Sau khi ly hôn người vợ chỉ biết có tiền, ngày ra tòa giành quyền nuôi con, cô ấy nói 1 câu khiến tôi 'tái mặt' đành chịu thua

Tâm sự 18/01/2023 14:55

Làm xa 9 năm, tôi quyết định về nước vì đã có một số vốn kha khá trong tay. Thế nhưng về nhà vợ vẫn hững hờ với tôi, thậm chí cô ấy không muốn ngủ chung.

32 tuổi tôi mới lấy vợ, cô ấy kém tôi 5 tuổi. Một năm sau kết hôn vợ tôi mới có bầu, nhưng lúc biết vợ có tin vui tôi lại chuẩn bị lên đường sang nước ngoài làm ăn. Tôi đi vợ vẫn ở với bố mẹ chồng như hồi mới cưới. Cô ấy có xin về ngoại dưỡng thai nhưng tôi không đồng ý vì lấy chồng phải ở nhà chồng, quê ngoại xa trung tâm thành phố nhỡ có vấn đề gì di chuyển lên bệnh viện mất rất nhiều thời gian.

Vợ bầu bí, sinh đẻ tôi không bên cạnh mà chỉ có ông bà nội. Tôi đi sang đó làm lương cao hơn ở nhà nhiều, nhưng làm được tiền tôi gửi về cho mẹ giữ hộ thay vì để vợ giữ. Tôi đồng ý với quan điểm của bố mẹ, chồng xa nhà, không nên để vợ giữ nhiều tiền phòng trường hợp vợ bồ bịch hay mang hết tiền cho nhà ngoại. 

Thời gian đầu tôi chu cấp cho vợ 5 triệu/tháng, nhưng đến khi vợ đi làm trở lại, thu nhập lương 10 triệu tôi thấy 2 mẹ con dư giả ăn tiêu nên không gửi cho vợ nữa. Xa nhà, vợ chồng không gần nhau lâu dần chúng tôi có khoảng cách. Những cuộc gọi tâm sự ít hơn, tình cảm nhạt phai, vợ trầm tính đi rất nhiều. Là đàn ông lại xa vợ, nên ở nơi xa tôi cũng qua lại với một người phụ nữ khác. Cô ấy đã có gia đình, chồng con ở nhà. Mối quan hệ này chỉ là tạm bợ, không cần bận tâm.

Làm xa 9 năm, tôi quyết định về nước vì đã có một số vốn kha khá trong tay. Thế nhưng về nhà vợ vẫn hững hờ với tôi, thậm chí cô ấy không muốn ngủ chung. Cô ấy lấy đủ lý do để né tránh, tôi không hiểu vì sao cô ấy lại như thế. Về được vài hôm thì vợ hỏi tôi về số tiền mẹ giữ, tôi chưa có ý định lấy vì mẹ cầm chứ có mất đâu mà sợ. Vậy mà cô ấy làm ầm lên, nói số tiền ấy đáng lý vợ phải cầm, là của cô ấy. 

Sau khi ly hôn người vợ chỉ biết có tiền, ngày ra tòa giành quyền nuôi con, cô ấy nói 1 câu khiến tôi 'tái mặt' đành chịu thua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ nói nhiều về tiền, cái gì cũng kể lể mua hết từng này, tôi dùng thì phải giữ gìn, rằng bao năm qua cô ấy đã phải tiết kiệm, sống khổ sở thế nào với đồng lương của mình. Mệt mỏi khi vợ suốt ngày chỉ biết tiền, đòi hỏi chồng phải đưa hết số tiền mẹ giữ nên tôi rất không hài lòng. 

Vợ luôn tỏ thái độ không tôn trọng bố mẹ chồng và chồng. Vợ cho rằng mọi thứ sắm sửa trong nhà đều do cô ấy hết. Chúng tôi cãi nhau rất nhiều, chẳng thể giải hoà được. Bức xúc vì vợ cãi mẹ, tôi liền đòi ly hôn. Cô ấy gật đầu cái rụp. Vậy là chúng tôi chờ quyết định của toà, cô ấy bế con ra ngoài thuê nhà trọ ở.

Hai vợ chồng tôi không tranh chấp tài sản gì, vì từ lúc cưới chẳng có gì chung ngoài thằng con trai. Tôi muốn giành quyền nuôi con mình, vì nó là tất cả với tôi. Nhà tôi không có vợ, có con dâu nhưng nhất định phải có con trai. Mẹ tôi cũng muốn điều đó. Đã 2 lần chúng tôi ra toà hoà giải bất thành. Cho đến lần thứ 3 vợ hỏi tôi mà tôi đứng hình không nói lại được: "Anh làm bố nhưng đã nuôi nó được ngày nào chưa? Tôi 1 mình đi làm nuôi con, 1 bộ quần áo anh không mua nổi cho nó thì có tư cách gì mà nuôi?".

Vợ nói đúng, tôi luôn cho rằng cô ấy làm lương 10 triệu hoặc hơn là 2 mẹ con đủ chi tiêu nên chẳng đưa thêm cho vợ đồng nào. Số tiền tôi làm được thì gửi hết cho mẹ giữ để về lấy vốn làm ăn. Tôi cứ ngỡ ở nhà ông bà mua cho cháu thứ này thứ kia nhưng không có gì cả. Ông bà lại nghĩ vợ chồng tôi lương ổn thì tự lo cho con nên kệ.

Chấp nhận thua vợ, tôi để con trai theo mẹ và đó cũng là câu trả lời của thằng bé. Nó ở với mẹ từ nhỏ, thiếu thốn hơi ấm, tình thương của bố nên không trách được việc không muốn ở với tôi. Vợ con đi rồi, mẹ đưa lại cho tôi số tiền lớn tôi đã kiếm được mấy năm qua. Nhưng cầm tiền tôi lại thấy buồn, não nề vô cùng. Chỉ vì sợ vợ tiêu tiền của mình mà tôi đánh mất cuộc hôn nhân này. Tôi tệ quá. 

Tưởng chồng có hiếu với bố mẹ vợ, tôi thất kinh khi hóa ra mọi việc làm chỉ để thực hiện một âm mưu đầy tính toán

Tưởng chồng có hiếu với bố mẹ vợ, tôi thất kinh khi hóa ra mọi việc làm chỉ để thực hiện một âm mưu đầy tính toán

Nhưng mọi chuyện đã không như tôi mong muốn, càng ngày tôi thấy chồng có nhiều biểu hiện khác với anh ấy ngày trước. Tính tình bộc lộ thói gia trưởng, thích áp đặt vợ con phải phục tùng theo ý muốn của anh ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 49 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả