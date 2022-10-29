Trong suốt thời gian chung sống với anh, tôi chỉ biết tiết kiệm lo cho gia đình nhỏ, không chi tiêu cho bản thân, là phụ nữ nhưng chưa từng biết mỹ phẩm trang điểm là gì. Vậy mà anh ấy lại lừa dối tôi...

Hai vợ chồng tôi cưới nhau đã được 7 năm, có một bé gái đầu lòng hơn 5 tuổi. Chồng tôi là người khô khan ít nói, không biết quan tâm chu đáo, thể hiện sự lãng mạn với vợ. Nhiều khi tôi cũng rất tủi thân nhưng ngẫm lại anh không rượu chè, cờ bạc, cũng chẳng ngoại tình, ngày đi làm tối về xem phim.

Tuy nhiên, đáng lẽ "trụ cột trong gia đình" là chồng tôi, nhưng tôi luôn là nguồn thu nhập chính của gia đình. Nhiều lúc vợ chồng cãi vã chuyện tiền bạc, bực bội chi tiêu những khoản phát sinh, tôi làm thêm giờ kiếm thêm thu nhập thì chồng không hài lòng. Tôi nói với anh hàng tháng cứ đưa vợ 10 triệu đồng, tôi về sớm lo cho con cái cơm nước hết.

Bao năm nay tôi chỉ biết tiết kiệm lo cho gia đình nhỏ, không chi tiêu cho bản thân, là phụ nữ nhưng chưa từng biết mua hộp phấn trang điểm là gì. Ba mẹ tôi thuộc diện khá giả nên tôi cũng không cần biếu tiền bạc hay quà cáp gì. Mẹ chồng yếu nên thi thoảng tôi mua yến gửi về, mua quà về thăm...

Ảnh minh họa: Internet

Anh nói mỗi tháng thu nhập khoảng 15 triệu đồng, hai tháng đưa tôi mỗi tháng 12 triệu đồng. Cho tới một ngày, tôi phát hiện ra số tiền lương được chuyển qua trong tài khoản ngân hàng của anh thực tế là hơn 20 triệu đồng. Anh gửi mẹ ba triệu đồng tháng, bà bị bệnh mấy năm nay không lao động được, vậy mà tôi hỏi thì anh nói gửi triệu rưỡi đến hai triệu đồng, còn lại chi tiêu nhậu nhẹt, đôi khi mua đồ ăn vặt cho vợ con, đi cà phê...

Ba chồng lại đang muốn sửa nhà, mua laptop cho em gái. Tôi không biết những gia đình khác tiền biếu hàng tháng cho ba mẹ chồng như thế nào nhưng xác định nếu cho thì cho đều hai bên nội ngoại. Tôi không muốn cho hàng tháng nhiều rồi ba mẹ chồng cứ mặc định thế, sau này đòi con. Vợ chồng tôi chưa có tài sản gì ngoài ngôi nhà vừa mới mua, nên tôi cảm thấy khó chịu khi tháng nào cũng đưa 10 triệu đồng cho nhà chồng như vậy... Tôi có nên nói thẳng cho anh ấy hiểu không?

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