Chồng nói 'anh yêu em' mỗi ngày, tôi bỗng sụp đổ khi anh thừa nhận một 'bí mật tày đình' đã giấu nhiều tháng nay

Tâm sự 02/11/2022 03:25

Đúng lúc tình cảm đang tốt đẹp nhất, tôi vô tình đọc được tin nhắn giữa anh và một người khác. Khoảnh khắc đó tôi gần như sụp đổ và không thể tin được vào mắt mình.

Tôi và Long quen nhau qua mạng xã hội được một năm nay. Cả hai chúng tôi đều ở thành phố nên ngày nào tôi cũng đến nhà cô ấy chơi. Mỗi lần tôi đến nhà Long chơi, bố mẹ cô ấy đối xử rất nhiệt tình. Hai bác còn hứa, sau khi hai đứa cưới sẽ cho tiền mua đất làm nhà. Sau hơn 3 năm yêu nhau, chúng tôi đã quyết định kết hôn và hiện đã có một cậu con trai 2 tuổi kháu khỉnh và đáng yêu. Không những ba mẹ chồng tâm lý mà chồng tôi cũng yêu thương hai mẹ con rất nhiều nên tôi cảm thấy rất hạnh phúc và không đòi hỏi gì hơn.

Mặc dù có khoảng thời gian, tôi và chồng có mâu thuẫn, tình cảm bị ảnh hưởng nặng nề. Chúng tôi "chiến tranh lạnh" hơn 1 tháng trời, nhưng cuối cùng chúng tôi lại làm lành với nhau. Bắt đầu từ đó, chúng tôi "giao kèo" với nhau rằng mỗi ngày, anh sẽ luôn nói "anh yêu em" vào mỗi buổi tối hay trước khi đi làm. Thậm chí, có lúc anh còn sợ mất gia đình, anh muốn vợ chồng không cãi nhau và mặn nồng như thời mới yêu.

Chồng nói 'anh yêu em' mỗi ngày, tôi bỗng sụp đổ khi anh thừa nhận một 'bí mật tày đình' đã giấu nhiều tháng nay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cuộc đời hôn nhân như mơ bỗng chốc rơi vào bế tắc khi tôi vô tình đọc được tin nhắn giữa anh và một người khác. Ngay khi nhìn thấy, tôi không thể tin vào mắt mình, tay mình run, chân cứ dí xuống nền không bước đi nổi, vừa khó thở, vừa đau đớn vì quá sốc. Ngay sau đó, tôi gọi anh về ngay. Anh về nhà, nhưng anh cứ cúi mặt xuống, không nói được một lời nào cả. Còn tôi không chửi mắng, không to tiếng, chỉ hỏi về mối quan hệ hai người.

Anh thừa nhận trong vào khoảng thời điểm vợ chồng cãi nhau, anh đã vào quán karaoke và có mối quan hệ ngoài luồng với một cô gái. Khi tôi và chồng quay lại mặn nồng với nhau thì anh vẫn chưa thể dứt được người phụ nữ đó. Tôi biết hai con người đó chỉ đến với nhau vì nhu cầu, không có tình cảm, nhưng tôi thật sự không thể chấp nhận anh vừa ngủ với người con gái khác xong, tối về vẫn ôm hôn mình như chưa có gì xảy ra. Đêm đó tôi không ngủ được, khóc suốt đêm. 

Cả ngày đó mình chỉ khóc, không dám gọi cho ai, thương cho bố mẹ phải đau lòng vì con cái, thương cho đứa con trai 2 tuổi chưa hiểu thấu. Những ngày sau đó, vợ chồng tôi vẫn ở chung nhưng tôi không quan tâm tới anh. Anh thì hứa rằng anh sẽ chấm dứt mọi quan hệ với người phụ nữ đó và hi vọng tôi quay lại. Thậm chí, anh đã khóc và tự dằn vặt bản thân rất nhiều. Thực lòng tôi vẫn thương và yêu, tôi có nên tha thứ cho anh không? Có lẽ tôi đã mất niềm tin vào tình yêu của anh, những lời nói "Anh yêu em" có lẽ đã trở nên không còn ý nghĩa gì đối với tôi.

Ngay đêm tân hôn, tôi bỗng chốc lặng người khi nhận món quà từ con riêng của chồng

Ngay đêm tân hôn, tôi bỗng chốc lặng người khi nhận món quà từ con riêng của chồng

Khi con gái lớn, anh muốn tìm một người bạn đời phù hợp để kết hôn và cùng nhau đi đến cuối đời.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân gia đình tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 4 giờ 40 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ