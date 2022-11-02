Chồng nói 'anh yêu em' mỗi ngày, tôi bỗng sụp đổ khi anh thừa nhận một 'bí mật tày đình' đã giấu nhiều tháng nay

Đúng lúc tình cảm đang tốt đẹp nhất, tôi vô tình đọc được tin nhắn giữa anh và một người khác. Khoảnh khắc đó tôi gần như sụp đổ và không thể tin được vào mắt mình.

Tôi và Long quen nhau qua mạng xã hội được một năm nay. Cả hai chúng tôi đều ở thành phố nên ngày nào tôi cũng đến nhà cô ấy chơi. Mỗi lần tôi đến nhà Long chơi, bố mẹ cô ấy đối xử rất nhiệt tình. Hai bác còn hứa, sau khi hai đứa cưới sẽ cho tiền mua đất làm nhà. Sau hơn 3 năm yêu nhau, chúng tôi đã quyết định kết hôn và hiện đã có một cậu con trai 2 tuổi kháu khỉnh và đáng yêu. Không những ba mẹ chồng tâm lý mà chồng tôi cũng yêu thương hai mẹ con rất nhiều nên tôi cảm thấy rất hạnh phúc và không đòi hỏi gì hơn. Mặc dù có khoảng thời gian, tôi và chồng có mâu thuẫn, tình cảm bị ảnh hưởng nặng nề. Chúng tôi "chiến tranh lạnh" hơn 1 tháng trời, nhưng cuối cùng chúng tôi lại làm lành với nhau. Bắt đầu từ đó, chúng tôi "giao kèo" với nhau rằng mỗi ngày, anh sẽ luôn nói "anh yêu em" vào mỗi buổi tối hay trước khi đi làm. Thậm chí, có lúc anh còn sợ mất gia đình, anh muốn vợ chồng không cãi nhau và mặn nồng như thời mới yêu.

Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, cuộc đời hôn nhân như mơ bỗng chốc rơi vào bế tắc khi tôi vô tình đọc được tin nhắn giữa anh và một người khác. Ngay khi nhìn thấy, tôi không thể tin vào mắt mình, tay mình run, chân cứ dí xuống nền không bước đi nổi, vừa khó thở, vừa đau đớn vì quá sốc. Ngay sau đó, tôi gọi anh về ngay. Anh về nhà, nhưng anh cứ cúi mặt xuống, không nói được một lời nào cả. Còn tôi không chửi mắng, không to tiếng, chỉ hỏi về mối quan hệ hai người. Anh thừa nhận trong vào khoảng thời điểm vợ chồng cãi nhau, anh đã vào quán karaoke và có mối quan hệ ngoài luồng với một cô gái. Khi tôi và chồng quay lại mặn nồng với nhau thì anh vẫn chưa thể dứt được người phụ nữ đó. Tôi biết hai con người đó chỉ đến với nhau vì nhu cầu, không có tình cảm, nhưng tôi thật sự không thể chấp nhận anh vừa ngủ với người con gái khác xong, tối về vẫn ôm hôn mình như chưa có gì xảy ra. Đêm đó tôi không ngủ được, khóc suốt đêm.

Cả ngày đó mình chỉ khóc, không dám gọi cho ai, thương cho bố mẹ phải đau lòng vì con cái, thương cho đứa con trai 2 tuổi chưa hiểu thấu. Những ngày sau đó, vợ chồng tôi vẫn ở chung nhưng tôi không quan tâm tới anh. Anh thì hứa rằng anh sẽ chấm dứt mọi quan hệ với người phụ nữ đó và hi vọng tôi quay lại. Thậm chí, anh đã khóc và tự dằn vặt bản thân rất nhiều. Thực lòng tôi vẫn thương và yêu, tôi có nên tha thứ cho anh không? Có lẽ tôi đã mất niềm tin vào tình yêu của anh, những lời nói "Anh yêu em" có lẽ đã trở nên không còn ý nghĩa gì đối với tôi.

Ngay đêm tân hôn, tôi bỗng chốc lặng người khi nhận món quà từ con riêng của chồng Khi con gái lớn, anh muốn tìm một người bạn đời phù hợp để kết hôn và cùng nhau đi đến cuối đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-noi-anh-yeu-em-moi-ngay-toi-bong-sup-do-khi-anh-thua-nhan-mot-bi-mat-tay-dinh-da-giau-nhieu-thang-nay-520207.html