Đêm tân hôn vừa mới vật nhau ra, chồng bỗng nằm ngửa ra giường, trợn mắt rồi thở hồng hộc, biết lý do tôi dọn đồ đòi ly hôn

Tâm sự 30/12/2022 11:42

Sau sự cố đêm tân hôn, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng về cuộc hôn nhân tưởng chừng như toàn màu hồng này. Nhưng khi tôi đưa ra quyết định ly hôn, chồng tôi lại buông ra những lời vô cùng thô bỉ.

Tôi và chồng đến với nhau qua mai mối, khi tôi đã 28 tuổi còn anh thì 33 tuổi, đều chẳng còn trẻ trung gì nữa. Gia đình hai bên đều rất vui mừng khi chúng tôi tỏ ra ưng ý nhau, sốt sắng giục giã chuyện cưới hỏi.

Chính vì thế mà sau có hai tháng tìm hiểu thì chúng tôi đã tiến hành lễ cưới. Thật ra ở cái tuổi này rồi có yêu đương dông dài cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Điều kiện công việc và gia đình tương xứng, đôi bên hợp ý nhau một chút,  đều có thành ý xây dựng gia đình chung, thế là đủ rồi.

Chồng tôi tên là Tuấn. Đêm tân hôn là lần đầu tiên giữa hai chúng tôi. Mọi thứ diễn ra khá êm đẹp. Tuấn là người đàn ông tinh tế và biết chiều phụ nữ. Màn dạo đầu anh tặng cho tôi có thể nói là hoàn hảo. Nhưng biến cố đã bất ngờ xảy ra khi cuộc ân ái của chúng tôi lên đến cao trào. Chồng tôi đột nhiên lăn đùng ra giường, mắt trợn trừng, miệng ú ớ không thốt lên lời, da dẻ tái nhợt, chân tay còn có dấu hiệu co giật.

Đêm tân hôn vừa mới vật nhau ra, chồng bỗng nằm ngửa ra giường, trợn mắt rồi thở hồng hộc, biết lý do tôi dọn đồ đòi ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi sợ mất mật, vội vàng trùm tạm cái khăn lên người rồi lao ra khỏi phòng tân hôn. Vừa la hét ầm ĩ vừa kêu cứu mạng, đánh thức bố mẹ chồng và người trong nhà chồng dậy. Bố mẹ chồng tôi và em trai chồng lập tức có mặt. Ông bà cuống quýt hỏi tôi tại sao, tôi chỉ biết lắp bắp chỉ vào trong phòng. Em trai chồng không nói năng gì, lao xộc ngay vào phòng tân hôn. Cứ như thể cậu ta đã đoán trước được tình hình vậy.

Em trai chồng thét lên bảo tôi gọi cấp cứu. Tôi run rẩy bấm điện thoại gọi cấp cứu sau đó cũng chạy vào phòng tân hôn thì em trai chồng đang sơ cứu cho chồng tôi. Lát sau xe cấp cứu đến, Tuấn được đưa vào bệnh viện ngay lập tức.

Cũng may Tuấn sau đó đã qua cơn nguy hiểm. Bác sĩ bảo Tuấn bị lên cơn nhồi máu cơ tim. Bố mẹ chồng tôi há hốc kinh hãi, không nghĩ rằng con trai mình lại có bệnh tim. Nhưng tôi nhìn sang vẻ mặt bình tĩnh của em trai chồng, tôi nghĩ cậu ta là người biết rõ nguồn cơn thật sự phía sau. Em trai chồng thấy ánh mắt của tôi thì thở dài: "Lát nữa chị vào hỏi thẳng anh nhé, chuyện này em cũng không tiện nói".

Sau khi chồng tôi được chuyển ra khỏi phòng cấp cứu trở về phòng bệnh bình thường, lựa lúc chỉ có hai người chúng tôi, tôi bèn hỏi anh rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Anh bảo không phải anh bị bệnh tim. Mà do anh lạm dụng thuốc kích dục nên mới bất ngờ bị lên cơn đau tim như vậy. 

Rồi Tuấn kể anh là một người đàn ông thiếu may mắn, không có bản lĩnh mạnh mẽ trong lĩnh vực kia. Nói thẳng ra là anh bị yếu sinh lý. Sau khi bị mối tình đầu chê bai khả năng giường chiếu, anh bị chạm tự ái nghiêm trọng và từ ấy cuộc sống tình dục của anh gắn liền với các loại thuốc kích thích khả năng đàn ông. Trước đây anh cũng dùng thuốc rất nhiều lần với người yêu cũ rồi.

Đêm tân hôn của chúng tôi, vì muốn thể hiện bản lĩnh của mình trước mặt vợ, muốn cho tôi một đêm tân hôn khó quên, tất nhiên là anh phải dùng thuốc. Nhưng cũng vì tham lam mà dùng thuốc quá liều, dẫn đến cơn đau tim đột ngột bộc phát như vậy.

Tôi nghe chồng tiết lộ sự thật mà sốc lên sốc xuống. Hẳn anh cũng từng kể với em trai, chỉ giấu bố mẹ mình. Tôi bảo anh sao không đi chữa bệnh ở bệnh viện cho hẳn hoi mà lại dùng thuốc một cách bừa bãi như vậy. Anh bảo tôi thì biết gì, chữa bệnh làm gì có hiệu quả. Hơn nữa giờ anh đã phụ thuộc vào thuốc nên việc chữa bệnh lại càng chẳng có tác dụng gì. 

 

Thấy chồng ôm đầu khổ sở mà tôi cũng chán nản vô cùng. Sau lần suýt chết này, chắc chắn anh sẽ không dám tiếp tục dùng thuốc. Mà tôi cũng không thích anh phải làm như vậy. Nhưng chẳng lẽ tôi với chồng không thể sinh hoạt tình dục một cách bình thường được hay sao?

Đêm tân hôn vừa mới vật nhau ra, chồng bỗng nằm ngửa ra giường, trợn mắt rồi thở hồng hộc, biết lý do tôi dọn đồ đòi ly hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghĩ đến tương lai lâu dài, hơn nữa tôi còn muốn có con, tôi nghĩ cách tốt nhất là ly hôn để mỗi người tìm cho mình một cuộc sống mới. Thế nhưng vừa nghe tôi đưa ra ý kiến đó thì Tuấn đã nhảy dựng lên, mắt long sòng sọc chửi tôi là đồ đàn bà dâm đãng, lăng loàn, vì chồng không thỏa mãn được mà nhẫn tâm đòi ly hôn.

Bất cứ người phụ nữ nào bị chụp lên đầu cái mũ như vậy cũng không thể chịu đựng nổi. Tôi chẳng dám nhắc đến ý định ly hôn với Tuấn nữa nhưng trong lòng thì chán chường cực độ. Tuấn tự ti về khả năng đàn ông của mình nên sau khi xuất viện về nhà, lúc nào anh cũng ủ rũ và sầu muộn, không khí trong nhà chẳng khác gì đưa đám.

Cứ sống như thế này thì làm sao mà chịu được hả mọi người? Hơn nữa rõ ràng ngay từ đầu Tuấn có vấn đề về sức khỏe nhưng lại không nói rõ với tôi, ý đồ lừa dối tôi còn gì. Vậy mà bây giờ tôi đòi ly hôn thì lại quay ngược ra trách tôi không ra gì. Tôi phải làm gì đây? Làm thế nào thì quyết mới chịu buông tha cho tôi?

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Tận mắt chứng kiến chồng sắp cưới mây mưa cùng gái lạ, tôi òa khóc chất vấn thì anh chỉ lạnh lùng nói một câu, khiến tôi đau thấu tâm can

Tôi và chồng sắp cưới đã yêu nhau hơn 3 năm và chỉ còn 1 tháng nữa là cưới. Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như hôm ấy tôi không bắt quả tang anh làm chuyện kinh hoàng đó.

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