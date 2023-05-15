Cho dù quan hệ vợ chồng có sâu đến đâu thì đây chính là 3 bí mật đàn bà đừng hé răng kẻo hối hận

Wu Dan nghĩ rằng hôn nhân là chuyện rất đơn giản, cô ấy không hề có một toan tính hay suy nghĩ gì khác vì vậy mà cứ muốn nói gì nều nói hết. Nhất là chuyện của nhà mẹ đẻ mình, cô ấy hầu như kể cho chồng nghe từng chuyện một. Sau bao mất mát, cuối cùng cô cũng hiểu: tình cảm vợ chồng dù sâu đậm đến đâu thì những bí mật riêng của gia đình nhà mẹ đẻ vẫn tốt hơn là đừng kể ra.

Yu Xiao là một người đàn ông rất lãng mạn, luôn khiến Wu Dan đi từ ngạc nhiên đến bất ngờ. Giờ đây, họ đã có một cậu con trai 4 tuổi đáng yêu, và giờ giữa họ đã có thêm nhiều sợi dây ràng buộc. Vốn dĩ đã là vợ chồng nên giữa họ rất tin tưởng lẫn nhau, nhưng càng về sau, vì một số hiểu lầm mà vấn đề ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Wu Dan có một em trai chồng sau khi tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm thích hợp, mà bố mẹ cô làm nghề kinh doanh và quen biết nhiều người. Nhiều người con của họ hàng đều điều hành công ty riêng, và cả chồng và mẹ chồng đều biết những điều này.

Wu Dan có một em trai chồng sau khi tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm thích hợp - Ảnh minh họa: Internet

Công việc hiện tại của em chồng là do người nhà của Wu Dan giới thiệu. Sau đó, em chồng nói về chuyện yêu đương và dự định làm đám cưới, mua nhà. Bà mẹ chồng bắt đầu yêu cầu nhà mẹ đẻ của cô cho em chồng vay tiền để mua phòng tân hôn.

Mẹ chồng là một vị trưởng bối rất nhanh nhạy, lúc không vội, căn bản là không chủ động quan tâm đến Wu Dan và bố mẹ của cô ấy. Tuy nhiên, khi em chồng có nhu cầu, mẹ chồng sẽ nói chuyện đó ra, chủ yếu là để hỏi thăm một số tình huống có lợi cho bản thân.

Mà Wu Dan quá thành thật, cô kể hết cho mẹ chồng nghe bố mẹ cô có bao nhiêu tiền lương hưu hàng tháng, có bao nhiêu căn nhà cho thuê, … Sau khi mẹ chồng biết gia đình con dâu giàu có, bà càng được đằng chân lên đằng đầu.

Nếu Wu Dan gặp khó khăn về tài chính, bố mẹ cô chắc chắn sẽ giúp đỡ. Tuy nhiên, em chồng cô tính chuyện cưới xin, mua nhà, chuyện này thì nhà mẹ đẻ của cô, nếu có giúp đỡ thì là vì tình cảm, không giúp cũng là điều dễ hiểu.

Quan trọng nhất là mẹ chồng trực tiếp hỏi vay bọn họ 500.000 tệ tương đương với hơn 1 tỷ đồng, đây không phải là số tiền nhỏ, bố mẹ Wu Dan chỉ có thể từ chối. Kết quả là bà mẹ chồng ngay lập tức trở mặt, bắt đầu phàn nàn rằng con dâu quá vô tâm, coi thường gia đình nhà chồng, … Wu Dan cảm thấy rất bất lực, vì sự việc này mà vợ chồng cô đã xảy chiến tranh lạnh một tháng và suýt ly hôn.

Cuối cùng, Wu Dan chỉ có thể lấy tiền tiết kiệm 100.000 tệ tương đương với hơn 300 triệu đồng cho em chồng mượn. Cô hối hận vì mình không có mưu tính biết suy nghĩ gì cả, nếu biết chuyện này sớm hơn thì cô sẽ không bao giờ nói ra tình hình tài chính của gia đình mình cho nhà chồng nghe.

Những chuyện nhà mẹ đẻ gặp phải

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, dù tình nghĩa vợ chồng bạn có tốt đẹp đến đâu thì cũng cần phải chú ý ăn nói có chừng mực.

Đặc biệt là những xảy ra ở nhà mẹ đẻ của bạn, đừng kể về nó nếu bạn có thể, đôi khi, có thể bạn muốn nhận được sự thông cảm và thoải mái của người bạn đời và bố mẹ chồng. Nhưng lòng người rất phức tạp, chỉ khi cuộc sống của bạn diễn ra tốt đẹp thì bạn mới cảm nhận được giá trị của tình yêu thương gia đình. Một khi bạn thất vọng, tất cả những gì bạn thực sự nhận được chỉ là sự chế nhạo.

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, dù tình nghĩa vợ chồng bạn có tốt đẹp đến đâu thì cũng cần phải chú ý ăn nói có chừng mực - Ảnh minh họa: Internet

Cũng giống như người vợ của Gu Xin trong bộ phim nổi gần đây "Tâm cư”, bố cô bị chính người thân hãm hại, không chỉ mất việc mà còn phải gánh hậu quả nghiêm trọng. Khi bố cô còn đang làm ăn suôn sẻ, gia đình nhà chồng đều cư xử tôn trọng thì sau khi sự cố xảy ra, họ ngay lập tức bộc lộ tính cách thật của mình, không những không an ủi cô mà còn xem thường cô. Mẹ chồng có thái độ rất gay gắt với con dâu và không bao giờ xem xét qua cảm nhận của con dâu.

Dù mối quan hệ giữa hai vợ chồng rất tốt nhưng đối phương có thể không mang đến cho bạn sự quan tâm và an ủi kịp thời nhất, đôi khi còn cãi vã vì những điều này. Ge Yue vốn đã là một người phụ nữ tốt tính, đối mặt với việc mẹ chồng cố ý tổn thương cô, cô đã cố gắng kìm chế. Cô nghĩ rằng chồng sẽ bảo vệ cô, nhưng đối phương không bao giờ làm vậy, và hai người bắt đầu cãi vã. Gu Xin không chỉ không hiểu rằng vợ mình vừa mới mang thai và cảm xúc không ổn định, thậm chí còn trách cô ấy quá thất thường.

Dù tình cảm vợ chồng sâu đậm đến đâu, hay những chuyện xảy ra ở nhà mẹ đẻ có tồi tệ đến đâu cũng đừng kể chuyện đó ra, nếu kỳ vọng quá cao sẽ chỉ khiến bạn thất vọng mà thôi.

Tài chính của nhà mẹ đẻ

Bạn là người quan trọng nhất trong mắt bố mẹ, dù bạn đã có gia đình riêng nhưng nếu bạn gặp khó khăn trong cuộc sống, họ sẽ làm mọi cách để giúp đỡ bạn. Tuy nhiên, bạn không được nói cho chồng biết nhà mẹ đẻ của bạn có những nguồn lực tài chínhnào và họ có thể giúp bạn như thế nào.

Đặc biệt trong một gia đình đông anh em, chắc chắn một số trưởng bối khó tránh sự bất công, giống như Wu Dan, mẹ chồng thực chất chỉ quan tâm đến em trai của chồng. Bà biết gia đình con dâu có mạng lưới quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều người, nhất định sẽ tìm được cho em chồng một công việc tử tế. Sau khi mẹ chồng mở miệng, nhà mẹ đẻ của Wu Dan trong lòng tuy không nguyện ý nhưng cũng dễ gì nói lời từ chối.

Nhưng có người lại không biết bằng lòng và quý trọng, nếu thái độ làm việc của đối phương không đúng mực thì hậu quả sẽ do nhà mẹ đẻ của bạn gánh chịu, thậm chí có thể hủy hoại tình cảm vợ chồng.

Dù đã kết hôn bao lâu hay mối quan hệ thân thiết đến đâu, bạn cũng phải giữ im lặng về những bí mật này của gia đình nhà mẹ, đây là điều cần phải làm đối với những người đã thành niên. Hôn nhân ngày nay có quá nhiều sự bốc đồng, lòng người không thể nhìn thấu. Hòa hợp với một nửa của bạn nhưng cũng cần thận trọng hơn, đây không phải là sự ngờ vực, mà là một loại tầm nhìn xa.

Với ít nguy cơ tiềm ẩn về mặt tình cảm hơn, tình yêu sẽ càng gắn bó lâu dài hơn.