Chồng đi công tác, nửa đêm bố chồng ở trần xông vào phòng tôi rồi đề nghị làm một điều mà chỉ có vợ chồng mới làm với nhau

Tâm sự 30/12/2022 19:39

Bình thường bố chồng tôi là một người hòa nhã và chừng mực. Ai ngờ chồng tôi chỉ vừa mới ra ngoài ông đã bắt tôi làm điều này.

Mới lên chức phó giám đốc nên chồng Lan phải đi công tác suốt, tháng có khi chỉ ở nhà với vợ được 8 ngày. Chồng đi nhiều, Lan cũng thành quen dù hơi buồn nhưng cô thể bắt anh ở nhà rồi kìm hãm anh phấn đấu cho sự nghiệp được. Chồng đi công tác, ở nhà chỉ có bố chồng và con dâu nên chưa tối Lan đã khóa trái cửa tắt đèn đi ngủ sớm, tránh thiên hạ dị nghị này kia.

Tưởng thế là ổn, thế nhưng 1 đêm đang ngủ ngon tầm 2h đêm bố chồng ngõ cửa phòng Lan như cháy nhà. Nghĩ có chuyện gì nghiêm trọng, Lan bật dậy mở cửa rồi đỏ ửng mặt xấu hổ khi thấy bố chồng cởi trần mặc mỗi chiếc quần đùi mỏng manh, tay cầm túi gì đen đen.

- Bố… có chuyện gì không ạ, đêm rồi bố gõ cửa phòng con làm gì, chồng con lại đi công tác rồi.

- Có chuyện gấp thì bố mới tìm con chứ. Đi phòng đi, bố nhờ con việc này.

- Dạ, việc gì bố cứ nói đi, con giúp được gì con sẽ giúp ạ.

 

- Con giúp bố thỏa mãn đêm nay nhá, 10 năm qua kể từ khi mẹ con mất bố chưa biết mùi đàn bà là gì rồi. Đây bố mang đồ vào rồi, con không phải lo thứ gì hết. Đêm rồi, không ai biết gì đâu con đừng sợ, con không nói, bố không nói thì chẳng ai biết cả.

- Bố… bố nói gì thế ạ?? Bố bảo con giúp bố thư giãn ạ?? Con là vợ con trai bố, vả lại bây giờ con đang mang thai cháu nội của bố được 3 tháng mà. Con không làm chuyện vớ vẩn đó đâu, tấm thân này con chỉ chỉ chồng con được sử dụng thôi. Bố, bố thiếu gái, muốn thỏa mãn thì bố có thể đi gái hoặc lấy vợ mới, bố đừng ép con làm chuyện đấy. Có c.hết con cũng không làm đâu.

- Có thật cả đời này con sẽ chỉ cho duy nhất 1 mình chồng con đụng chạm vào người con không??

Chồng đi công tác, nửa đêm bố chồng ở trần xông vào phòng tôi rồi đề nghị làm một điều mà chỉ có vợ chồng mới làm với nhau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Dạ, thật ạ?? Anh ấy là người con yêu duy nhất, con không thể phản bội anh ấy, đồng ý làm việc đáng xấu hổ kia với bố được. Xin bố thong cảm cho con, nếu bố cần để con ra ngoài tìm gái làng chơi về cho bố thỏa mãn. Con chỉ xin bố đừng động tới thân xác con, con xin bố đấy. – Lan cứ khóc nức nở mà sợ hãi.

- Ối giời, mấy cô gái làng chơi đó thì sao bằng con được. Của nhà có sao phải mấy tiền thuê người khác. Nào bố nằm sẵn lên giường, con giúp bố thỏa mãn nhá. Rồi con sẽ quen thôi mà.

- Không được đâu ạ, con xin lỗi bố.

- Vừa nãy bố trêu, thử con tý thôi. Chả là vừa bố dậy đi vệ sinh thì bị ngã trật khớp chân. Nhớ ra con đang mang bầu nên bố cầm cái lọ cao xuống đây nhờ con dậm chân hộ rồi tiện thể bóp hộ bố cái bả vai. Con có bầu dẫm cái này nhạy lắm, hộ bố nhá. Giờ già rồi người đau ê ẩm không cả ngủ được.

- Sao cơ ạ?? Bố xuống đây là nhờ con dẫm cho cái chân bố bị ngã trật khớp ạ và túi đen đen kia là lọ cao chứ không phải hộp bao cao su ạ??

- Ngủ với con dâu ư?? Ai lại làm cái điều thất đức, có lỗi với con cái thế. Mẹ con mất bao năm bố vẫn ở vậy, thờ bà ấy chẳng gái gú gì vì ở tuổi này còn thiết gì nữa. Con cũng thật là, toàn suy nghĩ đen tối là nhanh.

- Thì tại bố nửa đêm nửa hôm gõ cửa khi chồng con vắng nhà, nói mấy câu nhạy cảm nên con cứ nghĩ việc kia. Thôi, bố nằm xuống con dẫm cho. Bà bầu mà dẫm là nhanh khỏi lắm bố ạ. Tiện thể con sẽ đấm bóp cho bố.

- Ừ, hộ bố cái. Đau quá.

Cứ thế, Lan gạt nước mắt giúp bố chồng thỏa mãn chán chê đến mức cô mỏi nhừ chân tay thì mới thôi. Cũng may là ông là người tử tế không gì, nếu chuyện kia mà xảy ra thật thì chết. Người già khổ thế đấy, hay lọ mọ dậy đêm rồi ngã trong khi x.ương c.ốt thì không được tốt. Thôi thì Lan sẽ thay chồng, mẹ chồng chăm bố chồng thật tốt vậy. Thở phào nhẹ nhõm sau vụ hiểu lầm đáng sợ kia, Lan hú hồn hú vía.

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