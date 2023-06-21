Chồng tôi chưa bao giờ hỏi đến chuyện tiền nong. Tôi lại cứ cho rằng anh tin tưởng vợ, đưa tiền cho vợ thoải mái tiêu xài. Vì thế có tháng tôi mua sắm đồ đạc trong nhà và mua hàng online hơi nhiều. Chồng tôi thấy, cũng chẳng bao giờ hỏi đến.

Chào tác giả bài viết "9 năm không hỏi tới tiền, bỗng nhiên sau 1 tháng mất việc, chồng đòi tôi 5 tỷ". Tôi cũng đang rơi vào trường hợp như chị đây. Hình như các ông chồng luôn nghĩ vợ là cái máy giữ tiền hay sao đấy, tiền đưa vào là phải còn nguyên, thậm chí phải sinh lãi mới chịu. Như chồng tôi đây, anh làm lương cao, mỗi tháng hơn 30 triệu. Anh đưa tôi 20 triệu, phần còn lại tiêu dùng cá nhân. Lương của tôi được 9 triệu, vị chi mỗi tháng tôi có trong tay 29 triệu. Tiền ăn uống, điện nước, hiếu hỉ, biếu nội ngoại... rồi tôi mới có thai nên lại tốn thêm một khoản tiền khám thai, thuốc men. Nếu tằn tiện lắm, mỗi tháng tôi chỉ có thể tiết kiệm được hơn 5 triệu là cao. Số tiền tiết kiệm được, tôi bỏ vào một con heo đất, đợi vài tháng thì đập đi để mua vàng tích lũy.

Chồng tôi chưa bao giờ hỏi đến chuyện tiền nong. Tôi lại cứ cho rằng anh tin tưởng vợ, đưa tiền cho vợ thoải mái tiêu xài. Vì thế có tháng tôi mua sắm đồ đạc trong nhà và mua hàng online hơi nhiều. Chồng tôi thấy, cũng chẳng bao giờ hỏi đến. Ảnh minh họa: Internet Thế mà hôm qua, trong bữa cơm, anh bỗng đòi tôi trả lại số tiền 1 tỷ đồng anh đưa trong một năm qua. Anh đang cần tiền để đặt cọc căn chung cư ở trung tâm thành phố. Tôi nghe chồng nói mà suýt phụt cơm ra bàn. Cái gì mà 1 tỷ đồng? Tôi nhìn chồng bằng ánh mắt không thể nào tin nổi.

Anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ, to tiếng bảo rằng mỗi tháng anh đưa tôi 20 triệu để tôi tiết kiệm cho anh, chứ không phải để tôi tiêu xài phung phí? Tôi ngớ người, hỏi lại mỗi tháng anh ăn gì, mặc gì, điện nước tự có miễn phí à?... Chồng tôi đập bàn, nói tôi ăn tiêu hoang phí, không biết tiết kiệm, không biết tích lũy lại còn đổ lỗi cho chồng. Bực quá, tôi gắt gỏng mắng chồng đội váy đàn bà, tiền đưa cho vợ rồi còn đòi lại, tôi đâu phải thẻ ATM mà vừa giữ tiền vừa sinh lãi? Mỗi tháng đưa 20 triệu, cả năm không ăn tiêu thì cũng chỉ được 240 triệu, đào đâu ra cả tỷ bạc. Đúng là quá vô lý. Giờ thì vợ chồng tôi giận nhau, chẳng ai nhìn mặt nhau cả. Chồng còn lên mạng, chia sẻ mấy bài đăng về vợ ăn tiêu, dùng tiền như phá khiến tôi điên máu lên. Theo mọi người, một người chồng như thế thì có đáng để tiếp tục không? Có cách nào để "thông não" anh về chuyện tiền bạc không?

Thấy tấm ảnh vợ cẩn thận treo lên tường, tôi hỏi là ai thì choáng váng với câu trả lời, lòi ra bí mật quá lớn của vợ Cô gái trong ảnh có đôi mắt ti hí, mũi tẹt, đôi môi dày, thâm đen và làn da cũng ngăm đen. Đã thế, khuôn mặt còn tròn như mặt trăng chứ không thon gọn, V-line như bây giờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-tin-tuong-vo-nen-dua-cam-20-trieu-moi-thang-mot-nam-sau-anh-tuyen-bo-mot-cau-nhu-set-danh-khien-toi-nga-quy-xuong-dat-bat-khoc-nuc-no-594121.html