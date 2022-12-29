Trốn trong tủ để 'tạo bất ngờ' cho chồng, ai ngờ tôi lại phải trở thành kẻ nhìn lén anh và nhân tình 'nhảy múa' trên giường của tôi

Tâm sự 29/12/2022 18:56

Tôi không ngờ được chồng lại cả gan đưa nhân tình về nhà ngay giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Lại càng điên tiết hơn khi nghe được câu trả lời của anh ta.

“Đàn ông ai chẳng vậy hả em? Có trăng hoa chơi bời một chút cũng là điều bình thường. Miễn là anh vẫn đối xử tốt với em và không bao giờ có ý định bỏ vợ là được. Trước nay anh đối xử với em thế nào em còn không biết hay sao? Em đi đâu để tìm được người đàn ông chung thủy với em cả đời, không bao giờ có gì với bất kỳ người phụ nữ nào khác? Em bỏ anh rồi liệu có tìm được một người tốt hơn anh hay không?”.

Đó là những lời chồng tôi đã nói khi bị tôi bắt tận tay anh ân ái cùng người phụ nữ khác. Thật nực cười cho thứ gọi là “đàn ông ai chẳng vậy”. Là đàn ông thì tự cho mình cái quyền ngoại tình và vợ phải chấp nhận như một lẽ tất nhiên hay sao? 

Cách đây 1 tuần, theo lịch trình của công ty thì tôi sẽ có chuyến công tác kéo dài 10 ngày. Thế nhưng đi được 2 hôm thì công việc gặp trục trặc nên nhóm chúng tôi kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự định. Tôi về nhà mà không báo trước với chồng, mục đích muốn cho anh một bất ngờ nho nhỏ. Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 8 tháng và vẫn chưa sinh con. Vợ chồng son vẫn còn quấn quýt nhau lắm, xa chồng vài ngày mà tôi đã thấy nhớ anh rất nhiều rồi.

Trước khi lên máy bay tôi gọi điện hỏi thăm thì chồng nói anh về bên bố mẹ ăn cơm. Lúc tôi về đến nhà vào khoảng đầu giờ chiều, định bụng nghỉ ngơi một giấc sau đó dậy chuẩn bị bữa tối cho chồng bất ngờ kinh ngạc. Ai ngờ được tôi vừa thay bộ đồ công sở ra thì nghe được tiếng mở cửa lạch cạch. Thế mà chồng tôi đã về rồi, tôi cứ nghĩ phải chiều tối anh mới về cơ đấy. 

Trốn trong tủ để 'tạo bất ngờ' cho chồng, ai ngờ tôi lại phải trở thành kẻ nhìn lén anh và nhân tình 'nhảy múa' trên giường của tôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc ấy cuống lên, tôi liền mở ngay tủ quần áo chui vào, đợi chồng vào phòng ngủ thì sẽ lao ra ôm chầm lấy anh. Nhưng dự định tươi đẹp của tôi đã tan thành mây khói. Chồng tôi đúng là có vào phòng ngủ nhưng anh ta lại không chỉ có một mình. 

Tôi nghe được những tiếng thì thầm nũng nịu của phụ nữ từ phòng khách vẳng lại mà giật mình thảng thốt. Chưa biết phải phản ứng thế nào thì hai kẻ ấy đã xuất hiện trong phòng ngủ ngay trước mắt tôi. Qua khe cửa chưa khép chặt, tôi phải chứng kiến một cảnh tượng khiến bản thân không khỏi run rẩy bàng hoàng. 

Chồng tôi và một người phụ nữ lạ mặt quấn quýt lấy nhau từ phòng khách, khi vào tới phòng ngủ thì trên người 2 kẻ ấy đã chỉ còn đồ lót. Sau đó chính mắt tôi chứng kiến cảnh chồng mình và cô ả đó ân ái cuồng nhiệt ngay trên chiếc giường tân hôn của chúng tôi. Tôi như được xem một bộ phim 3D sống động với cự ly cực gần. 

Đừng hỏi tại sao tôi có đủ kiên nhẫn và lý trí để xem được hết từ đầu đến cuối. Lúc ấy tôi cũng không hiểu nổi mình nữa. Thậm chí tôi còn bình tĩnh đến mức đợi cho cô ả kia ra về mới nhẹ nhàng mở cửa tủ quần áo rồi bước ra. Có lẽ hình ảnh chồng mình chung chạ cùng người phụ nữ khác đã đánh sâu vào thị giác và trí óc tôi khiến cho mọi cảm xúc và giác quan của tôi gần như bị tê liệt.

Trốn trong tủ để 'tạo bất ngờ' cho chồng, ai ngờ tôi lại phải trở thành kẻ nhìn lén anh và nhân tình 'nhảy múa' trên giường của tôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi nhìn thấy tôi thì ngã nhào đứng không vững, mặt cắt không còn giọt máu. Anh ta khai rằng cô nàng đó là đồng nghiệp mới vào công ty. Thấy cô ta lẳng lơ và chủ động mời gọi nên anh cũng gặp dịp thì chơi chứ không hề có tình cảm gì. Anh mong tôi tha thứ, nếu tôi để bụng chuyện anh và cô ta từng ân ái trên giường ngủ thì anh sẽ lập tức mua một chiếc giường mới sang chảnh hơn để bù đắp cho tôi. 

Khi tôi không đồng ý tha thứ thì chồng tôi đã thản nhiên tuyên bố như vậy đấy. Qua những lời lẽ đó chứng tỏ anh ta không hề hối hận về việc mình đã làm, anh ta không cho rằng mình đã làm sai, thậm chí còn có ý trách móc tôi làm quá mọi chuyện lên. 

Sống với người đàn ông như vậy, tôi sẽ có được hạnh phúc hay sao? Dù đau đớn và tiếc nuối rất khi bản thân đã dành cho mối quan hệ và cuộc hôn nhân này rất nhiều tâm huyết, thế nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác là phải chấm dứt mọi thứ tại đây. 

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Vì sức khỏe của cả tôi và chồng đều bình thường nên việc không có con sau nhiều năm hôn nhân như vậy chẳng thể nào hiểu nổi. Đến nước này, tôi và anh chỉ có thể ly hôn mà thôi.

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