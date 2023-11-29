Mới đây, câu chuyện của cô vợ trên 1 diễn đàn đã khiến nhiều người quan tâm: "Chẳng biết các chị thế nào chứ em quan điểm, đã bước vào cuộc sống hôn nhân thì tài chính là của chung. Chi tiêu vợ chồng phải tôn trọng mà thông qua nhau. Những khoản vặt vãnh không nói làm gì, khoản lớn thì nhất quyết phải như thế.

Bước chân vào cuộc sống hôn nhân, kinh tế tài chính là một trong những yếu tố gây nảy sinh mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng. Bởi không phải ai cũng hiểu rõ câu "của chồng công vợ".

Chẳng là chồng em có duy nhất 1 cô em gái nên chiều lắm. Ngay từ ngày yêu, em đã biết mà em thấy chuyện đó cũng bình thường vì anh em trong nhà, đùm bọc, thương nhau là quý. Bản thân em cũng có anh trai, em cũng thích anh mình chiều mình như vậy.

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Song tới khi hai đứa cưới nhau, về sống chung 1 nhà rồi em mới phát hiện lão chiều em gái 1 cách thái quá. Mang tiếng em gái cũng đi làm có lương rồi nhưng không tháng nào là tháng không cho tiền nàng ấy. Ít thì 5 trăm – 1 triệu, nhiều thì vài triệu.

Cái làm em ghét nhất là anh em lão cứ dấm dúi cho nhau không để cho em biết. Trong khi rất nhiều lần em nói rõ với lão rằng em không tiếc, không cấm cản, phản đối việc anh em bao bọc nhau nhưng tài chính của vợ chồng là của chung, làm gì thì lão cũng phải nói qua với vợ. Còn cả cô em chồng của em nữa, xin gì cũng nhắn tin riêng cho anh trai, chọn lúc em không có mặt ở đó. Mấy lần em đọc được tin nhắn của anh em nhà lão mới biết được.

Bực lắm nhưng chẳng nhẽ chị em lại đôi co thì không hay. Em cằn nhằn nói lão cũng chép miệng bảo em chấp với trẻ con làm gì. Đấy, em gái 23, 24 tuổi lão vẫn bảo trẻ con.

Lúc em gái chưa chồng đã vậy, khi có chồng rồi hai anh em nhà đó vẫn duy trì cái kiểu hành xử như thế. Những ngày lễ 20/10, 8/3 lão mua quà cho vợ sẽ không thiếu phần của em gái. Cái này em không ý kiến, thế nhưng những ngày bình thường, hai vợ chồng nàng ấy đi ăn đi chơi, thậm chí đi du lịch cũng gọi điện xin anh trai chuyển tiền book vé. Trong khi lương lậu của vợ chồng nhà ấy cộng vào cũng 2 mươi mấy triệu chứ ít gì.

Bực nhất là hôm vừa rồi, em chồng em mua nhà. Lão bàn với em cho vợ chồng cô ấy vay 150 triệu, cho 50 triệu coi như mừng nhà mới em cũng vui vẻ đồng ý. Thế mà hôm qua, ăn tối xong em lên tầng giặt đồ, thế nào lại bắt gặp lão ở sân thượng nói chuyện điện thoại với em gái: '200 triệu chiều anh chuyển cho em, chị dâu em không biết nên em nhớ không được nói lộ ra. Đó là tiền anh cho thêm cô để sắm sửa nội thất'.

Đến đấy thì đúng là máu điên của em dồn lên tới cổ. Em không nói gì, quay xuống dưới đợi. Lúc lão xuống em mang luôn sổ tiết kiệm, sổ đỏ đặt mặt bàn bảo: 'Sáng mai, tôi với anh đi ngân hàng tách sổ tiết kiệm chia đôi, sổ đỏ cũng tách ra. Nhà 70m đủ làm 2 sổ. Từ nay phận ai người ấy lo, tiền ai người ấy giữ'.

Lão nghe em nói vậy trố mắt: 'Em làm sao thế, tự nhiên lại dở hâm kiếm chuyện?'.

Em đỏ mặt nói thẳng: 'Đúng là tôi dở hâm mới để anh hết lần này tới lần khác coi thường. Trước mặt vợ anh nói cho em gái 50 triệu nhưng sau lưng chuyển thẳng 200 triệu còn dặn không cho tôi biết. Chẳng phải trong mắt anh tôi chỉ là dạng bù nhìn. Từ nay cứ mạnh ai người ấy làm, thân ai người ấy lo'.

Em nói thế rồi đứng dậy sang phòng ngủ với con. Sáng dậy em cũng không thèm nấu sáng như mọi khi. Ba mẹ con ăn ba cái bánh mì kẹp trứng còn lão em mặc kệ. Lúc sau, thấy em ngồi một mình trong phòng, lão mới lẳng lặng đi vào ôm vợ từ sau lưng bảo xin lỗi, biết sai rồi, lần sau làm gì cũng sẽ bàn với vợ.

Nói chung em cũng chưa thể tin lão, còn phải theo dõi thêm, giờ kinh tế em cũng cầm hết. Có điều đây là lần đầu tiên lão biết nói lời xin lỗi nên cũng có thể coi như là sự tiến bộ".

Có thể nói, tôn trọng bạn đời chính là yếu tố tiên quyết và quan trọng số một để duy trì một cuộc sống hôn nhân bền vững nên phản ứng gay gắt của chị vợ trên là có thể hiểu. Nhất là kinh tế vợ chồng là của chung không thể mạnh ai người ấy làm. Các anh chồng nên nhớ, khi các anh tôn trọng người bạn đời của mình 1, chắc chắn các anh sẽ được nhận lại gấp trăm gấp nghìn lần như thế. Bằng không các anh đừng bao giờ trách vợ vô tâm hờ hững với mình nhé!