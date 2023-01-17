Tưởng chồng có hiếu với bố mẹ vợ, tôi thất kinh khi hóa ra mọi việc làm chỉ để thực hiện một âm mưu đầy tính toán

Nhưng mọi chuyện đã không như tôi mong muốn, càng ngày tôi thấy chồng có nhiều biểu hiện khác với anh ấy ngày trước. Tính tình bộc lộ thói gia trưởng, thích áp đặt vợ con phải phục tùng theo ý muốn của anh ấy.

Tôi năm nay 36 tuổi, đã kết hôn được 6 năm. Tôi và chồng đã có với nhau hai đứa con, đứa lớn 5 tuổi và đứa bé gần 2 tuổi. Trước khi kết hôn, chúng tôi cũng đã có khoảng thời gian 6 tháng yêu nhau. Trước khi kết hôn, tôi là cô gái mải mê chuyện học tập, lúc đi làm rồi cũng chỉ chú tâm vào công việc, nên cũng chưa có người yêu. Gần kề 30 tôi mới có người yêu, một anh chàng đẹp trai, có đầu óc kinh doanh nhạy bén và rất từng trải bởi đã sớm tự lập. Khi yêu tôi cảm thấy cuộc sống như mầu hồng vậy, ai cũng chúc mừng tôi và tôi được người yêu chăm sóc, chiều chuộng nên rất hạnh phúc. Ngày anh ấy ngỏ lời cầu hôn, tôi không thể tin nổi đó là sự thật, một đám cưới diễn ra thuận lời, đầy đủ lễ nghĩa sau đó đã đưa tôi vào cuộc sống hôn nhân hứa hẹn đầy hạnh phúc.

Sau khi cưới, tôi được bố mẹ đẻ mua nhà trên thành phố tặng hai vợ chồng, còn cho rất nhiều tiền để chồng tôi có vốn làm ăn kinh doanh. Chồng tôi có gia đình nhà vợ hậu thuẫn nên làm ăn cũng tốt lên. Anh ấy cũng rất yêu mến gia đình, họ hàng bên nhà vợ, có công việc gì cũng có mặt, tham gia một cách nhiệt tình nên rất được lòng họ hàng nhà tôi. Ai nhìn vào cũng phải tấm tắc khen chồng tôi rất có hiếu với bố mẹ vợ. Cuộc sống của vợ chồng tôi cứ thế trôi đi trong êm đềm, cuộc sống đầy đủ, hiểu nhau nên hầu như không có gì gọi là xích mích, xung đột. Thu nhập của tôi cũng rất cao nên tự chi tiêu trong gia đình, không yêu cầu chồng có trách nhiệm đóng góp gì. Tôi cũng biết chồng hay lén gửi tiền về quê anh ấy, tôi không buồn về chuyện này, đó là trách nhiệm với gia đình.

Ảnh minh họa: Internet Nhưng mọi chuyện đã không như tôi mong muốn, càng ngày tôi thấy chồng có nhiều biểu hiện khác với anh ấy ngày trước. Tính tình bộc lộ thói gia trưởng, thích áp đặt vợ con phải phục tùng theo ý muốn của anh ấy. Đã không đưa tiền cho tôi thì thôi, thường xuyên kêu than công ty làm ăn khó khăn, dự án đọng vốn nên ép vợ về xin tiền, vay tiền ông bà ngoại, đến nay số tiền bố mẹ tôi đưa cho anh ấy làm ăn là rất lớn. Chồng còn xúi tôi nịnh ông bà ngoại sang tên nhà cho hai vợ chồng. Hơn một năm trở lại đây rất bê tha, thường xuyên rượu chè, ăn chơi quá đà và rất hay "nổ" về thành công cũng như khoe khoang tiền bạc với những người khác. Hàng ngày rất hay về muộn, vợ con gọi điện cũng không nghe máy, chỉ nhắn lại là đang rất bận… Rồi tôi cũng đã phát hiện ra chồng ngoại tình, anh ấy vẫn lén lút qua lại với người yêu cũ, hai người họ yêu nhau từ trước khi cưới tôi, họ còn có con riêng với nhau nữa. Có được bằng chứng chồng có người bên ngoài, tôi muốn làm rõ mọi chuyện thì nhận được câu trả lời lạnh lùng từ chồng: "Đúng là tôi có người khác đấy! Nếu không vì nhà cửa, tiền bạc của bố mẹ cô, còn lâu tôi mới hạ mình cưới một đứa vừa béo vừa xấu như cô. Bây giờ tôi muốn ly hôn, chia đôi tài sản và cưới người tôi yêu từ trước. Từng đó năm tôi phục tùng, cống hiến cho nhà cô, coi như đó là bù đắp cho tôi thôi". Bây giờ tôi mới nhận ra chồng mình là một gã "đào mỏ", tôi muốn ly hôn anh ta ngay lập tức, nhưng nghĩ đến các con còn nhỏ, bố mẹ tôi đang bị bệnh, sẽ ra sao khi biết chúng tôi ly hôn.

Ngã ngửa khi chồng dùng toàn bộ tiền thưởng Tết để làm việc này Ngày hôm qua, lúc mang đồ ra xe ô tô để cả nhà về quê ăn Tết, tôi thấy có một túi quà để ở ghế sau. Tôi hỏi chồng, anh nói thấy điện thoại của tôi cũ nên mua tặng một chiếc mới. Tôi choáng váng khi biết chiếc điện thoại trị giá 50 triệu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuong-chong-co-hieu-voi-bo-me-vo-toi-that-kinh-khi-hoa-ra-moi-viec-lam-chi-e-thuc-hien-mot-am-muu-ay-tinh-toan-547469.html