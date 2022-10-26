Cưới vội vì cái mác du học của anh, tôi run lẩy bẩy khi phát hiện ra một 'sự thật bẽ bàng' về chồng chỉ sau một đêm

Không hiểu do duyên trời sắp sẵn hay do tôi có giác quan thứ 6 nhạy bén, tôi quyết định mua vé máy bay về nhà sớm thay vì ở lại Đà Nẵng chơi vài ngày.

Tôi và Quân quen nhau trong một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Lần chạm mặt đầu tiên, anh ấy đẹp trai, quyến rũ lại năng động và chăm chỉ. Tôi nghĩ anh ấy là một người đàn ông có năng lực, rất hứa hẹn. Sau khi được bạn tôi giới thiệu, thì ra anh ấy vừa du học tiến sĩ và hiện đang làm bác sĩ tại một bệnh viện đa khoa quốc tế tại TP.HCM. Tôi thì sinh trưởng trong gia đình có điều kiện. Tôi từng từ chối rất nhiều chàng trai nhưng lại ưng anh ấy. Sau khi qua thời gian tìm hiểu và quyết định hẹn hò, tôi cảm thấy Quân là người đàn ông nuông chiều tôi, yêu thương tôi, luôn bảo vệ tôi không để tôi chịu ấm ức bất cứ điều gì.

Sau hơn 1 năm yêu nhau, Quân ngỏ ý muốn kết hôn với tôi và tôi cũng đồng ý. Với mức lương của cả hai, chúng tôi đã cùng nhau mua căn nhà chung đầu tiên trong đời. Thời điểm đó, tôi vô cùng hạnh phúc. Anh ấy hứa sẽ đối tốt với tôi, yêu tôi suốt đời. Chẳng bao lâu sau khi làm đám cưới, chúng tôi có con gái. Gia đình ba người trong hạnh phúc giản dị. Tuy nhiên, sau khi cưới được vài tháng, anh ấy càng ngày càng bận rộn với công việc hơn.

Ảnh minh họa: Internet Thế nhưng, chuyện gì xấu cũng sẽ có ngày bị "phanh phui". Không hiểu do duyên trời sắp sẵn hay do tôi có giác quan thứ 6 nhạy bén, tôi quyết định mua vé máy bay về nhà sớm thay vì ở lại Đà Nẵng chơi vài ngày. Vì chuyến bau bị trì hoãn nên đến hơn 10 giờ tối, tôi mới về tới nhà. Vừa mới bước chân vào nhà, tôi phát hiện sự thật tày đình. Đang ở trong phòng, tôi nghe thấy giọng nói quen, nhìn ra thì phát hiện chồng đang ôm ấp Ngọc - người phụ nữ đã có chồng ở gần nhà chúng tôi. Đau đớn hơn, tôi biết được người ấy chính là tình cũ của Quân. Ngày anh về nước, cô ta đã đi lấy chồng. Khi sự thật được phơi bày, tay tôi run lẩy bẩy, chân tôi không còn đứng vững được nữa, suy sụp và muốn ngã xuống đất ngay lập tức. Thực sự tôi không dám tin tại sao cuộc đời mình lại có thể bị cuốn vào tấn bi kịch này. Bây giờ tôi chỉ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này tức khắc nhưng anh lại van xin tôi, nói muốn giữ thể diện. Bản thân anh là người có học, gia đình gia giáo, bỏ vợ vì bị phát hiện ngoại tình sẽ khiến bố mẹ anh xấu hổ. Tôi chỉ nghĩ anh níu kéo mình vì lý do đó, còn tình yêu với tôi, anh vốn chưa từng có. Nhưng làm sao tôi có thể sống với người đàn ông một lòng nghĩ về người phụ nữ khác, mà người phụ nữ đó đang ở ngay kế bên gia đình tôi.

Cuộc hôn nhân 'chớp nhoáng' tưởng chừng sẽ hạnh phúc, tôi bất ngờ phát hiện ra 'bí mật động trời' của chồng chỉ sau một đêm Cuộc hôn nhân của chúng tôi gói gọn trong từ “phù hợp”, song, cho đến một úc, tôi phát hiện ra cả hai chúng tôi "gần như khác biệt hoàn toàn". Bây giờ, tôi hối hận thì cũng đã quá muộn màng!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoi-voi-vi-cai-mac-du-hoc-cua-anh-toi-run-lay-bay-khi-phat-hien-ra-mot-su-that-be-bang-ve-chong-chi-sau-mot-dem-517729.html