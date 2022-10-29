Bắt gặp chồng nắm tay cô gái lạ đi vào khách sạn, tôi như 'chết lặng' với danh tính người thứ ba

Tâm sự 29/10/2022 14:55

Dù vợ chồng tôi có nhiều bất đồng về quan điểm hay xảy ra những cãi vã nhỏ nhặt nhưng ngoại tình là việc tôi chưa từng dám nghĩ đến khi nhắc về anh.

Tôi và Hoàng quen nhau từ khi cả hai học năm ba đại học. Hiện tại, chúng tôi đã kết hôn được 4 năm và có 1 bé trai vô cùng kháu khỉnh. Tôi là một người vợ tốt, không chỉ bận rộn đi làm mà còn chăm sóc con cái và bố mẹ chồng rất chu đáo. Còn chồng tôi, anh ấy luôn chăm chỉ làm việc, bận rộn kiếm tiền, không có thói quen xấu, chỉ thỉnh thoảng đi nhậu với bạn bè. Chính vì vậy, tôi luôn hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân của mình.

Tuy nhiên, dạo gần đây, chồng tôi về muộn hơn mọi ngày. Bình thường, hôm nào tăng ca hay đi nhậu với bạn bè, anh đều gọi điện báo trước cho tôi. Lần này không thấy chồng nói gì, tôi sốt ruột bèn lấy điện thoại gọi cho anh. Nhưng gọi đến cháy máy, đầu dây bên kia vẫn là những tiếng tút dài vô vọng. Mãi đến 2 giờ sáng hôm sau, anh mới về nhà, chiếc áo đẫm mồ hôi. Tôi hỏi anh làm gì giờ mới về nhưng anh không nói. Anh ậm ừ giải thích rằng mình có việc riêng. Lấy quần áo cho chồng đi tắm, tôi vô tình phát hiện tay anh có vết xước dài, trông giống như ai đó vừa cào cấu. Tôi thắc mắc hỏi anh thì anh chỉ trả lời cho qua rồi đi ngủ.

Bắt gặp chồng nắm tay cô gái lạ đi vào khách sạn, tôi như 'chết lặng' với danh tính người thứ ba - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho tới một ngày nọ, tôi cùng bạn thân bắt gặp anh nắm tay một cô gái lạ đi đằng xa. Tôi như sững sờ, dù vợ chồng tôi có nhiều bất đồng về quan điểm hay xảy ra những cãi vã nhỏ nhặt nhưng ngoại tình là việc tôi chưa từng dám nghĩ đến khi nhắc về anh. Ngay sau đó, bạn thân kéo tôi đi tho anh, cả hai cùng đạp cửa xông vào. Điều tôi nhìn thấy trước mắt ngỡ như một giấc mơ. Kẻ thứ ba không ai khác chính là cô trợ lý tôi chính tay tuyển cho chồng. Hai đứa sững người khi chứng kiến cảnh tượng chồng và cô ta đang ôm ấp nhau trong nhà nghỉ. 

Vì quá hoảng hốt, anh không nói được lời nào. Tôi cũng vội vàng bỏ về, không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Buổi tối hôm đó anh xin lỗi tôi và nói rằng đó chỉ là một phút say nắng. Anh nghĩ cô gái đó chân chất, hiền lành nên thích thú. Nhưng khi thấy cô ta cũng có ý moi tiền thì anh đã không còn muốn tiếp tục qua lại nữa. Và cái hôm anh và cô ta vào nhà nghỉ chính là để nói rõ ngọn ngành. 

Tuy nhiên, vì quá thất vọng và mất niềm tin vào anh, trong đầu tôi không còn suy nghĩ nào khác ngoài chuyện ly hôn. Tôi tự hỏi liệu mình có thể tha thứ cho anh, còn con cái của chúng tôi sẽ như thế nào, và anh có còn "chứng nào tật nấy" hay không...

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