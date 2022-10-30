Tôi trở thành 'kẻ thứ ba' mà không hề hay biết cho đến khi nghe được 'lời thú nhận kinh hoàng' từ chồng sắp cưới

Tâm sự 30/10/2022 06:40

Anh chiều chuộng và cho tôi mọi thứ mà tôi hằng mong muốn. Anh khiến trái tim thổn thức, rung động như ngày đầu được yêu, nhưng cho tới một ngày, tôi phát hiện mình là "kẻ thứ ba"...

Tôi vừa tốt nghiệp đại học và bắt đầu tìm kiếm công việc phù hợp đối với mình. Tôi may mắn được nhận vào trong bộ phận kinh doanh của một công ty thực phẩm quốc tế. Ngày phóng vấn, tôi gặp Khánh, một người đàn ông khá đẹp trai và chu đáo cũng đến ứng cử. Chỉ mới gặp lần đầu tiên, nhưng anh ấy đã chủ động bắt chuyện và hỏi han tôi vài câu khiến tôi có ấn tượng tốt về anh. Sau đó, tôi và Khánh đều cùng trúng tuyển và nhận việc cùng nhau.

Do đã gặp nhau từ trước và cùng là nhân viên mới nên tôi và Khánh đã nhanh chóng trở nên thân thiết. Chúng tôi chia sẻ nhiều câu chuyện về cuộc sống cũng như công việc, cứ như vậy đã khiến tình yêu của cả hai đều "nảy nở". Chúng tôi đã chính thức yêu nhau chỉ sau nửa năm vào làm việc ở công ty.

Tôi rất tự hào khi có một người bạn trai điển trai và cưng chiều bạn gái như Khánh. Anh ấy là mẫu người đàn ông năng động, tháo vát và fchu đáo. Đi đâu tôi cũng muốn rủ anh theo cùng, anh xuất hiện tại điểm hẹn trong ánh mắt trầm trồ của đám bạn thân. Dường như không ai tin được một người con gái nhút nhát và khô cứng như tôi lại chinh phục được Khánh.

Tôi trở thành 'kẻ thứ ba' mà không hề hay biết cho đến khi nghe được 'lời thú nhận kinh hoàng' từ chồng sắp cưới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cho tới một ngày, tôi phát hiện ra một sự thật "động trời", tôi như người mất hồn sau khi biết anh đã lấy vợ ở dưới quê gần 1 năm nay. Một buổi tối cuối tuần, tôi nhận được dòng tin nhắn từ một số máy lạ "Cô có muốn tìm hiểu thêm về anh Khánh - bạn trai hiện tại của mình không? Hãy đến địa chỉ này, tôi sẽ cho cô biết hết tất cả mọi chuyện về anh ấy". Ban đầu tôi nghĩ đây là một tin nhắn lừa đảo, sau đó, tôi nhận tiếp một bức ảnh của Khánh và tôi quyết định đến gặp người lạ mặt này.

Khi đến nơi, tôi gọi qua số máy lạ trước đó và bắt gặp một người phụ nữ ăn mặc giản dị và ưu nhìn. Sau khi mời tôi ngồi xuống, cô ấy giới thiệu mình tên Thảo rồi chậm rãi nói: “Chị khuyên em hãy chấm dứt mối quan hệ với chồng chị. Người đàn ông này không đáng để em đánh đổi hạnh phúc gia đình cũng như danh dự, nhân phẩm của mình”.

Tôi chưa kịp hiểu, chị đã đưa cho tôi chiếc điện thoại đang chạy đoạn băng ghi âm. Đó là giọng của anh. Đoạn băng ghi lại cuộc nói chuyện giữa anh và vợ khi bị phát hiện chuyện anh qua lại với tôi. Vừa nghe, tôi vừa bẽ bàng và nhận ra mình đã trở thành "người thứ ba", vô tình phá hoại gia đình của người khác mà không hề hay biết. Tim tôi thắt lại khi nghe anh nói trong đoạn băng: “Anh không hề yêu hay có tình ý với cô ta. Anh chỉ là nạn nhân của người phụ nữ hồi xuân nhưng thiếu thốn tình cảm. Cô ấy đã chủ động tán tỉnh, mê hoặc anh. Anh là đàn ông mà làm sao vượt qua được sự cám dỗ của một người phụ nữ đẹp lại từng trải. Anh chỉ xem việc qua lại với cô ta như cách giải tỏa căng thẳng, thiếu thốn khi không có em thôi”.

Tôi không dám nghe thêm nữa. Tôi đau đớn và nhục nhã. Tôi không dám ngửa mặt lên nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện. Tôi xin lỗi chị rồi ôm mặt lao khỏi quán trong nước mắt bẽ bàng.

Bắt gặp chồng nắm tay cô gái lạ đi vào khách sạn, tôi như 'chết lặng' với danh tính người thứ ba

Bắt gặp chồng nắm tay cô gái lạ đi vào khách sạn, tôi như 'chết lặng' với danh tính người thứ ba

Dù vợ chồng tôi có nhiều bất đồng về quan điểm hay xảy ra những cãi vã nhỏ nhặt nhưng ngoại tình là việc tôi chưa từng dám nghĩ đến khi nhắc về anh.

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Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự eva

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