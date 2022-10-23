Mang thai trong thời gian ly thân, tôi liền báo tin mừng cho chồng thì nhận ngay câu trả lời 'chết điếng'

Tâm sự gia đình 23/10/2022 18:15

Sau bao nhiêu tháng mỏi mòn chờ đợi, cuối cùng tôi cũng có bầu. Lúc thử thai thấy lên 2 vạch, tôi mừng không cầm nổi nước mắt và báo ngay tin mừng cho chồng của mình.

Chồng tôi tên Long, là một người đàn ông cao ráo, gương mặt sáng, đặc biệt là đối xử với mọi người rất niềm nở và chân thành nên ai cũng có ấn tượng tốt về anh ấy. Còn tôi là một nhân viên văn phòng nhiều năm qua. Chúng tôi đều xuất thân từ gia đình không khá giả mất, nhưng từ khi kết hôn, cả hai vợ chồng đều cật lực làm việc nên gia đình cũng có của ăn của để. 

Ngay khi sự nghiệp của cả hai ổn định và tài chính cũng vững vàng hơn, chúng tôi quyết định có kế hoạch sinh con. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm lấy nhau, chúng tôi vẫn chưa thể có con kể từ khi "buông thả" trong quan hệ vợ chồng.

Vì chuyện con cái và mẹ chồng thúc giục mau chóng có cháu khiến mối quan hệ của tôi và Long luôn thường xuyên xảy ra mau thuẫn và cãi vã. Thậm chí, trong một lần mâu thuẫn cao trào, Long thốt lên một câu "Do em không thể sinh con được!" khiến tôi quyết định về bên ngoại sống và ly thân với anh một thời gian.

Khoảng 6 tháng sau khi ly thân, tôi phát hiện mình có thai sau khi đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện. Sau bao nhiêu tháng mỏi mòn chờ đợi, cuối cùng em cũng có bầu. Lúc thử thai thấy lên 2 vạch, em mừng không cầm nổi nước mắt. Ngay khi biết tin, tôi mừng khôn xiết và nghĩ rằng mối quan hệ vợ chồng rạn nứt chỉ cần tôi sinh nở được, mọi khúc mắc sẽ được giải quyết. 

Mang thai trong thời gian ly thân, tôi liền báo tin mừng cho chồng thì nhận ngay câu trả lời 'chết điếng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi báo tin rằng "Em đã có thai" qua tin nhắn điện thoại và đến gặp tại Long tại nhà, chồng từ đâu đi vào đặt phịch đơn ly hôn xuống bàn, hùng hổ bắt tôi ký. Anh la hét ầm ĩ, tuyên bố rằng sẽ kiện tôi tòa vì tội lẳng lơ, phản bội. Lúc này, vì quá bực mình, tôi mới thốt lên: "Anh bị bệnh thần kinh à? Tôi không hề quan hệ bất chính với bất cứ ai cả. Đây là con của anh. Nếu anh không tin thì hãy xét nghiệm ADN".

Thú thực lúc đầu tôi đã định vì đứa con trong bụng mà bỏ qua mọi lỗi lầm của chồng nhưng sự bạc bẽo, vô tình của anh ta khiến tôi vô cùng thất vọng và không thể tin được. Tôi có cảm giác không còn có một chút niềm tin nào ở cuộc hôn nhân hiện tại nên quyết định buông tay.

Còn chồng tôi, sau khi tôi nói ra những lời đó thì anh ta mới tin vợ mới có bầu liền cuống quýt van xin tha thứ mà tôi hiện chưa thể chấp nhận được. Tôi chợt nghĩ rằng "Thà làm mẹ đơn thân, nuôi con 1 mình còn hạnh phúc hơn gắn bó với người đàn ông phụ bạc ấy”.

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