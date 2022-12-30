Đón cô em họ lên sống cùng ai ngờ lại tự tay dâng chồng mình cho cô ta, đến khi mọi chuyện vỡ lở thì cô ả đã bầu vượt mặt

Tôi và người yêu đã quen nhau 5 năm và dự định sang năm cưới. Thực ra chúng tôi cũng đã từng nghĩ tới chuyện cưới xin lâu rồi nhưng vì cứ bạn việc nọ việc kia, lại đợi tuổi tác phù hợp nên cứ lừng chừng mãi. Chúng tôi cũng đã dự tính đầu năm sau sẽ kết hôn vì tuổi của hai bên cũng đã tới, lại yêu nhau quá lâu rồi.

Tôi năm nay 28 tuổi, đang là nhân viên văn phòng của một công ty. Tôi luôn nghĩ mình là người hạnh phúc khi có một công việc để làm, có một người yêu đã gắn bó với mình 5 năm nay và chờ đợi kết thúc là một đám cưới là trọn vẹn. Nhưng rồi chỉ trong một thời gian ngắn mọi thứ đã tan biến. Tôi đã nuôi “ong tay áo, nuôi cáo trong nhà”.

Cách đây 9 tháng, tôi đón cô em họ lên ở cùng. Tôi thuê nhà đi làm một mình nên cũng buồn. Em họ là người mà tôi rất quý mến. Em ấy học ở dưới quê, tốt nghiệp xong ra trường không xin được việc làm nên lên thành phố nhờ tôi giúp. Tôi cũng xin được cho em làm ở một công ty, dù lương tháng không hậu hĩnh lắm nhưng cũng tạm ổn.

Từ ngày có em họ lên ở cùng tôi rất vui. Tối tối đi làm về có hai chị em cũng ấm áp hơn. Người yêu tôi thỉnh thoảng cũng qua phòng tôi, mấy anh chị em lại túm tụm nấu cơm ăn với nhau rất vui. Tôi hoàn toàn không đề phòng gì chuyện tình cảm của hai người họ cả. Vì bạn trai tôi là người hiền lành, tốt tính còn em họ của tôi rất ngoan ngoãn.

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Em họ tôi cũng tâm sự yêu một anh ở dưới quê nhưng rồi hai đứa chia tay. Vừa chán vì thất tình lại không xin được việc làm nên em họ tôi mới lên thành phố. Bạn trai tôi cũng rất quý mến cô em họ này. Ngày trước về quê, hai anh em cũng quấn lấy nhau suốt vì cả hai vui tính nên nói chuyện rất hợp. Tôi thực sự đã cảm thấy cuộc sống của mình quá hoàn mĩ khi sống trong tình yêu, tình thân và mọi người luôn yêu quý nhau.v

Vậy mà cho tới cách đây 5 hôm, em họ tôi ôm cái bụng bầu khóc mếu thú nhận với tôi mọi chuyện rằng chủ nhân của cái bào thai đó không ai khác chính là chồng sắp cưới của tôi. Tôi bàng hoàng hết cả người vì không tin đó là sự thật. Nhưng còn nhiều điều khủng khiếp hơn thế mà tôi không hề hay biết.

Họ đã qua lại với nhau 3 tháng nay rồi. Không phải trót dại một lần mà là quá nhiều lần tôi không có nhà họ đã làm trò đồi bại ấy với nhau. Lần trước em họ tôi đã mang thai một lần nhưng phá bỏ, đến lần này vì sợ ảnh hưởng tới chuyện sinh sản nên em tôi buộc phải để. Giờ em tôi khóc mếu mong tôi cứu giúp lấy nó vì nó không biết làm sao.

Tôi đau đớn vô cùng. Tôi không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Chồng sắp cưới của tôi cũng khóc mếu mong tôi tha thứ. Anh nói ban đầu cũng là vì thích thú trước vẻ đẹp của em họ tôi, sau đó vì phạm sai lầm một lần nên cứ nhắm mắt đưa chân, lún sâu thêm vào sai lầm đó. Cho tới giờ thì hối cũng không còn kịp nữa.

Giờ tôi không biết phải làm như thế nào nữa, hai người họ bấu víu vào quyết định của tôi trong khi chính tôi cũng không biết mình phải làm gì?