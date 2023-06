Sau một đêm say với anh bạn thân, tôi tỉnh dậy trên giường không mảnh vải che thân, nghe anh ta nói sự thật tôi sững sờ không nói nên lời

Tôi bảo Tùng rằng tôi say lắm rồi và nhờ cậu ấy đưa về nhà. Chúng tôi là bạn thân nhiều năm nay nên tôi rất tin tưởng Tùng, có thể đặt sự an toàn của bản thân vào tay cậu ấy.

Tôi không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào và mọi chuyện sau đó diễn ra sao, chỉ biết khi tôi mở mắt ra vào tờ mờ sáng hôm sau thì đập vào mắt là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Nói xa lạ cũng không đúng vì thực tế tôi đã tới căn phòng này chơi không ít lần rồi. Đó chính là phòng riêng của Tùng! Kinh hãi hơn cả là lật chăn lên thì tôi phát hiện trên người mình không có một mảnh vải che thân!

Tôi nghĩ hay do mình say rượu nôn ọe ra quần áo và Tùng đã tốt bụng giúp tôi thay đồ. Nhưng trên người tôi đến đồ lót cũng không còn, do đó tôi lập tức gạt khả năng ấy đi. Vừa hay nghe được tiếng nước chảy trong nhà tắm và cảm nhận trên cơ thể có những dấu hiệu khác lạ, tôi kinh hoàng nghĩ lẽ nào đêm qua tôi và Tùng đã xảy ra quan hệ? Tôi say bí tỉ không biết gì nhưng Tùng vẫn hoàn toàn tỉnh táo cơ mà? Tại sao cậu ấy có thể làm điều đó với tôi?

Tùng tắm xong từ nhà tắm bước ra, thấy tôi đã tỉnh dậy và đang ngồi đờ đẫn trên giường thì vội bước lên ôm chặt tôi vào lòng rồi dịu dàng nói:

“Thực ra tớ đã có tình cảm với cậu từ lâu rồi. Nhưng cậu luôn nói tớ không phải mẫu đàn ông cậu yêu thích nên tớ chẳng dám bày tỏ lòng mình. Chuyện đêm qua là do tớ cố tình đấy. Nếu cậu có giận thì hãy cứ đánh chửi tớ đi nhưng sau đó hãy cho phép tớ được chăm sóc cậu nhé. Mong ước của tớ là có thể biến cậu trở thành cô dâu của mình…”.

Tôi ngỡ ngàng đến không thốt nên lên lời. Hóa ra lý do cho việc bao năm nay Tùng không yêu ai được lâu và luôn thân thiết với tôi, sẵn sàng có mặt mỗi khi tôi cần chính là vì cậu ấy có tình cảm với tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi rời khỏi nhà Tùng, tôi đã nghĩ rất nhiều về lời tỏ tình của cậu ấy. Khách quan mà nói Tùng là một người đàn ông chẳng có điểm nào để chê. Cậu ấy có công việc ổn định với mức lương cao, thậm chí đã mua được nhà riêng. Tùng có lối sống chuẩn mực, không sa đà vào những tệ nạn xấu, thực sự là một người chồng và người cha lý tưởng.

Thế nhưng đúng như Tùng nói, cậu ấy không phải là mẫu đàn ông ưa thích của tôi. Bởi cậu ấy thiếu một chút cá tính và hoang dại khiến tôi phải phát cuồng. Song mẫu đàn ông mà tôi thích lại không mặn mà lắm với hôn nhân và chẳng phải một người chồng tốt. Đó cũng là lý do mà tôi và những người yêu cũ cứ đứt gánh giữa đường.

Thực lòng tôi rất muốn nhận lời cầu hôn của Tùng để thỏa nguyện được yên bề gia thất và bố mẹ cũng đỡ lo lắng. Ông bà có cậu con rể như Tùng chắc chắn sẽ vui mừng lắm. Nhưng tôi sợ tình cảm mình dành cho cậu ấy không đủ sâu nặng để tôi toàn tâm toàn ý với Tùng. Nhỡ đâu vào một phút yếu lòng nào đó tôi lại phản bội Tùng thì sao. Song nếu hiện tại từ chối Tùng, để vuột mất cậu ấy thì tôi lại có chút không cam lòng. Thật khó xử quá, tôi không biết nên chọn lựa thế nào nữa!