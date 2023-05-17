Bị ép lấy con gái sếp, tôi "lật kèo" ngoạn mục và cái kết đầy bất ngờ, ngơ ngác ... khiến tôi tâm phục

Tâm sự 17/05/2023 00:17

Từ đó, tôi không chỉ được sếp quý mến mà còn có thể yên tâm chăm sóc người vợ hy sinh của mình.

Tôi làm việc trong một công ty sản xuất vật liệu xây dựng tư nhân. Gần đây, tôi được thăng chức làm giám đốc chi nhánh. Đến tuổi này, có được công việc ổn định, lấy được vợ hiền thì với tôi đã là đủ đầy rồi.

Sếp tổng có một cô con gái, một tháng trước là tiệc mừng sinh nhật của cô ấy. Tôi cũng được dịp tham gia. Chẳng ngờ, cô gái đó lại rất thích tôi, luôn miệng trò chuyện với tôi. Tôi lại chỉ là nhân viên của sếp, đương nhiên phải tìm cách để lấy lòng sếp. Tôi không ngại khen con gái sếp vừa giỏi vừa xinh, thông minh lại hiểu chuyện…

Nhưng cũng tại những lời hoa mỹ đó mà tôi tự hại thân mình. Con gái của sếp say mê tôi ra mặt. Cô ấy chủ động ghé sang văn phòng của tôi nhiều lần. Nhưng tôi không muốn làm mất lòng sếp, vẫn tử tế tiếp đãi cô ấy. Cô gái này cũng rất chủ động, dù biết tôi đã có gia đình cũng không ngại. Nhưng tôi đã có vợ, tôi cũng rất yêu cô ấy nên sẽ không phản bội vợ.

Tôi cứ nghĩ khi nói thật lòng mình như thế thì con gái của sếp sẽ tự rút lui. Nào ngờ, hôm sau sếp gặp tôi rồi đề nghị tôi ly hôn vợ để lấy con gái ông ấy. Khi nghe tôi từ chối thì ông ta giận dữ lên:

“Tôi thương con gái lắm, nó đòi thứ gì tôi cũng cho. Cậu lấy nó thì tôi đảm bảo cậu cả đời sống trong nhung lụa. Cậu chịu thiệt một lần nhưng sướng cả đời. Cậu đừng làm phật lòng tôi.”.

Bị ép lấy con gái sếp, tôi 'lật kèo' ngoạn mục và cái kết đầy bất ngờ, ngơ ngác ... khiến tôi tâm phục - Ảnh 1
Sếp tổng có một cô con gái, một tháng trước là tiệc mừng sinh nhật của cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

Suy nghĩ mãi không tìm ra cách, tôi đưa luôn vợ đến gặp gia đình sếp. Tôi hy vọng sau đó mọi người có thể ngồi lại nói chuyện với nhau. Đến khi gia đình gia đình thấy tôi đẩy vợ ngồi trên chiếc xe lăn thì ai cũng kinh ngạc nghẹn lời.

Tôi từ tốn kể lại cho họ nghe về lý do vì sao vợ mình tàn tật ngồi xe lăn. Tôi quen vợ từ khi còn trẻ nông nổi. Một lần đi đường, vì mải chơi game trên di động mà không kịp né chiếc xe tải đang lao tới. Vợ tôi là người kéo tôi ra, lãnh hậu quả phải mất hai chân cả đời. Tôi đã hứa với lòng phải có trách nhiệm và yêu thương cô ấy đến khi còn hơi thở cuối cùng.

Bị ép lấy con gái sếp, tôi 'lật kèo' ngoạn mục và cái kết đầy bất ngờ, ngơ ngác ... khiến tôi tâm phục - Ảnh 2
Tôi đã hứa với lòng phải có trách nhiệm và yêu thương cô ấy đến khi còn hơi thở cuối cùng - Ảnh minh họa: Internet

Khi nghe thế, cả gia đình của sếp tôi đều rưng rưng nước mắt. Một lúc sau, sếp tôi vỗ vai khen tôi như vậy mới là đàn ông. Ông ấy còn nói rất tin tưởng vào tài năng của tôi nên muốn tôi làm con rể. Giờ không thể được thì ông ấy muốn tôi trở thành cánh tay đắc lực cùng ông ấy chèo chống công ty. Sếp tôi rất quý tôi và vợ, mong cả hai sẽ thường xuyên đến nhà ông chơi. Từ đó, con gái của sếp cũng không làm khó tôi nữa, trở thành bạn bè với gia đình tôi.

Từ đó, tôi không chỉ được sếp quý mến, trọng dụng mà còn có thể yên tâm chăm sóc, yêu thương người vợ hy sinh của mình.

Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 4 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm