Bỏ vợ bầu bì đi làm ăn xa để 'bao nuôi' mấy ả nhân tình, sau 3 năm trở về, chồng phải trợn mắt kinh hãi vì cái kết

Tháng đầu tiên chồng Linh còn gửi ít tiền về, song từ tháng thứ 2 anh ta bặt tăm, dù lương tới 20 triệu. Số lần liên lạc với vợ trở nên thưa thớt, trong các câu chuyện thì lạnh nhạt. Vài tháng tiếp vẫn vậy, thậm chí Linh cảm giác mỗi lần nghe tiếng cô trong điện thoại là anh ta mất kiên nhẫn, chứ đừng nói tới hỏi han mẹ con cô, càng đừng mơ tới gửi tiền về.

Linh có một công việc văn phòng bình thường đủ nuôi thân, cũng bởi cô mới ra trường không lâu. Còn chồng cô làm chỗ này mãi chẳng thăng tiến nổi, anh bảo bị sếp đì. Thuê nhà rồi đủ thứ chi phí, sắp tới lại có con nhỏ, chồng Linh bàn với vợ đi làm ăn xa với người quen. Công việc tốt hơn, lương lậu khá lắm, lại người quen nên yên tâm. Linh định gàn chồng, mà thấy anh bừng bừng khí thế kiếm tiền, cô đành gật đầu. Vậy là chồng cô đi xa, cả tháng chẳng về lấy 1 lần, mình Linh lủi thủi tự chăm sóc mình và dưỡng thai.

Thời gian cứ thế thấm thoát qua đi. Chẳng mấy mà đến ngày Linh sinh con. Lúc đau bụng ở viện, Linh ngần ngừ nhìn điện thoại một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhấn số gọi cho chồng. Phải đến cả nửa tháng nay anh ta không gọi lấy 1 cuộc hỏi han vợ con, Linh thì chán nản không chủ động liên lạc. Lúc điện thoại đang kết nối, cô đã thầm nghĩ, có khi cô báo cái tin này anh ta chả để tâm mấy đâu. Y như rằng, vừa nghe cô nói đang ở viện, anh ta chỉ "Ờ, thế hả. Biết rồi, cúp máy đây". Và Linh đã kịp nghe thấy tiếng phụ nữ nũng nịu trong điện thoại.

Ngay từ khi anh ta thay đổi thái độ, Linh đã hiểu mình không thể hi vọng gì về chồng. Ngó xuống cái bụng đã lùm lùm, Linh quyết tâm đầu tư cho công việc, gắng sức làm thêm đến khuya ở công ty, chỉ mong tích góp nhiều thêm một chút, ít nữa lo cho con.

Khi Linh đã mẹ tròn con vuông, anh ta cũng không xuất hiện, chỉ gửi cho con 2 triệu, với lí do "bận công việc". Linh nhìn chằm chằm tin nhắn chuyển khoản, anh ta đã đi 7 tháng nay, đây là lần thứ 2 anh ta chuyển tiền cho vợ, sau lần thứ nhất với 3 triệu vào tháng đầu tiên. Cô cười nhạt, cất điện thoại đi.

Bẵng đi gần 1 năm sau, chồng Linh vẫn chưa 1 lần về nhà, tiền không gửi cho vợ nuôi con nốt, dù biết lương của Linh không nhiều. Thế rồi 3 năm sau, vào một buổi chiều tà, anh ta bỗng xuất hiện trước căn nhà trọ cũ, với va-li hành lí trên tay. Cả mấy tháng nay, mải mê níu kéo người tình muốn chia tay, anh ta không hề gọi cho vợ hay hỏi han con. Lúc này, thất tình anh ta quyết định về hẳn làm việc, để quên đi người tình và xây dựng lại gia đình với Linh. Có lẽ anh ta nhận ra, cô mới là người hiền dịu, giàu đức hi sinh mà anh ta cần cho cuộc đời mình.

Song khi gõ cửa phòng trọ thì té ngửa, Linh đã không còn ở đây từ bao giờ. Trái lại còn nhận được ánh mắt đầy nghi ngờ của những người trong xóm trọ, kiểu "Anh mà là chồng cô ấy á? Có điêu không đấy, vì có bao giờ anh chường mặt về đâu, thậm chí lúc con còn đỏ hỏn".

Anh ta nháo lên tìm Linh khắp chốn, cuối cùng tìm được nơi ở mới của cô: Một căn nhà như biệt thự, trong sân còn đỗ chiếc ô tô sang xịn. Một người đàn ông ngoài 40, phong thái đĩnh đạc ra mở cửa. Sau khi nhìn thấy hắn, anh ta hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười mời hắn vào nhà, đồng thời nói rằng Linh đã dẫn các con đi chơi.

Ảnh minh họa: Internet

Qua câu chuyện với người đàn ông thành đạt đó, hắn mới biết, Linh bây giờ là vợ chính thức trên pháp luật của anh ta. Con gái hắn cũng trở thành con của anh ta luôn! Hắn trợn trừng mắt vì kinh hãi, phẫn hận. Nhưng hắn làm gì được, lúc trước cưới chưa kịp đăng kí kết hôn với Linh, khi cô sinh con hắn vẫn không về để làm khai sinh cho con. Đối với hắn lúc ấy, mấy điều đó chả quan trọng bằng nụ cười của người tình.

Thì ra chồng Linh bây giờ là sếp của cô. Lúc Linh một mình gắng gượng làm ngày làm đêm tích góp tiền sinh con, hình ảnh cô bụng vượt mặt tăng ca tới muộn đã khiến sếp cô chú ý. Biết hoàn cảnh của Linh, lại thấy cô còn quá trẻ khi chỉ vừa mới ra trường đã mạnh mẽ đối mặt với khó khăn, anh ta đâm cảm phục. Dần dần mến cô lúc nào không hay. Vợ anh ta mất đã chục năm nay, 1 mình anh ta nuôi con trai khôn lớn, giờ mà cưới được cô vợ trẻ xinh, lại dịu ngoan và cứng cỏi như Linh thì còn gì bằng. Lúc Linh sinh, biết cô với chồng chưa đăng kí kết hôn, anh ta được đà làm tới, tấn công tới tấp, cuối cùng cũng ôm được vợ trẻ về nhà, khuyến mãi thêm cô con gái.