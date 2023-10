Chỉ vì một hành động nhất thời của tôi mà chồng đã lao vào các cuộc tình 'chớp nhoáng' đến mức không kiểm soát được

Khi có chút tiền, tôi bắt đầu ăn diện với hi vọng vẻ ngoài của mình gây chú ý trong mắt anh anh ấy. Một buổi tối nọ, tôi rủ Hoàng đi uống rượu với lý do cảm ơn vì đã giúp đỡ trong công việc. Nhưng thật ra, tôi muốn chuốc anh thật say rồi đưa anh ấy vào nhà nghỉ với hi vọng sẽ "buộc chân" anh lại mãi với tôi.

Bản thân Hoàng có lẽ không phòng vệ gì nên anh ấy chẳng có chút kháng cự. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn cố lấy số của bố mẹ anh để nói về chuyện "ấy", cho rằng anh đã cướp đi đời con gái của tôi và mong rằng tôi sẽ sớm về làm dâu của nhà này ngay sau khi ra trường. Sau khi biết chuyện, Hoàng đã rất tức giận nhưng bằng chứng trong tay tôi có là thứ mà anh ta khó cãi lại. Tôi như bị tham vọng làm mờ mắt, biến chính mình trở thành một con người xấu xa, nham hiểm. Bên cạnh đó, bố mẹ của anh vì sợ điều tiếng sẽ làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của con trai nên chấp nhận tất cả. Đúng như lời hứa, tôi và Hoàng kết hôn sau khi tôi ra trường.