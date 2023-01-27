Chồng đến thay bóng đèn hỏng cho vợ cũ vào lúc nửa đêm, lén theo dõi thì vợ bầu 'sững sờ' trước cảnh tượng trước mặt

Tâm sự 27/01/2023 11:15

Hôn nhân là một quyết định quan trọng mang tính bước ngoặt đối với mỗi người. Và chắc chắn một điều, khi đã hạ bút ký vào giấy đăng ký kết hôn, bạn phải đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Lan (28 tuổi) chia sẻ cô và chồng kết hôn được hơn 1 năm, hiện tại cô đang mang bầu 8 tháng. Hoàng - chồng Lan từng ly hôn nhưng anh và vợ cũ chưa có con chung.

“Chồng tôi là mẫu đàn ông chăm chỉ làm ăn, biết vun vén cho cuộc sống, không hề phạm vào những đại kỵ như ngoại tình, vũ phu, cờ bạc, nát rượu. Anh ấy và vợ cũ ly hôn vì những mâu thuẫn chung không thể hòa giải. Tôi cho rằng đàn ông một đời vợ không đáng ngại, chỉ cần anh ta không còn vương vấn vợ cũ là đủ”, người vợ này kể.

Sau khi về chung một nhà, Lan nhanh chóng nhận ra Hoàng còn quan tâm đến vợ cũ nhiều hơn cô tưởng rất nhiều. Trước đây, phần vì không sống chung nhà, phần vì thời điểm đó vợ cũ Hoàng đang có người đàn ông khác, cho nên hai người họ gần như tuyệt giao với nhau. Bản thân Hoàng cũng thề thốt đã quên hẳn vợ cũ, Lan mới tin tưởng quyết định kết hôn.

Sau đám cưới ít lâu, gần như trùng với thời điểm Lan mang thai thì vợ cũ Hoàng chia tay bạn trai và nối lại liên lạc với chồng cũ. Hoàng giải thích anh và vợ cũ là bạn bè trong sáng, dẫu sao trước đây cũng từng có thời gian bên nhau, lẽ nào hỏi thăm vài câu cũng không được?

Lan cứng rắn yêu cầu chồng phải biết giới hạn, Hoàng quay ra trách vợ nhỏ mọn, ghen tuông mù quáng. Anh vẫn quan tâm và đối xử tốt với vợ, có trách nhiệm với gia đình, quy chụp anh có mối quan hệ mờ ám với vợ cũ chẳng khác gì xúc phạm anh.

“Chồng đã nói thế, tôi quyết định tôn trọng và tin anh ấy một lần. Thế nhưng càng ngày niềm tin trong tôi càng bị mài mòn dần. Họ nhắn tin liên lạc mỗi ngày, thậm chí còn gặp gỡ đi ăn trưa, uống cà phê. Trong khi tôi là vợ chính thức lại đang mang thai thì chưa được chồng rủ đi ăn trưa lần nào”, Lan nói.

Chồng đến thay bóng đèn hỏng cho vợ cũ vào lúc nửa đêm, lén theo dõi thì vợ bầu 'sững sờ' trước cảnh tượng trước mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lan kể lúc này cô mới biết nguyên nhân thực sự khiến vợ chồng Hoàng ly hôn, chính là do mẹ chồng cô. Qua thời gian chung sống Lan nhận thấy mẹ chồng là người không đến nỗi nào, mối quan hệ giữa cô và bà khá tốt. Song vợ cũ Hoàng lại thiếu hợp tác trong cuộc sống chung, dù ở cùng mẹ chồng nhưng cô ta chỉ muốn được tự do thoải mái, không nấu nướng cũng chẳng dọn dẹp. Thêm nhiều hành động thiếu tôn trọng bà khiến mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu ngày càng căng thẳng. Hoàng là con trai một, anh không muốn ra ở riêng, mâu thuẫn vợ chồng dần đẩy lên đến đỉnh điểm và họ ra tòa ly hôn.

“Thậm chí chồng tôi còn nhận xét vợ cũ anh ấy đáng thương vì bị mẹ chồng ghét. Còn tôi may mắn được mẹ chồng yêu thương, nên tôi phải biết cảm thông và thấu hiểu cho cô ta một chút. Vì mẹ chồng mà cô ta phải ly hôn chịu thiệt thòi, hiện tại vẫn độc thân chưa tìm được hạnh phúc mới, anh quan tâm đến cô ta coi như bù đắp, chỉ cần không làm gì quá giới hạn là được…”, Lan chia sẻ.

Qua những biểu hiện của chồng, Lan nhận ra Hoàng vẫn còn vương vấn vợ cũ nhưng tình cảm không đủ lớn để anh vứt bỏ tất cả quay về bên cô ta. Cũng như khi trước anh không đủ cứng rắn và mạnh mẽ để ra ở riêng, bỏ lại mẹ già sống một mình.

Hiện tại thứ gì Hoàng cũng muốn, muốn một gia đình êm ấm với người vợ hiền là Lan và mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu hòa thuận. Đồng thời Hoàng cũng muốn bù đắp cho vợ cũ vì nghĩ rằng chính anh làm tổn thương cho cô ta. Thực chất vợ chồng Hoàng ly hôn lỗi do cả hai người, bởi Hoàng còn vương vấn nên anh mới cảm thấy có lỗi.

Hôm đó 11 giờ đêm, Lan đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy chồng nhận điện thoại của vợ cũ. Cúp máy, anh lập tức tìm túi đồ sửa chữa điện rồi lao ngay ra ngoài. Lúc trước nghe bập bõm được cuộc nói chuyện, Lan biết đường điện nhà vợ cũ Hoàng bị hỏng, cô ta lại sợ bóng tối nên gọi điện khóc lóc nhờ Hoàng đến sửa hộ.

Lan đã biết địa chỉ nhà vợ cũ Hoàng, cô chuẩn bị một chút rồi đủng đỉnh đến sau. Khi nhìn thấy vợ đứng ngoài cửa, Hoàng giật bắn hoảng hốt. Anh nhanh chóng giơ chiếc bóng đèn hỏng lên khẳng định anh chỉ giúp vợ cũ chút chuyện, giữa họ không có gì xảy ra. Điều đó Lan thừa nhận song với cô như thế đã là quá đủ rồi.

 

“Anh ký vào đây đi rồi có thể làm bất kỳ điều gì anh thích”, Lan cười nhạt đưa cho chồng lá đơn ly hôn cô đã ký sẵn. 11 giờ đêm còn bỏ vợ đang mang thai ở nhà, trong khi vợ cũ Hoàng có thể nhờ bất kỳ ai khác mà không phải là chồng cũ đã tái hôn. Cuộc hôn nhân nửa vời kiểu này cô không cần nữa.

Hiện tại vợ chồng Lan đang ly thân, Hoàng hết mực xin lỗi nhưng Lan chưa đồng ý tha thứ. Người đàn ông tham lam như Hoàng, nếu không sớm sửa đổi và một lòng chuộc lỗi thì sẽ sớm mất cả chì lẫn chài.

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