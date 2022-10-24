Cuộc hôn nhân 'chớp nhoáng' tưởng chừng sẽ hạnh phúc, tôi bất ngờ phát hiện ra 'bí mật động trời' của chồng chỉ sau một đêm

Tâm sự gia đình 24/10/2022 07:54

Cuộc hôn nhân của chúng tôi gói gọn trong từ “phù hợp”, song, cho đến một úc, tôi phát hiện ra cả hai chúng tôi "gần như khác biệt hoàn toàn". Bây giờ, tôi hối hận thì cũng đã quá muộn màng!

Tôi và Tiến quyết định tiến tới hôn nhâu thông qua mai mối của hai bên gia đình. Anh du học nước ngoài về còn tôi ngoài 26 tuổi những vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Hơn nữa, gặp được người đàn ông trí thức, gia đình gia giáo, có mác du học là sang, tôi vội vàng lao vào yêu đương. Sau 5 tháng tìm hiểu và yêu đương, Tiến đặt vấn đề muốn lấy tôi làm vợ và tôi đã đồng ý. Một phần vì anh thích tính cách của tôi, phần vì bố mẹ thúc giục quá nhiều. Cuộc hôn nhân của chúng tôi gói gọn trong từ “phù hợp”.

Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã kết hôn với nhau cũng gần 3 năm và có 1 đứa con trai  gần 2 tuổi. Chồng tôi hiện đang làm việc tại phòng kinh doanh của một công ty nội thất, mức thu nhập tầm 40 triệu/tháng, chưa tính thu nhập ngoài. Còn tôi là nhân viên kinh doanh cho một tập đoàn nước ngoài, thu nhập khoảng hơn 30 triệu mỗi tháng. Chính vì vậy, chúng tôi không hề lo nghĩ về tài chính kho sống ở Hà Nội.

Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây, Tiến rất hay về khuya và không ăn cơm tối ở nhà. Thậm chí, anh có những lúc không về nhà ngủ. Tôi cảm giác tình cảm của chúng tôi ngày càng lạnh nhạt hơn. Khi con trai đầu cứng cáp, tôi quyết định sinh đứa thứ 2. Tuy nhiên, Tiến luôn tìm mọi lý do để từ chối tôi. 

Cuộc hôn nhân 'chớp nhoáng' tưởng chừng sẽ hạnh phúc, tôi bất ngờ phát hiện ra 'bí mật động trời' của chồng chỉ sau một đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến một ngày, vì lo lắng cho sức khỏe đã lao lực, tôi đã đích thân mang cơm tối đến cho anh mà không báo trước. Tôi tình cờ được đồng nghiệp của anh báo rằng "Hôm nay anh Tiến không đến công ty", tôi bất ngờ sững lại và nghĩ rằng "Anh ấy mới nhắn tin rằng đêm nay sẽ ngủ ở lại công ty để giải quyết công việc"

Tôi bắt đầu sinh nghi ngờ về Tiến và thuê thám tử điều tra. Sau 1 tháng, tôi gần như "chết lặng" trước những tấm hình của anh và cô tình nhân. Người trong ảnh chính là Ngọc, từng đi du học cùng với anh một thời gian. Hai người từng là người yêu cũ của nhau, nhưng cô ta đã đến công ty và tán tỉnh chồng tôi khi cả hai có dịp hợp tác chung trong một dự án thiết kế về nội thất.

Ngay khi Tiến trở về nhà, tôi đứng dậy về phòng lấy tệp ảnh đưa cho anh ta xem. Trong đó toàn là cảnh giường chiếu của cô bồ anh ta với người đàn ông khác, ảnh cô ta được gã kia đưa đi khám thai em đều có cả. Chẳng là ngay khi biết chồng phản bội, tôi đã âm thầm điều tra về người đàn bà ấy và biết được không ít quan hệ mờ ám của Ngọc. Cô ta đã có chồng nhưng ly thân, và chồng tôi chỉ là "người thay thế" trong lúc cô ta cảm thấy cô đơn thôi.

Em cảm giác không còn có một chút niềm tin nào ở cuộc hôn nhân hiện tại nên quyết định buông tay. Còn chồng tôi vừa rõ bộ mặt thật của cô ta và van xin tha thứ. Tôi chợt nghĩ "Thà làm mẹ đơn thân, nuôi con 1 mình còn hạnh phúc hơn gắn bó với người đàn ông phụ bạc ấy! Phải chăng cuộc hôn nhân của chúng tôi khi đã bắt đầu đã hoàn toàn là sai lầm. Bây giờ, tôi hối hận thì cũng đã quá muộn màng!”.

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