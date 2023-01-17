Ngã ngửa khi chồng dùng toàn bộ tiền thưởng Tết để làm việc này

Ngày hôm qua, lúc mang đồ ra xe ô tô để cả nhà về quê ăn Tết, tôi thấy có một túi quà để ở ghế sau. Tôi hỏi chồng, anh nói thấy điện thoại của tôi cũ nên mua tặng một chiếc mới. Tôi choáng váng khi biết chiếc điện thoại trị giá 50 triệu.

Ngày còn yêu nhau, tôi thích chồng bởi tính phóng khoáng, lãng mạn. Anh rất hay tặng tôi những món quà bất ngờ. Nhìn những thứ đó, tôi cảm thấy anh yêu mình nhiều hơn.

Khi lấy nhau rồi, chồng vẫn thường xuyên mua quà tặng vợ. Lúc đầu tôi còn thích thú nhưng sau dần thấy lãng phí không cần thiết. Những món quà chồng mua như hoa, giày dép, phấn son, nước hoa,… với tôi có cũng được không có cũng chẳng sao. Tôi vẫn thích chồng dừng mua để đưa tiền cho vợ là tốt nhất. Nhưng lần nào chồng cũng nói là cuộc sống vợ chồng đôi lúc phải lãng mạn một chút mới thú vị. Ngày thường đưa tiền cho tôi còn được, chẳng lẽ ngày lễ cũng đưa tiền cho vợ sao.

Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày lấy nhau, năm nào nhận tiền thưởng Tết chồng cũng mua tặng vợ một món quà nào đó. Khi là chiếc túi xách, lúc là bộ váy đắt tiền hay chiếc tủ trang điểm. Năm nay, tôi dặn chồng là không được mua quà gì tặng vợ nữa, để tiền thưởng đó cho vào quỹ tiết kiệm. Chồng đã đồng ý nên tôi tin anh sẽ thực hiện được.

Ngày hôm qua, lúc mang đồ ra xe ô tô để cả nhà về quê ăn Tết, tôi thấy có một túi quà để ở ghế sau. Tôi hỏi chồng, anh nói thấy điện thoại của tôi cũ nên mua tặng một chiếc mới. Tôi choáng váng khi biết chiếc điện thoại trị giá 50 triệu.

Anh bảo mấy hôm trước, thấy vợ lướt xem các loại điện thoại mới trên mạng. Thế nên anh quyết định dành toàn bộ tiền thưởng mua nó. Nghe chồng nói mà tôi nổi cáu, ném trả điện thoại. Tôi thấy bạn đồng nghiệp có điện thoại mới nên vào tra giá xem bao nhiêu, chứ đâu có nhu cầu mua thứ đó.

Điện thoại cũ vẫn còn dùng tốt, tôi không có nhu cầu sắm mới. Tại sao anh mua gì cũng không hỏi vợ một câu xem có thích không? Cứ mua về rồi ép vợ phải dùng là sao? Khó khăn lắm mới kiếm được tiền, sao chồng chẳng biết tiết kiệm. Rồi lúc có việc cần lấy tiền đâu mà dùng. Tôi thật sự bế tắc, không biết phải nói sao để chồng biết cách chi tiêu cho hợp lý đây

Trách vợ đăng ký trực Tết để kiếm tiền, không chịu ở nhà với gia đình, vợ liền bật lại khiến chồng 'cứng họng' Tôi không đồng ý khi vợ tham mấy ngày công nhân 3 mà không về quê, như thế là không xem nhà chồng ra gì. Rồi bố mẹ, họ hàng sẽ nghĩ sao?

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