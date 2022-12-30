Đi công tác nửa tháng về phát hiện hộp bao trên đầu giường hết sạch, ra tiệm thuốc mua tôi cười gượng khi nghe cô bán hàng chúc mừng

Tâm sự 30/12/2022 10:39

Vợ chồng tôi chưa có ý định sinh con nên vẫn luôn dùng biện pháp phòng tránh. Đợt này tôi đi công tác đến nửa tháng, khi về nhà thì nhận ra thứ đó đã hết sạch không còn một cái nào.

Hôm qua tôi vừa trở về nhà sau chuyến công tác nửa tháng. Tôi và chồng mới kết hôn được 3 tháng thôi, vợ chồng son nên vẫn quấn quýt tình cảm lắm. Xa chồng nửa tháng mà tôi cứ ngỡ cứ như 15 tháng đến nơi. 

Lúc tôi về nhà là 3 giờ chiều, chồng tôi vẫn chưa tan làm. Nghĩ đến buổi tối hai vợ chồng được gặp nhau mà tôi hào hứng vô cùng. Lúc vào phòng ngủ mới nhớ ra trong nhà đã hết bao cao su nên tôi ra hiệu thuốc cách nhà một con phố để mua. Vợ chồng tôi hiện tại vẫn kế hoạch chưa sinh con. 

Từ trước đám cưới cho đến sau khi đã thành vợ chồng,  người mua bao cao su vẫn luôn là tôi. Chồng tôi bảo ngại, không muốn đi mua món đồ tế nhị ấy. Tôi Lấy làm lạ, đàn ông đi mua bao cao su còn kêu ngại, lại đùn đẩy cho phụ nữ đi mua. Nhưng tôi cũng chẳng muốn so bì, tị nạnh với chồng chuyện ấy làm gì. Nếu tôi không chủ động mua thì chồng tôi cũng không thèm dùng biện pháp tránh thai, báo hại tôi lại phải uống thuốc tránh thai vì tôi là người chưa muốn có con. Chứ chồng tôi thì thật lòng anh ấy vẫn muốn sinh bé từ lâu rồi.

Đi công tác nửa tháng về phát hiện hộp bao trên đầu giường hết sạch, ra tiệm thuốc mua tôi cười gượng khi nghe cô bán hàng chúc mừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Hiệu thuốc quen ấy là nơi tôi vẫn thường mua bao cao su. Thấy tôi đến, chị bán thuốc niềm nở chào hỏi. Vừa lấy hàng cho tôi, chị vừa cười tươi nói: “Chị ngưỡng mộ vợ chồng em thật đấy. Có kém vợ chồng chị mấy tuổi đâu mà đời sống vợ chồng mặn nồng đáo để. Vừa cách chục hôm, chồng em ra mua một hộp to tướng cơ mà. Chẳng bù cho lão chồng chị, cả tháng chắc được ba, bốn lần…”.

Nụ cười trên môi tôi cứng ngắt ngay lập tức. Lời chúc mừng của chị bán thuốc khiến tôi bủn rủn cả chân tay. Tôi đi công tác cả nửa tháng nay, vậy 10 ngày trước chồng tôi mua bao cao su để làm gì? Chắc chắn không phải để dùng với vợ rồi. Vì lúc nãy về nhà tôi kiểm tra trong phòng ngủ không hề có hộp bao cao su mới nào cả. Chồng tôi đã mua bao cao su để dùng với ai? 

Chồng tôi không hề biết hiệu thuốc này là quán ruột mà tôi hay mua bao cao su. Nhưng chị bán thuốc lại biết mặt anh ấy. Từ đó mới có chuyện chồng tôi hồn nhiên mua bao cao su ở chỗ chị ấy. Còn chị ấy thì nghĩ rằng chồng tôi mua về dùng với vợ nên vô tư bày tỏ sự ghen tị với tôi.

Buổi tối khi chồng tôi về nhà, lúc hai vợ chồng trong phòng ngủ, tôi bảo chồng hôm nay tôi vội quá chưa kịp mua, anh ở nhà có mua trước hay không. Chồng tôi trả lời không mua rồi gạ tôi sinh con. Tôi cay đắng và phẫn nộ, lập tức giáng cho anh ta một cái tát rồi lật bài ngửa luôn.

Chồng tôi không thể chối cãi được, đành phải thừa nhận những ngày qua tôi đi vắng anh ta đã gặp lại người yêu cũ. Hai người họ có nửa tháng mặn nồng bên nhau. Và hộp bao cao su to tướng kia chính là để dùng cho cô ta.

Chồng tôi bảo rằng cô người yêu cũ từ Sài Gòn trở về thăm nhà nửa tháng, hai người có gặp lại và đã không làm chủ được cảm xúc của mình. Hiện tại cô ta đã về lại Sài Gòn nên họ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Vì cô ta sắp lấy chồng rồi, nghe đâu lấy một anh chàng người nước ngoài, sau khi kết hôn sẽ theo anh ta ra nước ngoài định cư. Nên chồng mong tôi có thể tha thứ cho anh lỗi lầm lần này. 

Đi công tác nửa tháng về phát hiện hộp bao trên đầu giường hết sạch, ra tiệm thuốc mua tôi cười gượng khi nghe cô bán hàng chúc mừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Kể cả không bao giờ có cơ hội gặp lại thì cũng không thể thay đổi được một sự thật, đó là chồng đã phản bội tôi. Chưa có con cái gì mà anh ta đã ngoại tình, nếu sau này tôi già xấu đi, con cái nheo nhóc thì anh ta còn đối xử với tôi tệ bạc thế nào? 

Tôi không chấp nhận tha thứ cho chồng, quyết định viết đơn ly hôn. Chưa có con cái ràng buộc, tốt nhất là sớm giải thoát cho nhau. Chồng tôi quỵ lụy xin tha, còn gọi điện về cho bố mẹ tôi nhờ ông bà khuyên bảo giúp. Bố tôi mắng tôi không được bỏ chồng, bỏ chồng là xấu mặt bố mẹ. Còn mẹ tôi thì cứ khuyên con gái nghĩ lại, bà bảo đàn ông trăng hoa một chút cũng là chuyện bình thường.

Chịu đựng áp lực từ phía cha mẹ khiến tôi không thể hạn được quyết tâm ly hôn. Nhưng nếu sống tiếp với một người chồng phản bội thì tôi cũng không cam lòng. Tôi phải giải quyết kết chuyện này thế nào? Nghe theo lời bố mẹ cho chồng thêm một cơ hội hay cứ cương quyết ly hôn bất chấp tất cả

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