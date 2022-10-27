Tôi tá hỏa khi chồng dẫn theo một đứa trẻ về nhà sau 2 tháng đi công tác, sự thật đằng sau còn khiến tôi xót xa và thương cảm hơn

2 tháng cứ trôi qua như vậy, chồng tôi đã trở về nhưng trên tay anh bế một đứa bé vài tháng tuổi. Điều này khiến tôi sững sờ đứng lặng một hồi lâu...

Tôi và Tiến làm cùng một công ty. Ban đầu cả hai chỉ là đồng nghiệp, nhưng sau một thời gian tiếp xúc chúng tôi phải lòng nhau lúc nào không hay. Khi yêu nhau, anh đối xử và chăm sóc rất chu đáo với tôi. Công việc của tôi cũng nhờ sự giúp đỡ của anh mà cũng phát triển thuận lợi theo ý muốn. Sau hơn một năm hẹn hò, hai đứa tiến đến hôn nhân và sống tại một căn hộ chung cư. Sau hơn 1 năm kết hôn, cuối cùng tôi cũng đã mang thai con đầu lòng. Khỏi phải nói, tôi đã hạnh phúc thế nào khi nghe tin vui này. Và anh cũng như tôi, rất vui sướng khi được làm bố. Sau đó, tôi bắt đầu làm ít việc hơn ở công ty và về sớm hơn anh.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, anh lại thường hay về muộn và tỏ ra mệt mỏi rất nhiều. Tôi tất nhiên cho rằng anh bận rộn vì công việc và vẫn chăm sóc anh như thường ngày. Cho tới khi tôi bất ngờ thấy dòng tin nhắn trong điện thoại của anh "Em đang ở bệnh viện, anh có thể đến với em được không?". Sau đó, tôi làm như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ về điều đó. Tôi tự hỏi liệu anh có đang ngoại tình đằng sua lưng tôi hay không... Ảnh minh họa: Internet Khoảng một vài ngày sau, anh nói đi công tác nhưng trong lòng tôi vẫn may mảy những hoài nghi về chồng của mình. Tôi vẫn sống một mình trong căn nhà, hàng xóm hỏi han thì tôi phải nói tránh rằng chồng đi công tác xa. Cứ như vậy, 2 tháng trôi qua, bỗng dưng một buổi tối tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở ra thì là chồng đã trở về nhưng trên tay anh bế một đứa bé vài tháng tuổi.

Chồng vào nhà ngồi xuống ghế rồi thú nhận tất cả: "Anh bỏ đi đột ngột vì người phụ nữ kia, nhưng giờ cô ấy đã qua đời vì bệnh ung thư máu, để lại đứa con này. Đây là con của cô ấy với chồng trước. Hiện anh chưa thể tìm được bố ruột của đứa trẻ nên anh mong em chấp nhận và chúng ta cùng nuôi nấng nó. Nếu em không đồng ý, thì cũng không sao, anh không trách gì em cả". Chồng nói xong, nhìn đứa bé nằm kia tôi đã bật khóc. Tôi bỗng nhớ về quá khứ của mình, bản thân tôi cũng là trẻ mồ côi, không biết cha mẹ ruột của mình là ai, được bố mẹ nuôi nhận nuôi nấng, chăm sóc. Tôi hiểu sâu sắc được cảm giác khi cha mẹ bỏ rơi mình, tôi muốn nhận đứa bé để nó không có tuổi thơ khổ sở, để được yêu thương đầy đủ hơn. Sau khi tôi gật đầu đồng ý, chồng nghe xong câu nói của tôi cũng cảm động, khóc vì sung sướng. Kể từ đó, vợ chồng chúng tôi sống hạnh phúc và cùng nuôi con khôn lớn cho tới khi tìm được bố ruột cho đứa trẻ. Tôi cũng sinh được một cậu con trai kháu khỉnh nữa.

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