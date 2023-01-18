Đắk Lắk: Giải cứu người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m

Sau 4 ngày mất tích, ông Y Son Ađrơng (46 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) được phát hiện đã rơi xuống giếng sâu 25 mét.

Theo thông tin từ Vietnmanet, vào khoảng 9h sáng ngày 18/1, Công an xã Dray Bhăng (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) nhận được tin báo của anh Vũ Thái Hòa (40 tuổi) về việc có 1 chiếc xe máy để ở khu vực vườn bắp thuộc thôn Kim Châu khoảng 3 ngày nay không có người tới nhận. Ngay sau đó, Công an xã Dray Bhăng phối hợp với Công an huyện Cư Kuin đã cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra, xác minh.

Đến khoảng 10h20, lực lượng Công an phát hiện cách vị trí chiếc xe máy khoảng 30m có một giếng đào, sâu khoảng 25m. Dưới giếng có tiếng người kêu cứu vọng lên.

Ngay lập tức Công an huyện Cư Kuin đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cử 20 cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện tiếp cận hiện trường triển khai phương án cứu nạn.

Lực lượng chức năng nhanh chóng giải cứu ông Y Son Ađrơng - Ảnh: Vietnamnet

Giếng không có nước, người đàn ông phải ngắt lá cây·dại bên dưới để ăn chống đói - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, đến khoảng 10h45, lực lượng chức năng đã đưa thành công nạn nhân lên khỏi giếng và đưa về trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe.

Nạn nhân sau đó được xác định là ông Y Son Ađrơng (46 tuổi) trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin.

Giếng hoang trong rẫy khá sâu - Ảnh: Báo Người Lao Động

Ông Y Son Ađrơng cho biết cách đây 4 ngày, trong lúc đi bẫy chim, do sơ suất nên ông đã rơi xuống giếng. Nhiều lần ông Son cố leo lên nhưng bất thành. Thời điểm này đang mùa khô, giếng không có nước nên ông Son bứt lá cây dại mọc bên dưới ăn cầm cự đến hôm nay.

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