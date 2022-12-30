Sau một đêm say với anh bạn thân, tôi tỉnh dậy trên giường không mảnh vải che thân, nghe anh ta nói sự thật tôi sững sờ không nói nên lời

Tâm sự 30/12/2022 11:53

Tôi và cậu bạn thân đều đã ngấp nghé tuổi 30 nhưng vẫn thân thiết vô cùng và cả hai đều chưa kết hôn. Tuy nhiên, cậu ấy lại không chỉ xem tôi là bạn.

Tôi là người phụ nữ không quá tệ nhưng đường tình duyên lại rất lận đận. Nhan sắc không thuộc hàng chim sa cá lặn song cũng được nhận xét là ưa nhìn, thanh tú. Lại thêm công việc ổn định, gia đình nề nếp thế mà 29 tuổi đầu rồi tôi vẫn chưa tìm được bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình.

Cách đây 2 tuần là sinh nhật tuổi 29 của tôi. Chẳng muốn tổ chức sinh nhật rình rang, tôi chỉ rủ cậu bạn thân tên Tùng đi ăn tối, sau đó hai đứa đến quán bar uống rượu. Đến lúc đứng dậy ra về thì tôi đã say nhũn cả người, đi đứng cũng không vững, phải nhờ Tùng dìu mới đi được. 

Tôi bảo Tùng rằng tôi say lắm rồi và nhờ cậu ấy đưa về nhà. Chúng tôi là bạn thân nhiều năm nay nên tôi rất tin tưởng Tùng, có thể đặt sự an toàn của bản thân vào tay cậu ấy.

Sau một đêm say với anh bạn thân, tôi tỉnh dậy trên giường không mảnh vải che thân, nghe anh ta nói sự thật tôi sững sờ không nói nên lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào và mọi chuyện sau đó diễn ra sao, chỉ biết khi tôi mở mắt ra vào tờ mờ sáng hôm sau thì đập vào mắt là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Nói xa lạ cũng không đúng vì thực tế tôi đã tới căn phòng này chơi không ít lần rồi. Đó chính là phòng riêng của Tùng! Kinh hãi hơn cả là lật chăn lên thì tôi phát hiện trên người mình không có một mảnh vải che thân!

Tôi nghĩ hay do mình say rượu nôn ọe ra quần áo và Tùng đã tốt bụng giúp tôi thay đồ. Nhưng trên người tôi đến đồ lót cũng không còn, do đó tôi lập tức gạt khả năng ấy đi. Vừa hay nghe được tiếng nước chảy trong nhà tắm và cảm nhận trên cơ thể có những dấu hiệu khác lạ, tôi kinh hoàng nghĩ lẽ nào đêm qua tôi và Tùng đã xảy ra quan hệ? Tôi say bí tỉ không biết gì nhưng Tùng vẫn hoàn toàn tỉnh táo cơ mà? Tại sao cậu ấy có thể làm điều đó với tôi?

Tùng tắm xong từ nhà tắm bước ra, thấy tôi đã tỉnh dậy và đang ngồi đờ đẫn trên giường thì vội bước lên ôm chặt tôi vào lòng rồi dịu dàng nói:

“Thực ra tớ đã có tình cảm với cậu từ lâu rồi. Nhưng cậu luôn nói tớ không phải mẫu đàn ông cậu yêu thích nên tớ chẳng dám bày tỏ lòng mình. Chuyện đêm qua là do tớ cố tình đấy. Nếu cậu có giận thì hãy cứ đánh chửi tớ đi nhưng sau đó hãy cho phép tớ được chăm sóc cậu nhé. Mong ước của tớ là có thể biến cậu trở thành cô dâu của mình…”.

Tôi ngỡ ngàng đến không thốt nên lên lời. Hóa ra lý do cho việc bao năm nay Tùng không yêu ai được lâu và luôn thân thiết với tôi, sẵn sàng có mặt mỗi khi tôi cần chính là vì cậu ấy có tình cảm với tôi. 

Sau một đêm say với anh bạn thân, tôi tỉnh dậy trên giường không mảnh vải che thân, nghe anh ta nói sự thật tôi sững sờ không nói nên lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Sau khi rời khỏi nhà Tùng, tôi đã nghĩ rất nhiều về lời tỏ tình của cậu ấy. Khách quan mà nói Tùng là một người đàn ông chẳng có điểm nào để chê. Cậu ấy có công việc ổn định với mức lương cao, thậm chí đã mua được nhà riêng. Tùng có lối sống chuẩn mực, không sa đà vào những tệ nạn xấu, thực sự là một người chồng và người cha lý tưởng.

Thế nhưng đúng như Tùng nói, cậu ấy không phải là mẫu đàn ông ưa thích của tôi. Bởi cậu ấy thiếu một chút cá tính và hoang dại khiến tôi phải phát cuồng. Song mẫu đàn ông mà tôi thích lại không mặn mà lắm với hôn nhân và chẳng phải một người chồng tốt. Đó cũng là lý do mà  tôi và những người yêu cũ cứ đứt gánh giữa đường. 

Thực lòng tôi rất muốn nhận lời cầu hôn của Tùng để thỏa nguyện được yên bề gia thất và bố mẹ cũng đỡ lo lắng. Ông bà có cậu con rể như Tùng chắc chắn sẽ vui mừng lắm. Nhưng tôi sợ tình cảm mình dành cho cậu ấy không đủ sâu nặng để tôi toàn tâm toàn ý với Tùng. Nhỡ đâu vào một phút yếu lòng nào đó tôi lại phản bội Tùng thì sao. Song nếu hiện tại từ chối Tùng, để vuột mất cậu ấy thì tôi lại có chút không cam lòng. Thật khó xử quá, tôi không biết nên chọn lựa thế nào nữa!

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