Chồng bất ngờ lạnh nhạt 'chuyện chăn gối', tôi ngỡ ngàng và suy sụp tinh thần khi biết danh tính của 'kẻ thứ ba'

Tâm sự 27/10/2022 04:45

Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi không phải lúc nào cũng êm đẹp. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, chồng đã không còn quan tâm và chăm sóc tận tình đến tôi như thuở mới yêu.

Tôi và Thành đã kết hôn được 6 năm và có một bé trai 5 tuổi. Với tôi, anh không chỉ là người chồng trí thức, đạo mạo mà còn là một người hết sức lãng mạn, yêu chiều vợ con. Chính vì vậy, ai cũng nói người đàn ông như thế phải giữ chặt nếu không các cô gái trẻ sẽ đeo bám lấy anh.

Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng êm đẹp. Chẳng biết từ bao giờ, chồng đã không còn quan tâm đến tôi. Thậm chí, chúng tôi hầu như không nói chuyện mỗi khi gặp nhau hay mỗi người ngủ một nơi vì tính chất công việc bận rộn của chồng tôi. Do đó, "chuyện chăn gối" cũng gần như là con số không. Tôi đã cố gắng để thay đổi mọi chuyện, cố hâm nóng cuộc sống hôn nhân bằng những bữa ăn ngon, diện những bộ váy đẹp nhưng thái độ nhận lại là sự hững hờ của anh.

Chồng bất ngờ lạnh nhạt 'chuyện chăn gối', tôi ngỡ ngàng và suy sụp tinh thần khi biết danh tính của 'kẻ thứ ba' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có khi, chúng tôi cãi vã nhau vì chuyện này, tôi cho rằng anh ấy không tôn trọng tôi, thậm chí, có những lúc tôi thốt lên những lời có phần hơi quá đáng như "Anh vẫn còn tình cảm với người cũ". Bởi vì Ngọc - người yêu cũ của chồng tôi hiện vẫn làm chung công ty nhưng khác bộ phận, Tuy nhiên, thi thoảng tôi vẫn bắt gặp cả hai tình cờ gặp nhau trong công ty mỗi khi tôi đến đón anh. 

Thế nhưng anh ấy lại cho rằng tôi ích kỷ, xấu tính, ghen tuông vớ vẩn. Câu nói của cô ấy khiến tôi tức càng thêm tức: "Tụi anh là bạn, trong sáng, chẳng có gì phải sợ. Kể cả em có đi nhậu với tình cũ cũng chả vấn đề gì, miễn cả 2 không đi quá giới hạn!".

Tôi bắt đầu nghi ngờ sự chung thuỷ của Thành, cho rằng anh ấy không đứng đắn và đàng hoàng trong mối quan hệ xã hội của mình. Chúng tôi cãi nhau hết đêm, không ai chịu thua, hậm hực cả đêm tôi cho rằng mình bị chồng qua mặt hay lừa dối nhiều lần.

Đỉnh điểm là khi tôi vô tình đến công ty anh, tôi chứng kiến Thành đang ôm chặt Ngọc và nói rằng anh muốn quay lại với cô ấy. Vì quá hoảng hốt vì bị tôi bắt gặp, anh cũng không nói được lời nào. Tôi cũng vội vàng bỏ về, không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh tượng đau lòng.

Buổi tối hôm đó anh xin lỗi tôi và nói rằng đó chỉ là một phút say nắng. Câu chuyện anh kể quá thuyết phục, tôi còn suýt bị anh lừa nếu không phải tôi đọc được tin nhắn trong điện thoại anh. Thì ra, người anh qua lại với người yêu cũ không chỉ một vài lần mà là rất nhiều lần, thậm chí những chuyến công tác xa nhà vài ngày cũng là đến nhà cô ta ở.

Sự thật về người chồng đạo mạo, lịch lãm khiến tôi gục ngã. Sau tất cả chỉ có tôi là người đàn bà mù quáng, tin tưởng vào chồng. Chỉ có tôi là người nghĩ rằng anh ta đang thấy may mắn khi lấy được tôi. Thì ra tôi đang ảo tưởng về bản thân, về cuộc hôn nhân này. Lúc này trong đầu tôi không còn suy nghĩ nào khác ngoài chuyện ly hôn. Và chắc chắn tôi sẽ làm việc này ngay lập tức, không cần do dự thêm một ngày nào nữa. 

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