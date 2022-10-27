Tôi từ chối cơ hội lấy số tiền lớn từ chồng cũ sau ly hôn. Mọi người xung quanh đều cho rằng tôi "quá ngu ngốc và bồng bột". Tuy nhiên, tôi biết thứ tôi cần đã mất đi vĩnh viễn và không bao giờ trở lại được.

Tôi hiện đã 28 tuổi, Bằng - chồng tôi hơn tôi 4 tuổi. Dù mới quen nhau được 6 tháng nhưng vì hai chúng tôi cũng đã thích hợp để đến lúc kết hôn nên gia đình cứ giục giã. Bằng tốt tính, hiền lành, tính tôi cũng ít lời nên có vẻ khá hợp nhau. Trong khoảng thời gian sau khi kết hôn, anh ấy cũng rất tâm lý, dịu dàng với tôi do đó những mâu thuẫn hay "chiến tranh lạnh" hiếm khi xảy ra trong gia đình.

Mọi thứ sẽ thật bình yên với tôi nếu như không có chuyện tháng trước, tôi bắt gặp anh ngoại tình với người bạn thân của tôi. Từ đó, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn, cách đối xử của gia đình chồng cũng không còn tốt đẹp như trước. Tôi biết thân phận của mình sống phụ thuộc nên cố gắng lo chu toàn công việc nhà và công việc ở công ty. Chồng vẫn yêu thương tôi nhưng bằng linh cảm của người phụ nữ tôi biết anh không toàn tâm toàn ý với vợ như trước.

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Đến khi cô gái đó mang thai và xác định được là bé trai thì chồng nhất định đòi ly hôn để hợp thức mối quan hệ đó. Tôi đau khổ vật vã và kiên quyết không đồng ý. Sau ngay đó, anh tay suốt ngày rượu chè và kiếm cớ đòi ly dị với tôi. Song, Bằng vẫn chứng nào tật nấy, sau nhiều tháng liên tục như vậy, tôi bất mãn và hai người cãi nhau căng thẳng. Số lần chồng tôi đi nhậu, đi chơi qua đêm càng lúc càng nhiều.

Đỉnh điểm tới lần anh ta đánh tôi đến chảy máu, phải vào viện khâu vết thương. Về sau, tần suất anh ta đánh đập tôi càng nhiều hơn khiến khắp cơ thể tôi toàn vết bầm tím. Tôi từ yêu thương chuyển sang ghét bỏ và cuối cùng là thù hận chồng mình. Trong cơn tức giận ngút trời, tôi đã quyết định ly hôn ngay lập tức rồi đi về nhà ngoại cho tới khi hoàn thành thủ tục ly hôn hoàn toàn.

Sua khi ly hôn, tôi từ chối cơ hội lấy số tiền 3 tỷ từ anh. Ai cũng nói tôi quá ngốc, nhưng chỉ tôi biết thứ tôi cần đã mất đi vĩnh viễn. Đó chỉ là sự tin tưởng giữa tình yêu của tôi và Bằng.

Cưới vội vì cái mác du học của anh, tôi run lẩy bẩy khi phát hiện ra một 'sự thật bẽ bàng' về chồng chỉ sau một đêm Không hiểu do duyên trời sắp sẵn hay do tôi có giác quan thứ 6 nhạy bén, tôi quyết định mua vé máy bay về nhà sớm thay vì ở lại Đà Nẵng chơi vài ngày.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/toi-quyet-dinh-cat-dut-quan-he-va-tu-choi-nhan-3-ty-dong-cua-chong-cu-chi-vi-ly-do-dau-don-nay-517879.html