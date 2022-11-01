Ngay đêm tân hôn, tôi bỗng chốc lặng người khi nhận món quà từ con riêng của chồng

Khi con gái lớn, anh muốn tìm một người bạn đời phù hợp để kết hôn và cùng nhau đi đến cuối đời.

Tôi và Thành quen nhau thông qua sự mai mối của một người đồng nghiệp thân thiết trong công ty của tôi. Lần đầu tiên gặp mặt, anh là một người cao ráo, điềm đạm và khá chu đáo. Bởi vì tôi là một người khó mở lòng với người lạ nên anh để ý và luôn là người mở lòng hỏi han tôi trước. Trong quá trình tìm hiểu nhau, anh tâm sự rằng anh đã kết hôn một lần, bởi vì vợ cũ qua đời vì bạo bệnh cách đây vài năm, một mình anh gà trống nuôi con. Con gái của anh tên là Trang, hiện đã được 7 tuổi. Khi con gái lớn, anh muốn tìm một người bạn đời phù hợp để kết hôn và cùng nhau đi đến cuối đời. Yêu nhau được gần 2 năm, tôi và Thành quyết định tiến tới hôn nhân, ba mẹ tôi ban đầu không ưng Thành vì anh đã trải qua một đời vợ nhưng vì tính cách và thấy được sự yêu thương của anh dành cho tôi, nên ba mẹ đã đồng ý cho cả hai đứa lấy nhau.

Ảnh minh họa: Internet Bé Trang - con gái của anh cũng hiền lành, lễ phép và ngoan ngoãn. Con bé rất quấn quýt tôi và thường sang nhà tôi chơi vào những ngày cuối tuần hoặc dịp lễ đặc biệt. Thi thoảng, tôi và con gái anh đi chơi riêng cùng nhau mỗi khi Thành bận việc ở công ty. Tôi quan niệm rằng khi mình trao đi yêu thương chân thành thì nhất định sẽ nhận lại yêu thương. Vào ngày đám cưới, bé Trang cũng lên lễ đường, cùng tôi cắt bánh kem và chụp ảnh cưới. Với tôi, con bé giống như con gái ruột và chẳng có lý do gì để tôi bỏ con bé ở bên dưới. Và đêm tân hôn, vợ chồng tôi đang kiểm tra phong bì mừng cưới thì bé Trang đã chạy ào vào và ôm chầm lấy tôi. Con bé bảo có món quà muốn tặng "mẹ". Đây cũng là lần đầu tiên mà con bé gọi tôi bằng "mẹ" khiến tôi không khỏi xúc động và càng yêu quý con bé hơn.

Tôi mở chiếc hộp nhỏ ra xem và sững người khi thấy bên trong là hình vẽ cô dâu chú rể, đang nắm tay một đứa bé gái đang đi chơi trong công viên. Nét vẽ ngây ngô nhưng lại chứa đựng đầy tình yêu và sự tỉ mỉ của con. Con bé còn thủ thỉ nhỏ to trong tai tôi rằng: "Từ giờ, con thương mẹ nhất nhà". Chính câu nói đó đã khiến tôi không kìm được nước mắt và ôm lấy con bé chặt hơn chút. Chắc chắn, tôi sẽ chăm sóc, yêu thương và bù đắp những thiệt thòi cho con gái bằng trái tim của một người mẹ. Tôi tin rằng mình sẽ làm được điều đó.

Tôi trở thành 'kẻ thứ ba' mà không hề hay biết cho đến khi nghe được 'lời thú nhận kinh hoàng' từ chồng sắp cưới Anh chiều chuộng và cho tôi mọi thứ mà tôi hằng mong muốn. Anh khiến trái tim thổn thức, rung động như ngày đầu được yêu, nhưng cho tới một ngày, tôi phát hiện mình là "kẻ thứ ba"...

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