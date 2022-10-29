Chồng cũ bất ngờ nhắn tin sau hơn 2 năm ly hôn, tôi 'đứng như trời trồng' khi thấy nội dung anh gửi đến

Tâm sự 29/10/2022 18:18

Sau hơn 2 năm "đường ai nấy đi", tôi chỉ biết lặng người đi khi chồng cũ bất ngờ nhắn tin đến.

Tôi quen và yêu Khoa khi đang là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học. Cả hai quyết định kết hôn sau khi ra trường được 2 năm. Anh hơn tôi 6 tuổi, con của một gia đình khá giả chuyên kinh doanh về lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Lúc đó, anh đã làm giám đốc phụ trách mảng quản lý nhà hàng của gia đình.

Chúng tôi lấy nhua từ khi hai đứa còn quá trẻ nên thường xảy ra những cãi vã không đáng có, hay những bất đồng quan điểm trong cuộc sống hôn nhân. Hạnh phúc chưa được bao lâu, tôi bị tai nạn xe nên phải nghỉ việc trong vòng 4 tháng trời. Vì nghỉ việc khá lâu, tiền nong đổ dồn vào anh ấy. Vậy nên, chồng tôi bắt đầu "trở mặt" với vợ. Anh cằn nhằn chuyện tôi không kiếm ra tiền, bao nhiêu gánh nặng đổ dồn lên vai anh. Thay vì chiều tan việc thì đi về nhà, chồng tôi bắt đầu hẹn hò bạn bè để đi nhậu. Ban đầu tôi gọi điện, anh còn chịu về sớm. Sau thì anh mắng nhiếc và đi suốt đêm. Cho tới khi tôi đi làm kiếm tiền, anh quen thói nhậu nhẹt rồi về xỉa xói vợ. Chính vì vậy, tôi và anh ly hôn sau 3 năm lấy nhau mà vẫn chưa có con.

Chồng cũ bất ngờ nhắn tin sau hơn 2 năm ly hôn, tôi 'đứng như trời trồng' khi thấy nội dung anh gửi đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bẵng đi sau hơn 2 năm, anh bất ngờ nhắn tin cho tôi khiến tôi vừa ngỡ ngàng vừa tò mò. Vài ba dòng tin nhắn đầu tiên, anh hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của tôi hiện tại ra sao. Tôi cũng xem anh như những người bạn bình thường và trả lời lại với anh. Tuy nhiên, tôi bất ngờ khựng lại khi anh nhắn: "Đám cưới anh vào tháng 12 tới, em nhớ đến nhé".

Dòng tin nhắn mời cưới của chồng cũ khiến tôi sững sờ, vừa buồn cười nhưng cũng cảm giác hụt hẫng. Thậm chí, tôi cảm thấy đó là lời mời đáng ái ngại nhất mình từng nhận. Dù gì tôi và Khoa cũng từng có khoảng thời gian yêu đương và kết hôn với nhau. Sau này, do bất đồng quan điểm, cả hai chọn cách dừng lại. Khi chia tay, cả hai đều tôn trọng nhau, không xảy ra xích mích. Tôi rất mừng khi thấy đối phương hạnh phúc. Nhưng thành thật mà nói tôi cũng có thể đến dự ngày trọng đại của cô ấy. Tuy nhiên, việc gặp lại bạn bè, gia đình chồng cũ khiến tôi không thoải mái. 

Sau khi nhận được tin nhắn từ chồng cũ, tôi viện lý do kẹt lịch và từ chối. Tôi cũng không quên chúc mừng hạnh phúc mới của Khoa, nhưng cũng khó hiểu với quyết định mời cưới của anh ấy.

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Dù vợ chồng tôi có nhiều bất đồng về quan điểm hay xảy ra những cãi vã nhỏ nhặt nhưng ngoại tình là việc tôi chưa từng dám nghĩ đến khi nhắc về anh.

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