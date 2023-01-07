Chồng tiệc tùng liên miên, vợ nghi nhờ liền lén lút theo dõi, choáng váng khi bất ngờ mở cửa phòng ra

Lấy nhau cũng được 8 năm, tôi cũng tin tưởng chồng, bởi trước đây anh ấy cũng không phải là người thích ăn nhậu, tan làm là về với vợ con. Từ ngày lên chức trưởng phòng, thu nhập cao đồng nghĩa với việc nhiều và áp lực hơn.

Chồng tôi là trưởng phòng kinh doanh ở một công ty lớn, trong công ty đã đông nhân sự rồi, còn có thêm biết bao mối quan hệ trong làm ăn nữa. Bình thường anh cũng đã hay đi ăn nhậu, dịp cuối năm lại càng nhiều hơn. Nhìn thấy chồng bận bịu, say nhiều như thế tôi cũng sốt ruột lắm, nhưng biết làm sao được, công việc mà, anh ấy cũng đâu muốn thế. Lấy nhau cũng được 8 năm, tôi cũng tin tưởng chồng, bởi trước đây anh ấy cũng không phải là người thích ăn nhậu, tan làm là về với vợ con. Từ ngày lên chức trưởng phòng, thu nhập cao đồng nghĩa với việc nhiều và áp lực hơn. Được cái chồng tôi có phong thái ngoại giao tốt, lịch lãm và uống được nữa, nên trở thành người không thể thiếu trong các buổi gặp gỡ, ngoại giao của công ty.

Thấy chồng có nhiều cuộc liên hoan, ăn cưới, tiệc tùng ngoại giao vào cuối năm như thế tôi cũng không thể ngăn cản, chỉ dặn dò chú ý giữ sức khỏe, cuộc nào quan trọng thì mới uống nhiệt tình, khi say gọi taxi đi về cho an toàn… Hàng ngày, tôi để dành sẵn cơm canh ngon, nóng hổi để chồng về ăn, dù một chút cũng được. Nhưng buồn nỗi, ra ngoài vui vẻ là thế, mỗi khi về nhà là chồng lại cáu gắt vợ con, mắng thẳng mặt vợ: "Tôi đi ăn, đi nhậu có sung sướng gì đâu, cũng vì cái nhà này cả đấy. Thế mà gặp vợ mà cứ mặt khó đăm đăm, thấy chồng là lảng tránh, thật là vô tâm". Hàng tháng, lương tôi cũng đủ để chi tiêu cho gia đình, dạo này chồng chưa đưa đồng nào cho vợ, lúc nào cũng lấy lý do "đi ngoại giao" để trốn trách nhiệm, trong khi lương của anh ấy rất cao. Tôi có nói là cuối năm nhà tiêu nhiều khoản, còn về quê… Chồng nghe thấy thế nổi giận: "Mai tôi nghỉ làm luôn, ở nhà luôn cho cô hài lòng nhé, đưa nhiều cũng kêu mà đưa ít cũng kêu. Đã thế tôi không đưa cho đồng nào nữa đấy".

Ảnh minh họa: Internet Chồng đi ra ngoài ăn nhậu nhiều là thế, nhưng về nhà cứ ôm khư khư cái điện thoại. Có hôm mang cả chăn ra ngoài phòng khách không biết xem gì hay nhắn tin cho ai, thấy vợ ra là tắt máy, quy kết vợ theo dõi, can thiệp chuyện làm ăn của chồng. Chuyện chăn gối vợ chồng trước đây rất hòa hợp, nhưng mấy tháng nay chồng tôi tìm đủ lý do để lảng tránh. Mặc dù rất tin tưởng chồng, song anh ấy có quá nhiều biểu hiện bất thường như thế nên tôi chú ý quan sát, lén theo dõi anh ấy sử dụng điện thoại ở nhà thế nào, biểu lộ ra sao… Để tránh nghĩ oan cho chồng, tôi nhờ người quen dò la chuyện chồng ở công ty ra sao thì mới biết cuối năm công ty làm việc bình thường, khá bận nên cũng ít khi tổ chức các cuộc nhậu cũng như tiếp đón đối tác. Đích thân lén theo dõi chồng thì tôi sốc nặng khi biết được sự thật của chồng. Anh ấy có bồ. Trước khi về nhà, chồng nhắn tin cho tôi lấy lý do đi liên hoan, đám cưới để đi với bồ nhưng đó chỉ là cái cớ che mắt vợ. Chồng tôi nghĩ vợ ở nhà phần cơm, đợi chồng về nên anh ta cứ việc thoải mái đến đón bồ đi ăn, mua sắm và vào khách sạn với nhau… Trước các bằng chứng đưa ra không thể chối cãi, chồng đã phải thừa nhận mọi chuyện. Anh ấy giải thích đó chỉ là chuyện "chơi bời" bên ngoài, không có tình cảm và ràng buộc nhau. Chồng tôi tỏ ra hối lỗi, mong vợ tha thứ. Tôi rất giận chồng, vừa muốn ly hôn nhưng nghĩ đến con còn nhỏ lại muốn tha thứ cho anh ấy. Tôi phải làm gì bây giờ? Mong nhận được lời khuyên!

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