Cắn răng lấy ông chồng bị liệt, đêm tân hôn tôi cố gắng nhắm mắt ngủ để quên đi nỗi ê chề, sáng dậy hoảng hốt khi thấy người nóng ran, đau nhức rã rời

Tâm sự 01/10/2023 18:17

Sau nhiều lần đi xem mặt qua giới thiệu từ bạn bè, người quen, tôi quen biết chồng hiện tại. Lúc nhìn thấy anh ấy đi vào trên chiếc xe lăn, tôi cũng chẳng bỏ chạy hay tỏ ra chán nản.

Tôi biết anh có cơ thể không như người khác nhưng quả thực tôi chưa từng gặp ai hợp với mình như anh. Anh cũng là người rất tốt, sống trách nhiệm, có công việc với thu nhập cao. Nhưng không ai xung quanh tôi chấp nhận chuyện tôi lấy anh. Tôi cũng không bị lung lay, muốn có một gia đình với anh.

Cuối cùng, chúng tôi có thể tổ chức đám cưới cùng nhau. Vì anh bị liệt nửa người nên chuyện thân mật sẽ gặp khó khăn, khi chúng tôi yêu nhau cũng chưa từng gần gũi. Tôi cũng khá mong chờ đêm tân hôn của cả hai.

Cắn răng lấy ông chồng bị liệt, đêm tân hôn tôi cố gắng nhắm mắt ngủ để quên đi nỗi ê chề, sáng dậy hoảng hốt khi thấy người nóng ran, đau nhức rã rời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm đó, sau khi tôi đưa chồng về phòng, để anh ngồi trên giường thì chồng bắt đầu ôm lấy tôi. Tôi sợ anh bị mệt sau tiệc cưới nên khuyên anh nên đi nghỉ sớm. Nhưng chồng vẫn ôm ghì lấy tôi, trao tôi những nụ hôn cuồng nhiệt. Sau đó, anh bất ngờ nhỏm người dậy, quỳ gối trước mặt tôi. Tôi quá bất ngờ: “Anh…. Chân của anh…”.

Chồng tôi thấy gương mặt ngỡ ngàng của tôi rồi cười: “Anh chỉ giả liệt người với em thôi”.

Chồng tôi kể anh từng bị phản bội trong tình cảm vì đối phương chê anh nghèo. Anh dần mất niềm tin, chán nản không muốn yêu đương. Khi quyết định đi xem mắt, anh quyết định giả liệt nửa người để thử thách. Chẳng ngờ, chỉ có tôi chịu ngồi lại nói chuyện với anh. Anh dần có tình cảm, vừa tôn trọng vừa yêu thương tôi. Anh xin tôi tha lỗi vì đã lừa tôi, nhưng thật sự anh muốn bảo vệ và trân quý tôi cả đời.

Cắn răng lấy ông chồng bị liệt, đêm tân hôn tôi cố gắng nhắm mắt ngủ để quên đi nỗi ê chề, sáng dậy hoảng hốt khi thấy người nóng ran, đau nhức rã rời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi và chồng có một đêm tân hôn cuồng nhiệt, anh cho tôi những khoảnh khắc không thể quên, vừa cho tôi cảm giác thỏa mãn vừa thể hiện tình yêu nồng nàn dành cho tôi. Cả đêm hôm đó tôi chẳng ngủ được bao nhiêu. Sáng hôm sau, tôi rời khỏi giường với cơ thể rã rời nhức mỏi. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã lấy được người chồng yêu thương mình.

Sau ngày ly hôn, thấy chồng khư khư giữ chiếc túi đen, tôi lao tới xé toạc thì bàng hoàng khi thấy thứ bên trong, vạch trần bí mật anh ta giấu kín bấy lâu

Sau ngày ly hôn, thấy chồng khư khư giữ chiếc túi đen, tôi lao tới xé toạc thì bàng hoàng khi thấy thứ bên trong, vạch trần bí mật anh ta giấu kín bấy lâu

Sau khi ra tòa ly hôn, tôi đi công việc rồi mới trở về nhà, thấy chồng vẫn đang dọn đồ. Ngoài cái vali anh đựng quần áo thì tôi thấy chồng xách theo một túi đen.

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