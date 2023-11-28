Đang thiu thiu ngủ sau đêm động phòng 'nồng nhiệt', bất ngờ có người gõ cửa, tôi run rẩy chân tay khi vừa thấy gương mặt của người này

Tâm sự 28/11/2023 10:55

Đêm đầu tiên sau khi chính thức trở thành vợ chồng, tôi và chồng quấn quýt bên nhau tới khi mệt nhoài. Chồng tôi sau đó ngủ ngon lành, còn tôi vì lạ chỗ nên vẫn thức.

Tôi vừa kết hôn cách đây vài ngày. Nhật, chồng của tôi, là người đàn ông ưu tú. Anh không chỉ tốt tính mà còn tài giỏi, có ngoại hình ưa nhìn. Tôi có ngoại hình khá, nhưng dịu dàng, khéo léo nên được lòng nhiều người. Nhật rất quý trọng và yêu thương tôi, ở bên anh tôi luôn cảm thấy được chiều chuộng, chở che.

Sau khi tổ chức đám cưới, tôi và chồng đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau. Đêm đầu tiên sau khi chính thức trở thành vợ chồng, tôi và chồng quấn quýt bên nhau tới khi mệt nhoài. Chồng tôi sau đó ngủ ngon lành, còn tôi vì lạ chỗ nên vẫn thức.

 

Bất ngờ, tôi nghe tiếng gõ cửa. Chúng tôi đến một nơi xa để nghỉ dưỡng, tôi và chồng cũng không hề gọi dịch vụ gì từ khách sạn, vậy đây là ai? Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, liền đi ra mở cửa. Khi vừa nhìn thấy người đàn ông trước cửa, tôi kinh hồn bạt vía, run rẩy hoảng lọan. Anh ta là chồng cũ của tôi!

Đang thiu thiu ngủ sau đêm động phòng 'nồng nhiệt', bất ngờ có người gõ cửa, tôi run rẩy chân tay khi vừa thấy gương mặt của người này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng cũ cười nửa miệng, bắt tôi phải ra ngoài nói chuyện với anh ta. Anh ta còn hăm dọa mình đang ở gần đây, tốt nhất là tôi nên nghe lời. Tôi lạnh toát người, tái mặt khi nghe chồng cũ nói:

 

“Em nên biết là vì anh bỏ em nên em mới có cơ hội lấy chồng giàu. Giờ anh có chút thiếu tiền, em giúp anh vay anh ta 500 triệu là được rồi”.

Tôi nhìn khuôn mặt đểu cáng của chồng cũ mà trong lòng hoảng loạn. Ngày còn trẻ, tôi từng bỏ nhà ra đi vì bị anh ta dụ dỗ, tôi còn lén đi đăng ký kết hôn với anh ta. Sau một năm sống chung, tôi bị anh ta phản bội nên trở về nhà. Cuộc hôn nhân đó tôi luôn che giấu, ngoài bố mẹ tôi ra thì không ai biết tới.

 

Thậm chí, sau này khi tôi muốn làm thủ tục ly hôn để đến với chồng mới, chồng cũ còn dùng dằng đòi tiền tôi. Lúc đó tôi chỉ muốn cắt đứt với anh ta nên đáp ứng ngay. Chẳng ngờ được, anh ta lại tìm đến mình đòi tiền nữa. Giờ tôi có nên nói sự thật với chồng không, nhưng nếu anh không chấp nhận được thì phải làm sao đây? Hay là tôi cứ vay mượn cho chồng cũ tiền?

Đều đặn mỗi lần ân ái được chồng cho 10 triệu đồng, sung sướng hưởng thụ rồi tôi bàng hoàng khi biết sự thật đằng sau

Đều đặn mỗi lần ân ái được chồng cho 10 triệu đồng, sung sướng hưởng thụ rồi tôi bàng hoàng khi biết sự thật đằng sau

Sau khi lấy chồng, tôi tận hưởng cuộc sống chẳng phải lo tiền bạc, việc nhà thì đã có người giúp việc làm. Chỉ có duy nhất một điều khiến tôi thấy lấn cấn, là sau mỗi lần vợ chồng gần gũi, anh đều đặn chuyển vào tài khoản của tôi 10 triệu.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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