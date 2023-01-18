Đắk Lắk: Giải cứu người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m

Xã hội 18/01/2023 16:14

Sau 4 ngày mất tích, ông Y Son Ađrơng (46 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) được phát hiện đã rơi xuống giếng sâu 25 mét.

Theo thông tin từ Vietnmanet, vào khoảng 9h sáng ngày 18/1, Công an xã Dray Bhăng (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) nhận được tin báo của anh Vũ Thái Hòa (40 tuổi) về việc có 1 chiếc xe máy để ở khu vực vườn bắp thuộc thôn Kim Châu khoảng 3 ngày nay không có người tới nhận. Ngay sau đó, Công an xã Dray Bhăng phối hợp với Công an huyện Cư Kuin đã cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra, xác minh. 

Đến khoảng 10h20, lực lượng Công an phát hiện cách vị trí chiếc xe máy khoảng 30m có một giếng đào, sâu khoảng 25m. Dưới giếng có tiếng người kêu cứu vọng lên. 

Ngay lập tức Công an huyện Cư Kuin đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cử 20 cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện tiếp cận hiện trường triển khai phương án cứu nạn. 

Đắk Lắk: Giải cứu người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m - Ảnh 1
Lực lượng chức năng nhanh chóng giải cứu ông Y Son Ađrơng - Ảnh: Vietnamnet

 

Đắk Lắk: Giải cứu người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m - Ảnh 2
Giếng không có nước, người đàn ông phải ngắt lá cây·dại bên dưới để ăn chống đói - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, đến khoảng 10h45, lực lượng chức năng đã đưa thành công nạn nhân lên khỏi giếng và đưa về trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe

Nạn nhân sau đó được xác định là ông Y Son Ađrơng (46 tuổi) trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin. 

Đắk Lắk: Giải cứu người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m - Ảnh 3
Giếng hoang trong rẫy khá sâu - Ảnh: Báo Người Lao Động

Ông Y Son Ađrơng cho biết cách đây 4 ngày, trong lúc đi bẫy chim, do sơ suất nên ông đã rơi xuống giếng. Nhiều lần ông Son cố leo lên nhưng bất thành. Thời điểm này đang mùa khô, giếng không có nước nên ông Son bứt lá cây dại mọc bên dưới ăn cầm cự đến hôm nay.

Quảng Bình: Tiêu huỷ nhiều mặt hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc

Quảng Bình: Tiêu huỷ nhiều mặt hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc

Hơn 175.000 sản phầm hàng hóa vi phạm các quy định về lưu thông hàng hóa trên thị trường như: hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác… có trị giá hơn 4,5 tỷ đồng đã bị lực lượng chức năng thu giữ trong năm 2022.

Xem thêm
Từ khóa:   người đàn ông rớt xuống giếng sâu 25m người đàn ông rớt xuống giếng sâu 25m sau 4 ngày tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 43 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?