây là chuyện nên làm.

Không ngờ, anh ấy lại dắt tôi đến thẳng quầy trang sức rồi lựa cho mẹ mình một chiếc lắc tay bạch kim với giá 10 triệu. Mua rồi, anh ấy thản nhiên bảo tôi thanh toán tiền. Tôi ấm ức lắm nhưng cũng đành chuyển khoản trả tiền chiếc lắc ấy. Rồi anh ấy lại đến quầy bán ví da nam, tự lựa một cái ví hơn 800 nghìn cho bố mình. Và sau đó, vẫn thế, anh ấy thản nhiên bảo tôi trả tiền. Khi ra khỏi trung tâm thương mại, tôi bực dọc nói bạn trai trả lại tiền cho mình. Tôi chỉ đồng ý mua quà Tết hợp với khả năng thôi. Chứ việc anh ấy mua lắc tay, mua ví đã tiêu tốn gần cả tháng lương của tôi rồi.

Về nhà ra mắt ba mẹ, bạn trai mua quà Tết cho gia đình tôi nhưng tôi 'hoảng hồn' khi anh ra điều kiện vô lý này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người yêu giận dỗi, trách tôi mua quà Tết biếu bố mẹ chồng tương lai mà cũng ki bo, tính toán. Anh ấy biết bố mẹ mình thích gì nên lựa chọn giúp, tôi đã không biết ơn mà còn tỏ thái độ. Nói thì nói nhưng anh vẫn không trả lại tiền cho tôi, thậm chí chia nửa số tiền kia cũng không.

Tôi kể chuyện cho nhiều người nghe. Ai cũng nói tôi nên chia tay bạn trai đi. Một người đàn ông chỉ chăm chăm vụ lợi cho bản thân và gia đình thì chẳng phải tốt đẹp gì. Nếu cưới, chỉ e người chịu khổ cả đời chính là tôi thôi.

Giờ tôi phân vân lắm. Vì tôi cũng đồng ý mua quà Tết mà chưa hỏi rõ người yêu sẽ mua gì. Đây cũng là một phần lỗi của tôi. Phải chi người yêu chịu chia đôi số tiền mua quà với tôi thì tôi sẽ chẳng còn ấm ức nữa. Hay tôi cũng gợi ý cho anh ấy mua quà tặng lại cho bố mẹ mình để công bằng nhỉ?

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