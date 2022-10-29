Chồng cũ bất ngờ nhắn tin sau hơn 2 năm ly hôn, tôi 'đứng như trời trồng' khi thấy nội dung anh gửi đến

Tôi quen và yêu Khoa khi đang là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học. Cả hai quyết định kết hôn sau khi ra trường được 2 năm. Anh hơn tôi 6 tuổi, con của một gia đình khá giả chuyên kinh doanh về lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Lúc đó, anh đã làm giám đốc phụ trách mảng quản lý nhà hàng của gia đình.

Chúng tôi lấy nhua từ khi hai đứa còn quá trẻ nên thường xảy ra những cãi vã không đáng có, hay những bất đồng quan điểm trong cuộc sống hôn nhân. Hạnh phúc chưa được bao lâu, tôi bị tai nạn xe nên phải nghỉ việc trong vòng 4 tháng trời. Vì nghỉ việc khá lâu, tiền nong đổ dồn vào anh ấy. Vậy nên, chồng tôi bắt đầu "trở mặt" với vợ. Anh cằn nhằn chuyện tôi không kiếm ra tiền, bao nhiêu gánh nặng đổ dồn lên vai anh. Thay vì chiều tan việc thì đi về nhà, chồng tôi bắt đầu hẹn hò bạn bè để đi nhậu. Ban đầu tôi gọi điện, anh còn chịu về sớm. Sau thì anh mắng nhiếc và đi suốt đêm. Cho tới khi tôi đi làm kiếm tiền, anh quen thói nhậu nhẹt rồi về xỉa xói vợ. Chính vì vậy, tôi và anh ly hôn sau 3 năm lấy nhau mà vẫn chưa có con.