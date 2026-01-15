Bị chồng vũ phu đối xử tệ bạc, tôi lập nick ảo 'thả thính' phi công trẻ, ai ngờ ngày gặp mặt lại nhận cái kết 'đắng ngắt'

Chồng tôi lại là người rất gia trưởng và hay ghen. Chỉ cần tôi đứng nói chuyện vui vẻ với hàng xóm một tí thì anh ta sẽ khóa cửa nhốt tôi trong phòng cả ngày. Thậm chí có lúc anh ta vừa đi làm về thấy tôi cùng người hàng xóm đang cố gắng giúp tôi sửa cánh cửa bị hư mà anh ta như phát điên lên, đánh tôi thừa sống thiếu chết, hôm đó anh ta còn nói nếu tìm được con dao hẳn anh ta đã đâm thẳng vào tôi vài nhát. Tôi cảm thấy sợ hãi tột cùng trong cuộc sống túng quẫn đó.

Tôi cùng chồng đã chung sống với nhau được hơn 25 năm và có với nhau 3 người con. Chúng tôi kết hôn với nhau khi tôi vừa tròn 18 tuổi qua mai mối của gia đình. Vì gia tôi lúc đó cũng quá nghèo, không thể lo nổi tiền học cho tôi lên đại học nên đành phải gả tôi đi sớm. Tôi cũng chưa kịp biết đến mùi vị tình yêu là như thế nào.

Một lần, đứa con gái đang học lớp 10 của tôi đang lướt facebook, tôi ngồi ngó sang thấy hay. Tự mày mò và lập ra một tài khoản cho bản thân mình, tôi lấy hình đại diện là bạn của con gái tôi, vì một lần đến nhà tôi chơi, tôi thấy con bé rất xinh đẹp.

Tôi từng có ý định ra ngoài làm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, vì nhà con đông, bản thân tôi cũng chỉ là nội trợ, anh thì làm nhân viên bình thường tại một xưởng in ấn, lương thiếu hụt trước sau, nhưng anh ta lại chẳng cho tôi bước ra khỏi cánh cửa, suốt ngày chỉ thui thủi trong nhà, ban ngày làm nội trợ, ban đêm phải hầu hạ anh ta. Nhiều khi, anh ta còn đổ tiền vào rượu chè, sau đó đánh đập tôi, hôm sau anh ta lại chẳng nhớ gì.

Vậy là sau đó, có rất nhiều lời mời kết bạn gửi đến cho tôi với những lời nói ong bướm. Tôi cảm thấy bản thân như được hồi xuân, sống lại quãng thời gian bản thân đã bỏ lỡ khi kết hôn quá sớm. Một hôm, danh sách kết bạn đề xuất một nam thanh niên tên Toàn, nhìn gương mặt thanh tú của cậu ta, tôi cảm thấy rất đỗi gần gũi, vậy là tôi bấm nút kết bạn và chúng tôi nhanh chóng làm quen với nhau.Toàn chỉ mới 22 tuổi, vẫn còn đang là sinh viên. Chúng tôi trò chuyện với nhau rất tâm đầu ý hợp, cậu ấy rất ga lăng, hay hỏi han, an ủi tôi. Mặc dù chưa gặp nhau ngoài đời nhưng tôi thực sự cảm thấy mình đã phải lòng cậu ấy. Mặc kệ bản thân mình đang dùng khuôn mặt của cô gái khác để trò chuyện với người mình, tôi như chìm đắm sâu hơn với tình yêu này.

Tôi càng ngày càng cảm thấy chán ghét chồng mình. Một lần, tôi anh ta đang tắm, điện thoại anh ta vang lên tiếng báo hiệu tin nhắn tới và tôi bất ngờ khi phát hiện được gã ta cũng đang lăng nhăng với người đàn bà khác. Nhưng tôi không làm to chuyện và lẳng lặng giữ im lặng với suy nghĩ anh ta ra ngoài càng nhiều thì tôi sẽ có thời gian vun vén cho tình yêu kia của tôi.

Một ngày nọ, Toàn muốn gặp mặt tôi bên ngoài vì chúng tôi đã quen qua mạng với nhau được hơn 9 tháng, lúc này chúng tôi đã nói chuyện với nhau như người yêu rồi. Những lời yêu thương, những câu chúc và những cái hôn gió qua màn hình được chúng tôi tái hiện hằng ngày. Vì vậy, tôi cũng muốn gặp mặt cậu ấy vì nghĩ rằng đây chính là tình yêu chân thực của đời mình.

Ngày gặp mặt ấy diễn ra, cậu ấy không thể ngờ được người mà cậu ấy nói lời yêu thương bao lâu nay lại là một người phụ nữ đã gần 50 tuổi. Suốt buổi hẹn hò, cậu ấy cố gắng giữ bình tĩnh và không muốn đi đâu thêm. Cậu ấy cẩn thận tiễn tôi ra khỏi cửa quán sau đó lên xe chạy một mạch đi mất. Tối hôm đó, mở facebook ra thì tôi đã bị cậu ta chặn tài khoản, không thể nhắn tin được nữa. Tôi cảm thấy mình như chìm vào tuyệt vọng vì tôi yêu cậu ta rất nhiều.

Tôi cố gắng lập rất nhiều tài khoản khác nhau để quan sát cậu ấy hằng ngày, liên tục nhắn tin cho cậu ấy thì đều bị chặn tất cả. Một hôm, tôi còn thấy Toàn đăng ảnh cùng người bạn gái mới, cô gái đó trẻ tuổi ngang bằng con gái tôi, rất xinh đẹp. Tôi ôm mặt khóc vì tôi nghĩ rằng từ lúc nhỏ đến giờ tôi chưa hề biết tình yêu là gì, đến lúc biết được thì lại rơi vào tay cô gái khác và cũng là lúc tuổi mình đã xế chiều.

Tôi cảm thấy bản thân mình vô cùng lạc lỏng, cô đơn trong chính căn nhà mình đang sống và sợ hãi mất đi tình yêu gần một năm vun vén. Tôi không muốn sống cùng người chồng hiện tại thêm bất cứ giây phút nào nữa và cũng muốn người con trai kia quay về với tôi. Tôi thực sự không biết bản thân mình nên làm sao cả.