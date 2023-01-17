Tết đầu ở nhà chồng, tưởng sung sướng, hóa ra con dâu ám ảnh vì mẹ chồng bắt làm việc này mà vẫn bị chê trách

Tâm sự 17/01/2023 23:35

Năm nay tôi đón cái Tết đầu tiên ở nhà chồng, vậy mà tôi chẳng thấy háo hức gì, tôi chỉ mong đến ngày về chơi nhà bố mẹ đẻ, được ăn Tết một cách đầy đủ theo mọi nghĩa.

Tôi về làm dâu đã không đón nhận được mối thiện cảm của mẹ chồng, bà vốn kỹ tính, cố chấp và có vẻ như coi thường gia đình con dâu. Từ lúc yêu nhau, đến nhà bạn trai chơi đã nhận thái độ khinh khỉnh của mẹ anh ấy. Biết trước được những khó khăn phải đối mặt, nhưng vì tình yêu sâu nặng nên tôi đành chấp nhận cuộc hôn nhân mà tôi cũng tự dự báo là gặp nhiều sóng gió.

Sống cảnh làm dâu nhà chồng, tôi mừng vì được chồng yêu thương, chia sẻ với tôi bao nhiêu thì lại buồn tủi, khổ sở bấy nhiêu vì mẹ chồng vốn đã không thích con dâu ngay từ đầu nên giờ được dịp chèn ép. Hàng ngày, tôi đầu tắt mặt tối lo đủ thứ, đi ra ngoài kiếm tiền vất vả rồi về nhà còn phải hầu hạ cả gia đình nhà chồng, ai cũng khó tính, lười nhác việc nhà vì coi đó là việc của một mình tôi.

Tôi cố gắng rất nhiều nhưng không làm sao để làm mẹ chồng hài lòng, bà rảnh là buôn dưa lê với hàng xóm, cốt chỉ để nói xấu con dâu nhà nghèo, quê mùa, lấy chồng chỉ để kiếm chỗ nương tựa, bòn rút tiền bạc cho bố mẹ đẻ… Tôi chăm chỉ, nhưng mẹ chồng chê bai tôi vụng về, lười nhác, cả ngày không chịu làm gì. Lấy chồng chưa được một năm mà tôi như già đi trông thấy, héo hon vì buồn tủi.

 

Năm nay tôi đón cái Tết đầu tiên ở nhà chồng, vậy mà tôi chẳng thấy háo hức gì, tôi chỉ mong đến ngày về chơi nhà bố mẹ đẻ, được ăn Tết một cách đầy đủ theo mọi nghĩa. Chứ ở nhà chồng, tôi đủ thứ việc cuối năm mà mẹ chồng giao. Bà bắt tôi đi mua đồ ăn thức uống chuẩn bị cỗ bàn cuối năm. Nhà tổ chức liên hoan thường xuyên, nhiều khách từ xa về thăm quê nhân tiện đến chơi…

Tết đầu ở nhà chồng, tưởng sung sướng, hóa ra con dâu ám ảnh vì mẹ chồng bắt làm việc này mà vẫn bị chê trách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gần như ngày nào tôi cũng phải oằn mình đi chợ, làm cỗ và ăn xong cũng chỉ mình tôi dọn dẹp, rửa bát. Tôi ăn còn không kịp vì chưa kịp ngồi xuống mẹ chồng đã sai bảo đi lấy cái nọ, lấy cái kia, mọi người ăn xong đi uống nước, ngồi nói chuyện còn tôi vẫn làm không ngơi tay trong tiếng chê bai, than vãn con dâu với khách. Đang rửa bát, tôi nghe thấy mẹ chồng quát to: "Con dâu đâu rồi, khách về mà không biết ra chào một câu à? Lười nhác, trốn đi đâu rồi phải không?".

Làm ở nhà chưa đủ, mẹ chồng còn bắt tôi phải đi phục vụ cỗ bàn nhà anh em họ hàng, thậm chí bạn thân của bà có việc cũng "điều" tôi đi làm. Hôm rồi tôi còn nghe rõ tiếng mẹ chồng tôi nói với người khác về tôi: "Nhà tôi tốn kém bao nhiêu tiền để tổ chức đám cưới, rước con dâu về. Tôi mà không uốn nắn, bắt làm việc thì có mà lười nhác, mất mặt lắm. Được cái, nó làm suốt mà chẳng thấy ốm đau, kêu than gì nên cứ kệ nó làm thôi".

Tôi hôm qua, mẹ chồng gọi riêng tôi ra rồi dặn: "Năm nay Tết đầu ở nhà chồng, con phải ở lại ăn Tết, không được về quê ngoại. Con dâu mới đi đâu thì mau cái mồm chào hỏi, mau cái tay chân mà làm việc nhà, giúp việc cỗ bàn. Từ giờ đến lúc Tết nhiều việc lắm đấy, chịu khó mà giữ sức khỏe, cứ thức đêm với chơi bời mà ốm lăn ra đấy thì đừng có trách".

Nghe mẹ chồng nói mà tôi thấy buồn, Tết đầu tôi cũng muốn hai vợ chồng về quê ngoại chơi, đi thăm hỏi họ hàng cảm ơn đã giúp đỡ để đám cưới thuận lợi, diễn ra tốt đẹp. Mẹ chồng bắt tôi làm nhiều việc, phũ phàng buông lời chê bai con dâu và còn cấm không cho về quê ngoại chơi Tết. Tôi phải làm gì để mẹ chồng tôi yêu thương, không chèn ép và tạo điều kiện để tôi Tết này về thăm bố mẹ đẻ?

Ngã ngửa khi chồng dùng toàn bộ tiền thưởng Tết để làm việc này

Ngã ngửa khi chồng dùng toàn bộ tiền thưởng Tết để làm việc này

Ngày hôm qua, lúc mang đồ ra xe ô tô để cả nhà về quê ăn Tết, tôi thấy có một túi quà để ở ghế sau. Tôi hỏi chồng, anh nói thấy điện thoại của tôi cũ nên mua tặng một chiếc mới. Tôi choáng váng khi biết chiếc điện thoại trị giá 50 triệu.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 29 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 51 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả